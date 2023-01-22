出軌新常態？深圳「臨時夫妻」：離鄉打工便同居，回鄉即人間蒸發

年關將至，深圳北站東廣場，人流如梭。珠珠依依不捨地抱著小石，片刻温存後，轉身走進車站。在旁人眼裏，這對夫妻的恩愛令人羨慕。沒人知道的是，小石臨別時特意向珠珠叮囑：「在路上記得刪掉我的聯繫方式。」



他們在深圳同一個工廠打工，一方單身，一方已有家室，他們的「夫妻關係」，僅存在於深圳，更準確來説，是深圳的出租屋裏。早在10年前，便有人大代表在全國兩會上就一些已婚農民工男女，在城市的打工潮中，結成「臨時夫妻」的現象進行建言。

百度百科上，也有關於「臨時夫妻」現象的闡述：

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臨時夫妻是一種特殊形態婚姻家庭關係，是為了解決生理或心理問題而臨時組建的一種關係。其最大特點是不換掉自己的配偶，而是以保全法律上的夫妻關係、不拆散原有家庭為道德底線，打工在外的男女或留守在家的男女與另一異性以「性夥伴」或者「臨時夫妻」生活方式組建一個臨時家庭。他們或暗或明的生活在一起，彼此互相照應，以此來填補由於夫妻長期分居所帶來的感情生活和性需求的缺位；而當夫妻團聚時，「臨時夫妻」即自行解體，男女雙方仍與自己的配偶過夫妻生活。

不管人們如何看待這種現象，它確實存在著，且十多年來，未曾消退。



網絡一線牽，合租是段緣

網聊了一個月左右，華強和春花線下見了面。不久，春花提出要和華強一起住，華強不同意。春花生氣了，刪了他的聯繫方式。華強拗不過，答應和她合租。説是合租，其實房租都是華強支付。城中村裏的大單間，月租1500元左右，佔華強工資的四分之一，「沒有讓她出房租，因為這裏本來也是我自己在住」。

他是一名加工生產類工人，春花是一名銷售員，每個月的工資扣去房租和生活費，他們會把剩下全數的轉回老家。平時華強會給春花送禮物，包括貼身衣物。和春花住在一起後，華強轉回家的錢變少了。「但是我愛人不會過問太多，她是一個農村婦女，比我小七歲，沒有出來打過工，對我還是比較信任的，」華強和妻子育有一兒一女，一年回老家1-2次。因為在深圳的收入不足以支撐孩子來深上學，所以妻子留在老家陪讀，「除了在一起的時間少，其他還挺好的。」

住到一起之後，春花包攬了大部分的家務。華強每次下班回家，都發現春花把家裏收拾得很整齊。「一個人住的時候亂糟糟的，回家一個説話的人都沒有」。小石和珠珠同樣是在網絡上認識一個月後奔現。小石在網絡上找對象的時候，特意找同個工廠裏的同事，「方便住在一起」。網聊時，他便知道珠珠是有夫之婦，但第一次見面後，他們便決定開始同居。

他們的薪資都是8000元左右，工廠提供三餐。小石租的是工廠附近的大單間，每個月房租1280元，交完房租能攢下5000元，珠珠則更多。但不同於華強春花，他們兩個人都把錢揣在自己的褲兜裏，自己賺自己花。不過因為還要贍養老家的父母，他們每個月都所剩無幾。他們也坦言，不敢妄想在深圳買房定居，不知道什麼時候就會離開深圳。

通過老鄉的介紹，被介紹來當保姆的雨薇剛到深圳，便加了文斌的微信。老鄉説，文斌住的是兩房一廳，妻女回老家了，現在空出一個房招租，文斌是個老實人，住在一起互相有個照應。雨薇沒想太多，微信確定完價格合適後，馬上就搬到了文斌的出租屋。一開始兩個人像陌生人般相處，生分疏遠，沒事就躲在各自的房間裏。後來，為了省錢，雨薇開始自己下廚，把握不好分量時，會邀請文斌一起吃飯，漸漸地文斌也開始搭把手做飯。再後來，一起買菜做飯便成了常態。

