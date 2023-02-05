9大玩交友APP潛規則　關注對方社交媒體、要求視訊　識穿愛情詐騙

時代的進步讓我們的生活變得更加忙碌，社交圈子也不見得變大，因此在工作圈子遇不到適合的對象時，就會轉向交友軟體來尋找戀情。



在交友軟體交朋友其實不簡單，它可能會帶來意想不到的緣分，認識更多好玩有趣的人，但也可能會遇上愛情詐騙。

要找到對的人，首先就必須先將以下9個要點記起來！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 與友人一起玩App

現在的交友軟體多不勝數，雖然與認識的朋友一起在同個交友軟件里遇到好像有點尷尬，但這其實是給我們多一層的保障，因為多人使用的App應該都不會太差。當然，也有一些久未見面的朋友在交友軟體「偶遇」，最後譜出戀曲。

2. 詳讀對方的資料

大部分的人在玩交友軟體或社交媒體都會把自己最好的一面展示出來，讓其他人留下好印象。許多人經常會憑著照片來交友，看得順眼的就當作合適自己的對象。其實，我們應該要注重對方的個人資料還有動態資訊。照片很多時候是「照騙」，現在太多軟體可以幫助我們變得更「美麗」，甚至是使用高超的化妝技術也可以做到。當然，個人資料也可以是偽造的，但有資料好過完全沒資料可看。

3. 善用搜索引擎

在網絡認識了新朋友，要更深入了解就可以請教Google先生或者IG小姐，搜索一下對方的名字。可能會有更多相關的資料。現在這個年代很難讓自己完全藏匿，只要憑著對方的照片或者名字，隨便都可以找到一些相關的資料。這樣的目的是要讓我們確定對方的資訊是真的，否則還是要提防哦！

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4. 默默關注對方的社交媒體

當與對方交流了一段時間，你可以與對方交換FB、IG、Twitter等等，透過這些社交媒體可以觀察對方平常都是評論什麼帖文，分享什麼信息等等，可以了解到一個人的生活狀態。當然，如果這是對方虛構的帳戶，那麼就要看看有沒有以下的特點：

a. 朋友數量過少

b. 較多個人照，很少團體照

c. 相片模糊，或者只有背影

d. 很少被標簽的照片

e. 帖子很少like也沒有留言

f. 頁面的活動量低到不尋常

5. 要求視訊或通話

聊天聊了一段時間後，還未有見面的機會，可以與對方來個電話聊天或視訊，除了確認是真人也確定雙方的感情認真程度。文字交流與直接聊天其實是兩種很不一樣的感覺，如果對方一直推托，不願意直接通話或者開視訊，這時候應該要提起警惕，這很可能是騙子，又或者是玩咖，你不小心成了對方的小三或其中一個對象。

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6. 約出來見面

當兩人聊天聊出了感覺，是時候將虛擬世界轉來現實生活中，畢竟要真的相處了才能知道是否合拍。因此，越早見面越好，因為一直逗留在線上聊天，大家只會越來越多幻想，屆時才見面就會發現有很大落差。當然，如果對方一直不肯見面，那麼你是時候提高警覺，脫離你的幻想了。

7. 不要過於著急

有時候我們很容易會遇到一見如故的網友，感覺你們就像認識了很多年一樣，讓你有真命天子的感覺。千萬別因為對方的第一印象讓你輕易卸下心房，畢竟在現實生活里你們還是兩個不了解的陌生人。因此，建議別太快認定對方或開始一段關系，應該多與對方見面，花時間了解對方。

8. 與朋友分享進度

當我們認識了新對象，不管是現實生活中還是網絡中，讓朋友知道你們的進展，與誰聊天，對哪一個比較感興趣等等，都可以與閨蜜透露一二。尤其是與網友第一次見面，更加應該告訴朋友，報備時間與地點，萬一發生什麼事情，朋友都可以來救你。此外，旁觀者清，如果朋友看到不對路，都可能及時提點你。

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9. 借錢投資

這幾年網絡詐騙案件很多，所以一旦對方提出要借錢、做投資等等與錢財有關的，都要避免。就算兩人已經見面交往，連親朋好友都見過了，但錢財這樣敏感的事項，還真的要謹慎為妙。

擴展自己的朋友圈是好的，而現在使用網絡交友也是平常事，千萬別一句「網絡找不到真愛」就拒絕了所有人，結果好姻緣也被一手撥開了。當然，也要帶眼識人為妙。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】