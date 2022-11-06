韓妹減肥對比照超衝擊！5個月減30公斤　靠5招瘦成螞蟻腰、鉛筆腿

又是一個超勵志的減肥例子！！！



長相清秀臉超小加上笑起來有可愛的咪咪笑眼，重點是堪比CG的纖細螞蟻腰、超長鉛筆腿、S LINE腰臀線…...擁有不科學身材的高個子韓妞「징가」在SNS人氣超高，但模特兒般的零贅肉體態並不是他爆紅的原因，居然是因為「讓網友們不敢置信的衝擊舊照」！？

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還以為是天生瘦子

原來是減肥奇蹟故事

乍看징가的IG真的會誤會他是模特兒（笑），其實他可不是吃不胖的母胎瘦子，一張張差距超大的「減肥前後對比照」早就驚呆韓國網友！原來他曾經胖到巔峰85KG，直到身體健康亮起紅燈促使他開始步入減肥之路，在天天努力之下，成功在5個月內瘦到55KG，翻身變IG女神，他大方分享以下瘦身菜單。

IG爆紅韓妞減肥法

1. CrossFit

不是瘦成紙片人，高個子韓妞短時間內瘦這麼多還能有緊實曲線的原因就是「持續不懈的規律運動」，他選擇CrossFit，結合各種運動的動作達到訓練體能、速度、肌肉協調以及柔軟度等目的，能夠同時練到全身肌群。

2. Tabata

除了CrossFit，他也熱愛超高強度的「Tabata間歇訓練」！一天只要花短短的時間集中訓練，就能達到堪比長時間運動的燃脂效果，想高速降體脂的妞妞們，也推這樣練～

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3. 不算卡路里

是不是以為這位高個子韓妞的飲食管理會很地獄？其實他「不特別計算卡路里」，減肥期間早餐會攝取羽衣甘藍蔬果汁或酸奶上加穀麥跟水果，中餐可以正常吃（哇），只要把份量減半就行（可以減少澱粉量）！而晚餐則是運動人常見的雞胸肉、香蕉、雞蛋、水果等「高蛋白菜單」。

4. 點心

三餐都吃到之外，還有點心可以吃呢！會隨時準備好番茄跟水煮蛋，只要肚子餓了就跟咖啡一起享用～

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5. 作弊日

他也會在10天中選一天當作「作弊日」，放放鬆才能堅持更久！不過在這一天也是不能太過失控（笑），高個子韓妞建議：「可以盡量像是火鍋、海鮮、壽司等挑『原型食物為主』的大餐」，甚至酒也可以攝取一些。（聽起來是不是還不會太逼人？妞妞們要依照自己身體狀況斟酌參考喔～）

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