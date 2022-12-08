整容｜內地女1話不惜每半年動刀為「成為」梅艷芳　出場驚嘆全場

整容｜「整容」不再是禁忌話題，人人都有變美的權利，有些癡迷粉絲更不惜為了偶像而去改變自己容貌。內地有名女士聲稱是「梅姐」梅艷芳的忠粉，加上她自小身邊有不少人說她長得像梅艷芳，使她萌生了「成為」梅艷芳的想法。



整容｜內地有名女士聲稱是「梅姐」梅艷芳的忠粉，加上她自小身邊有不少人說她長得像梅艷芳，使她萌生了「成為」梅艷芳的想法（視覺中國）

整容｜內地女為求還原「梅姐」 先後整容了十幾次

內地有一名張麗的女演員專門模仿「梅姐」，她自認是梅艷芳的粉絲，為了跟「梅姐」的相似度達95%以上，她不惜先後整容了十幾次，又去研究梅艷芳的衣著打扮、髮型以及言行舉止，甚至說話語氣等等，簡直就是由外到內都學足。

2005年張麗抱著嘗試的心態參加內地電視台的一個選秀節目，最終未能順利入圍，卻被一眾評委直言「你是我見過最像梅艷芳的明星臉」。正正因這句話加強了她的信心，更令她愛上在舞台的時刻，且她原先容貌已跟「梅姐」有幾分相似，導致她收到不少的演出邀請。

張麗一戰成名後，辭去本身的工作，之後跟「中國山寨明星藝術團」簽約，選擇做一名「全職明星」，她為了像真度更貼近「梅姐」，不惜每半年「入廠維修」一次，又每月一次把頭髮漂白，只為了自己跟梅艷芳「完美相似」。至於「入廠維修」的日子，張麗更故意選擇10月10日梅艷芳冥壽的前夕到醫院整容。張麗表示為模仿梅姐，平均每半年就要整容一次，當中包括面部填充及隆鼻，更需要每月付3000至4000人民幣，只為求做到「完美的相似」，她更直言整容就如「慶生」一樣。

感覺梅艷芳就像是我的姐姐一樣。 張麗

整容｜相似度神高 一出場驚嘆全場

之後，她就開展了「全職明星」之路。在2009年她曾在全國青年歌手大賽勇奪一等獎；同年再榮獲「梅艷芳模仿秀大賽」金像獎。次年，在一個模仿節目她大唱梅艷芳的歌曲《女人花》，當年令節目在場嘉賓看到表演都忍不住感嘆。

整容｜在2009年她曾在全國青年歌手大賽勇奪一等獎；同年再榮獲「梅艷芳模仿秀大賽」金像獎。（視覺中國）

整容｜有人狠批她竊取梅艷芳的成功。（視覺中國）

整容｜曾遭轟竊取梅艷芳成功

雖則不少人都因張麗的容貌而感嘆，她亦憑著模仿梅艷芳而走紅。當然「有讚固然都有彈」，張麗都不時受到質疑，曾有人問她「你覺得自己和梅艷芳差什麼？」，而張麗隨即自信滿滿地回答：「什麼都不差，幾乎一樣。」；亦有人狠批她竊取梅艷芳的成功，即使在外形上做到了100%的還原，但梅艷芳心地善良虛懷若谷的精神你能做得到嗎？但是張麗依舊充滿自信表示自己就是梅艷芳。

整容｜雖則不少人都因張麗的容貌而感嘆，她亦憑著模仿梅艷芳而走紅。（視覺中國）

整容｜自張麗打著梅艷芳的名號，她一年內參加過百場活動，人人都稱她為「翻版梅姐」。（視覺中國）

自張麗打著梅艷芳的名號，她一年內參加過百場活動，人人都稱她為「翻版梅姐」，張麗甚至借著梅艷芳的名氣，代言了一些醫美整形醫院。不少人為了一睹她的容貌邀請她去參加訪談，張麗訪談中大爆自己曾經是鐵路工人，如今成為了「大明星」，對於她而言生活簡直是發生了翻天覆地的變化。