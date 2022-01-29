交友App上甚麼話不用答，哪些問題不該問？2條底線助你收穫好男人

在交友軟體上認識對象，難免需要聊天以認識彼此，不免會聊到一些地雷話題、對方問到讓你不想回答或不舒服的事情，又或是你想聊的東西對方根本不想講，你知道其實有些問題你不用知無不答、言無不盡，接下來我們就來談討「 什麼問題不該問 」，即使對方問了，你也不需要說謊，是根本不用回答。



「你交過幾任啊？」

「你和前任有發生關係嗎？」

「所以你還是處男喔？」

「你現在一個月賺多少？」

「有買房子了嗎？」

「你爸媽有留財產給你嗎？」

「你和前任怎麼分手的？」

「你現在積蓄大概多少？」

認為自己應該回答的人通常會有這樣的迷思：

1. 他對我這麼好奇應該是很喜歡我

2. 我如果不回答好像是有鬼、想隱瞞什麼

3. 我不加入討論是不是很難聊

4. 我不想回答真實的答案，騙他好像比較好

我的建議是，寧願不說、開玩笑，也不要用欺騙的方式，因為你們如果未來真的在一起了，當對方發現當初被欺騙，反而會讓對方有疙瘩。

其實重點不是你要怎麼回答，而是對方根本不應該問這些問題，有些事情連最好的朋友都不知道了，更何況是一個網路上認識的陌生人呢？

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窺探隱私的問題不該問

1. 過去的感情史

很多人會認為了解對方過去的感情狀況可以更加了解一個人，也會知道對方在未來的感情上會怎麼處理一些事。

我不否認過去的感情會影響一個人。

但同時這也是一個窺探隱私的事情，對方如果願意說，你可以問，但對方如果不願意聊到，那就 none of your business（不關你的事）。當對方願意聊的時候，也要考慮這件事只是「八卦」、「想批判對方」或是「真正對感情有幫助的」的事件，同時也要評估你們兩人之間的關係進展到什麼程度，懂得拿捏分寸才不會讓關係破裂。

舉例來說，有個案跟我提到，在交友軟體上認識的異性問她「是否有跟前任發生過關係」，她認為說「有」會被認定為一個不矜持的女人，雖然以她的年紀發生關係再正常不過，但她就是不想說，不知道該不該欺騙對方。問這個問題的出發點只有兩個：一個是想知道對方有沒有可能跟自己發生關係；另一個是想用「發生關係」與否或時間點來定義這個人。重點是這個完全沒有代表意義，除非這個人非常介意、或有處女情節，如果與自己的價值觀不符合，那也不用再認識下去了。

想了解對方過去的感情狀況可以由事件、或假設性問題去發揮，等到認識一定程度後，讓對方主動願意提起，例如：「如果你遇到_____，那你會怎麼做？」「你之前＿＿＿節都怎麼過的？」

但我還是建議，與其挖掘他過去的感情生活，不如多了解現在的他。

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2. 薪資、財產

「可是我想了解他的經濟狀況，才能評斷是否考慮對方呀！」

考量經濟狀況這件事並沒有錯，有些人的確會想在還沒有深入認識對方前，就把薪資或財產狀況設定為關係建立的先決條件，如果你也接受，那當然沒問題，但如果你感覺不舒服，那這件事也不該是你應該要回答對方的、對方也不應該主動提問的。

如果想了解對方的經濟狀況可以從他選擇的約會地點、用的東西、消費習慣、職業、談起家人的狀況去觀察，而不是直接問對方有沒有房子、財產多少、薪水多少、爸媽的積蓄等等。

不想回答的時候該怎麼辦？

有些問題你並沒有覺得嚴重到要把對方直接封鎖，只是單純認為彼此還沒有到這麼熟的程度不想講太多、或還沒從傷痛中走出來不願多談，這種時候不需要欺騙、或直言「干你屁事」，還是有其他方式可以應付過去。像是用開玩笑帶過、不正面回答但反問他、表達不想聊這個…等等。

最重要的還是心態。

別認為自己不回答就是有錯，拒對方於千里之外，或是有認為自己不夠好、自卑等等的想法，單純就是他問了你不喜歡、不舒服的問題。當然也不能人家問100種問題，都覺得對方是在窺探隱私，那就真的是有點難搞（或是你討厭他）了。

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【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】