同處一個屋檐下，久而久之，他們的衣服也放到同一個洗衣機裏面洗。「我有時也幫他曬貼身衣物，衞生間沒紙時還給他遞」，獨自在異鄉的兩個人，關係開始變得曖昧。雨薇會經常躲著文斌接電話，那是老家打來要錢的。隨著兩人關係日漸親密，雨薇向文斌坦白，家裏欠了很大一筆債。文斌心軟，免了雨薇的房租。

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食色性也，是性與不幸

在「臨時夫妻」的眼裏，雙方的需求都很明顯。性和孤獨是男性的主要訴求，不幸和缺錢是女性的主要理由。「在深圳這個地方，一個人背井離鄉感情很脆弱，很容易被感動！」華強強調，「一個人心靈空虛的時候對外界的關心和體貼是沒有抗體的。」華強一開始牴觸和春花更進一步發展，他認為自己的婚姻還可以，只是與伴侶孩子長期兩地分離，心理上有些寂寞。然而，「她總是給我驚喜，有時候我已經睡了，她還跑到我家裏去，這對一個隻身在外的男人是很難抵抗的！」

對於這種關係，華強也有自知之明，他聲稱自己口中的這些孤獨，不過是男人的藉口。而女人的「藉口」，根據他的經驗，更多是家庭和婚姻的不幸。在華強的描述中，春花年輕時很漂亮，有很多很好的選擇。但她經不住追求，遠嫁給現在的丈夫，婚後生了一個孩子。她的丈夫平時會家暴，婆家人也對她不好，所以她帶著孩子和丈夫分居，隻身來到深圳打工。由於沒有深圳户籍，私立學校學費高，春花沒有辦法，讓孩子留守在孃家。

對於這段感情，華強雖感覺愧對老家的妻兒，但他也直言和春花之間「不止是互相陪伴，有愛情。」他痛恨自己不是單身，不容易抉擇，造成了這件憾事。小石則在和珠珠住一起後，體驗到了一種「上癮」的生活。在工廠上班，日復一日機械化的工作讓他覺得自己是個沒有靈魂的機器，家人朋友都不在身邊，讓他總是感覺「一個人很苦」，所以得知珠珠已婚，他沒想太多，和她偷偷地住到了一起。

小石今年29歲，還是個單身漢。而珠珠26歲，已經結婚6年了，她的丈夫在老家當瓦工，工資很低，她沒錢，所以獨自出來打工。「還有一個難以説出口的原因」，小石説，珠珠結婚後，才發現自己的丈夫存在性功能障礙，所以結婚6年還沒有孩子，「珠珠和我在一起後，總是説好幸福。」

「小巧可愛，看著都想好好疼她」，這是小石對珠珠的評價，但當問及平時會不會給珠珠花錢或者送禮物的時候，他説沒有，珠珠也不會主動跟他要錢，「什麼樣子才算禮物？我們打工的，不像有錢人那麼浪費。」雨薇和文斌也不是有錢人。文斌在城中村開了一個廢品回收站，雨薇是個保姆，丈夫在老家開廠失敗，負債了十幾萬，家裏一度揭不開鍋。雨薇沒有辦法，做了十幾年家庭主婦，也沒有特長，只能出來當保姆賺小孩的生活費和學費。

遇到刁蠻客户的時候，雨薇只能忍氣吞聲，儘管拖地洗碗各種髒活累活她做得一絲不苟。腰痠背痛的時候，她痛恨自己丈夫的無能，和丈夫的日常對話都是在互相抱怨。「文斌老實、温柔、大方，會給我買愛吃的水果，聽我説客户的無理。有時候收廢品的業務好一點，還會給我發紅包，讓我加菜」。在大城市，有人傾訴有人依靠是一方面，但能攢下錢，是雨薇喜歡和文斌待在一起的最重要理由。

