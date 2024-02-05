情人節花束2024｜踏入二月，情人節的氣氛愈發濃厚，代表什麼？挑選情人節禮物及花束的日子來了！大家都各適其適、花樣百出，除了情人節禮物要合心意之外，更可能要加送適當心意以表愛意，你可能曾經嘗試過送鮮花、心意卡、自煮大餐，不知對於將近的情人節，你又有何打算呢？



你又是否在這些困局當中呢？另一半對於鮮花興致缺缺、鮮花感覺浪費，保鮮期短、鮮花成本高、想別具心思又不想重複去年或是前年的選擇？對於正在苦惱小心意的大家，《01女生》就精選出以下的送花提案，一網打盡鮮花以外的其他送花選擇，相信絕對可以幫助你。提提大家記緊提前準備，有些手工藝送花提案，有機會需要按照個人訂造，做工需時，以免大失預算！

情人節花束2024｜情人節送花送什麼好？ (《雪降花》劇照)

情人節花束2024｜1. 禮物x鮮花花盒

送上一大束鮮花，感覺略嫌單調，而且攜帶、運送並不輕鬆，收禮後女生亦要考慮插花及放置的問題。而送上易於照顧的花盒，花藝設計一早已安排好，無須考慮花款、後續保養及安置，只需要將花盒放在想欣賞的地方便可以，加上一拆可用的禮物，精緻又實用！

情人節花束2024｜1. 禮物x鮮花花盒（Pinkoi）

情人節花束提案：Viktor&Rolf Fragrances X Just Bloom 限定香水鮮花花盒 HK$1,800



想將花香延續，好好保留住情人節的回憶？不妨送上這款Viktor&Rolf Fragrances X Just Bloom 結合香水與鮮花，感官盛宴般的限定香水鮮花花盒。花盒不單精美，更可以自由選擇，搭出最為契合的花香，選擇包括濃郁花香為主調的 Flowerbomb 鮮花炸彈、以神秘茉莉花香為主調的 Flowerbomb Midnight 午夜鮮花炸彈或以辛辣木香為主調的 Spicebomb 激情炸彈，讓愛與香氣共同表達。

情人節花束提案：Viktor&Rolf Fragrances X Just Bloom 限定香水鮮花花盒 HK$1,800（品牌提供）

情人節花束2024｜2. 保鮮花

擔心鮮花保鮮期短？保鮮花會是一個好選擇！它的保質期不單比乾花來得更長，乾花大約1年左右，而永生花能夠保持3至5年，甚至更長！因為永生花是100%的天然真花，永生花經過獨特的脫水、脫色、著色、乾燥等製作工藝，令花朵的色澤與質感始終如一！正因為品質最好的當季鮮花才會被挑選製作永生花，它的價錢相對會比鮮花稍貴一點，但絕對適合喜愛花朵但又擔心保鮮期短的女生！

情人節花束提案：永生花藝工作坊



想親自動手？不妨親臨東薈城名店倉，與本地新銳紙藝創作家 Jennifer Hung 及其團隊，同場更有書法家即席揮筆，共同做出獨一無二兼具環保意義的永生花裝飾，更為新年家居佈置錦上添花。

情人節花束提案：永生花藝工作坊：CLUB CG 會員憑 8,000 分即可換領工作坊入場 券，讓永生花躍然於紙上綻放，向摯親送上永恆不變的祝福！（品牌提供）

情人節花束2024｜3. 編織花

編織花亦是近年大熱，透過毛線及鉤針鉤出永不凋謝的編織花，因著毛線粗幼度、顏包多變，可以造出不少形態以及當季的花束！造型可愛、溫柔奶油調的編織花最好送給可愛打扮及熱愛小玩意的女生！

情人節花束提案：7-Eleven "織"聚浪漫 Hello Kitty 公仔花 HK$288



近年 Sanrio重返流行舞台，喜愛經典Hello Kitty 有福了，千萬不要錯過 7-Eleven為情人節而推出的限定顏色「愛要"織"時 Hello Kitty 公仔花」，軟綿編織花永生又可愛，每款花及公仔皆可獨立拆開收藏，保存容易亦寓意長久的愛，非常適合送給充滿氣質的女生。

情人節花束2024｜4. 拼砌式花束

比起每束十分相似的花店玫瑰，用心拼砌、永不掉落的雋永花束，更能表達愛意與永恆，而且不用擔心寵物誤食、花粉敏感等問題。加上拼砌式花束容易組裝，適合任何空間，無論單放或與其他盒組組合，放在辦公室或居家都可以，可謂不敗送禮之選。

情人節花束提案：LEGO 10328 Icons Bouquet of Roses 玫瑰花束 HK$459



情人節花束提案：LEGO 10328 Icons Bouquet of Roses 玫瑰花束 HK$459（LEGO）

情人節花束2024｜5. 樹脂花

樹脂花過往通常出現在配飾當中，例如滴膠樹脂耳環、頸鏈、髮夾、配飾盒子等，近年以樹脂花所組成的誕生花燈十分流行，是以細銅線制作花和葉的框架，加以樹脂液沾浸填充而成。因著樹脂液通透的顏色及反光材質，會使成品比真花來得更有藝術感，充滿浪漫、朦朧美感！而樹脂花主要靠人手製作，形態都會獨一無二，專屬的祝福十分合適文青類及重視生活品味的女生！

情人節花束2024｜6. 原木花

相信喜愛木頭的情侶應該一同走過、經歷不少日子，雙方感情穩固，木頭象徵著家中溫馨穩重的存在，相信挑選原木花的都深明木工的美感及當中的溫度。木頭的美感，在於每一次製作都會因為紋路與特性不一，而且木頭自帶香氣，絕對適合感情穩固及深穩的低調女生！

情人節花束2024｜木頭花自帶香氣及溫度，收到必定驚喜！（Pinkoi照片）

情人節花束2024｜7. 皮革花

永不凋謝的花愈來愈多，當中可以突顯個人手工及心意的，莫過於皮革花！皮革花造型像真，市面有些店舖可直接購買材料包，毋須縫製，在家簡易完成！當然亦可大手買入一束現成的皮革花，皮革的顏包多變，絕對合適型格及喜愛手作的女生！

情人節花束2024｜8. 多肉植物

多肉植物時常都被稱為懶人植物，以不用經常打理、澆水量少、放置一角便很好照顧出名。今個情人節不止送出心意，更與愛人擁有共同信物，需要定期適當的照顧，在日常中增加兩人的親密感及歸屬度吧！雖然多肉植物不像活生生的寵物般大責任，但植物也有其生命週期的，大家記緊愛惜呢！