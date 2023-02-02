台YouTuber私密處整形改善婦科病？反駁負評籲身體自主：開心就好

整容在部分女生而言，或是個提升自信的方法，更甚還可改善生活。有台灣女生早前透過社交媒體，分享私密處整形經歷，雖在不少人眼中，肉眼看不見的整容，或許感到多此一舉，不過就她而言，這不僅是外觀的問題，還助改善私處發炎的問題？



整容｜台灣YouTuber艾瑞絲早前分享自己做私密處整形手術。(IG@aries_8248)

不少女生對整容話題，或許仍存顧忌，但台灣YouTuber艾瑞絲則大方分享過程，早前上載影片《私密處手術大公開》，講述自己的看法，以及生活上的改變。她早年公開自己性冷感，雖對性事提不起興趣，但她今次整形，實為與身心健康猶關。

除外形還可改善婦科問題？

所謂的私密處整形，其實是縮小陰唇的手術，達致「一線鮑」的外形。艾瑞絲表示，無論任何年齡，不少女生的私密處容易重複感染，「只要壓力大或免疫系統失調，可能會再過敏，或者起疹子和發炎，導致很多分泌物，使人以為你白帶很多，予人虛寒及不乾淨的感覺。」她解釋，陰唇過厚易令私密處難通風，「即使看婦產科也是治標不治本」，因此自言飽受發炎問題的她，決定從根源著手，讓私密處更為透氣。

這不是什麼見不得人的事，我想要乾淨衛生健康怎麼會是一件負面的事？

整容｜主診洪芝晨醫師更指出，在坐著的時候，厚重的陰唇可能會摩擦，常有壓到一塊肉的感覺，因此手術還可改善功能性的問題。(IG@aries_8248)

艾瑞絲的決定引起大幅報道，甚至得到不少網民負評，斥「怎可以做那麼髒的東西？」不過，她則認為是件正面健康的事，主診洪芝晨醫師更指出，國外亦推祟手術，有助改善自信心，「除了不好看以外，在坐著的時候，厚重的陰唇可能會摩擦，常有壓到一塊肉的感覺。因此手術還可改善功能性的問題。」

艾瑞絲補充，不太認同「自然就是美」的評論，「每個人的私密處都長不一樣，我們有問題、有病痛，就是要去處理它。」她表示，自己確實有個很大的問題，困擾她20多年，直至看到他人影片，才發現「原來可以這樣改善我的問題」，讓她重拾自信和期待。

整容｜艾瑞絲認為，應有身體自主權，成為理想中的自己。(IG@aries_8248)

我為什麼要給誰看？女生換口紅換假睫毛男生看得出來嗎？ 艾瑞絲

艾瑞絲更提到，部分男生或會對自己指點，「他們就是給女性一個枷鎖。」故她鼓勵走出這個框架，「為甚麼不能改變呢？我們可以進步變得更好。」她認為，做手術不一定為男生，「女為悅己者容。我每天照鏡看修復狀況，我都會微笑，覺得好漂亮！這不就是一種滿足感嗎？」她希望大家都能有身體自主權，成為理想中的自己，「自己開心就好。我知道自己在做正確的事。」

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私密處整形不比拔智慧齒痛？

對於私密處整形，洪醫師表示，其實沒想像中可怕，亦不像一般隆乳和抽脂手術般痛，甚至疼痛程度較拔智慧齒輕，「就是破皮一樣而已。」而在手術後，艾瑞絲稱因是雷射切割，沒太多流血，而且不太感痛，更激動表示漂亮，連同行助手也表羨慕。此外，由於手術會有傷口，因此護士也表示或會出現血腫和淤青狀況。

影片得到不少網民留言支持，亦有路過的婦產科醫師補充，由於小陰唇會在發育過程中，持續增加長度，故建議在18歲成年才動刀，而術後陰唇也有變長的可能。此外，決定整形前後，都需先咨詢醫生意見，但不論會否整形，最好都從自己角度和健康出發，讓自己成為一個更好的人。

資料來源：YouTube@Aries艾瑞絲