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只有當下，沒有未來

不論這種現象如何命名，其本質仍是出軌與對婚姻的不忠。所以這不能説的秘密，總會需要用謊言來掩蓋。現實裏，「臨時夫妻」從撒第一個謊開始，就要用無數個謊來圓。

在出租屋裏，雨薇和文斌已經把對方當做了夫妻，行夫妻之事。但在外，他們則是「相互厭惡的合租室友」。為了瞞下這個秘密，他們約定好，當有同鄉問起的時候，他們要互相説對方的壞話，讓同鄉感覺到他們都對對方印象很差。和家人視頻通話時，另一方一定要躲起來，即使意外出現在屏幕裏，也是個不相干的陌生人。他們習慣了躲藏，但往往也有意外情況的發生。

「有時候她老公會半夜打電話過來」，這是華強和小石的共同經歷。每當這樣的電話響起，他們都會屏住呼吸，害怕被對方的家裏人發現，牽扯出更大的糾纏和矛盾。有一次半夜，珠珠和小石在親密時，突然接到了丈夫的語音通話，他們只得匆匆結束。為了避免誤會，珠珠接通了電話，假裝被吵醒。但「沒説兩句就結束了，關係不好，平時基本沒聯繫」，這給了他們繼續壯著膽子一起生活的勇氣。

除了圓謊，「臨時夫妻」的相處講究分寸，彼此往往都有所保留。他們不干涉對方的經濟狀況，沒有過多的財務糾纏，隨時可以分開；也不插手對方原本的家庭，回老家就自動斷聯。小石和珠珠各自回老家的時候，都不會主動聯繫對方，好像生活中並沒有這個人的存在。所以在車站，他們對對方即將「人間蒸發」表現得難捨難分。但當他們假期結束，踏上離開老家的路開始，又會馬上恢復聯繫，回到深圳一起居住。

也有在老家就忍不住聯繫的情況。有一次，華強回了老家，春花沒有主動打電話，打擾他的生活，華強很感動，總是想到一個人待在深圳的春花。「在家和媳婦在一起的時候，我滿腦子都是她，會偷偷打電話給她！」有所保留的相處也給兩個人的關係留出了空間。華強説，但他從來沒有給過春花承諾，儘管春花婚姻不幸，他很憐惜。春花也知道他給不了承諾，所以他們在相處中，「無奈和珍惜眼前更多一點」。

雨薇人到中年，仍偷偷想象過和文斌在一起的未來，但她割捨不下孩子。有一次，她試探性地問了文斌以後怎麼打算，文斌生氣了。她知道文斌也不會為了她放棄自己的妻女，後來就再也沒有提過這個事情。小石的做法顯得更為決絕。他要求珠珠不要提「離婚後在一起」的問題，他不願意提，他也不想聽到她提，更不想讓別人知道這件事。「我絕對不會挑撥她離婚，離婚沒有好結果，我們偷偷的就好」，走到這一步，他和珠珠的關係還是處於隨時可以結束的狀態，「有機會就在一起，沒機會就過好自己。她出來上班就有機會，她不出來上班就沒機會。」關於未來，小石隻字不提。

雨薇在回老家前，把自己的全部行李打包放在老鄉的家裏，藉口明年可能不來了。事實是文斌的妻女今年要到深圳過年，她清除了自己在文斌家的痕跡，將這個家還給他們。華強和春花已經斷了聯繫好幾年。他們在一起兩年，分別前曾約定一起留深過年，但最後還是沒有實現。春花回了老家後，便再也沒有回來深圳。「不知道是不是已經離婚又找了，還是和她老公和好了」，華強深知這段感情沒有結果，也沒有再去打擾她，「就這樣不了了之地結束了，家人到最後也沒有發現」。

（本文只闡述事實，不代表任何觀點，文中人物均為化名，所有金額均為人民幣）

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