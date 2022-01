交友App上甚麼話不用答，哪些問題不該問？2條底線助你收穫好男人

在交友軟體上認識對象,難免需要聊天以認識彼此,不免會聊到一些地雷話題、對方問到讓你不想回答或不舒服的事情,又或是你想聊的東西對方根本不想講,你知道其實有些問題你不用知無不答、言無不盡,接下來我們就來談討「 什麼問題不該問 」,即使對方問了,你也不需要說謊,是根本不用回答。



「你交過幾任啊?」

「你和前任有發生關係嗎?」

「所以你還是處男喔?」

「你現在一個月賺多少?」

「有買房子了嗎?」

「你爸媽有留財產給你嗎?」

「你和前任怎麼分手的?」

「你現在積蓄大概多少?」

認為自己應該回答的人通常會有這樣的迷思:

1. 他對我這麼好奇應該是很喜歡我

2. 我如果不回答好像是有鬼、想隱瞞什麼

3. 我不加入討論是不是很難聊

4. 我不想回答真實的答案,騙他好像比較好

我的建議是,寧願不說、開玩笑,也不要用欺騙的方式,因為你們如果未來真的在一起了,當對方發現當初被欺騙,反而會讓對方有疙瘩。

其實重點不是你要怎麼回答,而是對方根本不應該問這些問題,有些事情連最好的朋友都不知道了,更何況是一個網路上認識的陌生人呢?

窺探隱私的問題不該問

1. 過去的感情史

很多人會認為了解對方過去的感情狀況可以更加了解一個人,也會知道對方在未來的感情上會怎麼處理一些事。

我不否認過去的感情會影響一個人。

但同時這也是一個窺探隱私的事情,對方如果願意說,你可以問,但對方如果不願意聊到,那就 none of your business(不關你的事)。當對方願意聊的時候,也要考慮這件事只是「八卦」、「想批判對方」或是「真正對感情有幫助的」的事件,同時也要評估你們兩人之間的關係進展到什麼程度,懂得拿捏分寸才不會讓關係破裂。

舉例來說,有個案跟我提到,在交友軟體上認識的異性問她「是否有跟前任發生過關係」,她認為說「有」會被認定為一個不矜持的女人,雖然以她的年紀發生關係再正常不過,但她就是不想說,不知道該不該欺騙對方。問這個問題的出發點只有兩個:一個是想知道對方有沒有可能跟自己發生關係;另一個是想用「發生關係」與否或時間點來定義這個人。重點是這個完全沒有代表意義,除非這個人非常介意、或有處女情節,如果與自己的價值觀不符合,那也不用再認識下去了。

想了解對方過去的感情狀況可以由事件、或假設性問題去發揮,等到認識一定程度後,讓對方主動願意提起,例如:「如果你遇到_____,那你會怎麼做?」「你之前___節都怎麼過的?」

但我還是建議,與其挖掘他過去的感情生活,不如多了解現在的他。

2. 薪資、財產

「可是我想了解他的經濟狀況,才能評斷是否考慮對方呀!」

考量經濟狀況這件事並沒有錯,有些人的確會想在還沒有深入認識對方前,就把薪資或財產狀況設定為關係建立的先決條件,如果你也接受,那當然沒問題,但如果你感覺不舒服,那這件事也不該是你應該要回答對方的、對方也不應該主動提問的。

如果想了解對方的經濟狀況可以從他選擇的約會地點、用的東西、消費習慣、職業、談起家人的狀況去觀察,而不是直接問對方有沒有房子、財產多少、薪水多少、爸媽的積蓄等等。

不想回答的時候該怎麼辦?

有些問題你並沒有覺得嚴重到要把對方直接封鎖,只是單純認為彼此還沒有到這麼熟的程度不想講太多、或還沒從傷痛中走出來不願多談,這種時候不需要欺騙、或直言「干你屁事」,還是有其他方式可以應付過去。像是用開玩笑帶過、不正面回答但反問他、表達不想聊這個…等等。

最重要的還是心態。

別認為自己不回答就是有錯,拒對方於千里之外,或是有認為自己不夠好、自卑等等的想法,單純就是他問了你不喜歡、不舒服的問題。當然也不能人家問100種問題,都覺得對方是在窺探隱私,那就真的是有點難搞(或是你討厭他)了。

【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】