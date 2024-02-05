情人節2024｜情人節+約會前準備 由頭到腳保養／護理／穿搭懶人包

踏入二月，情人節氣氛日漸濃厚，不論是單身獨自精彩、甜蜜地與另一半渡過都好，穿搭妝扮都少不免。想要在重要日子、約會前準備好，除了要在日常保養好皮膚，更需要一些秘密武器去協助，《01女生》已經為你集結好多個懶人包，由保養護理、急救護理、妝容小心機到穿搭配件都有，好讓大家由頭到腳都有著最好狀態！



情人節2024【1】：約會前保養 做好這5細節秒成零死角女神！

無論和另一半是剛開始交往，還是已有穩定感情基礎的老夫老妻，於情人節時來一場浪漫約會，都可以令感情升溫，維持新鮮感，重搭熱戀感覺！所以女生們在約會前，除了化妝、穿搭打扮基本護理外，都不妨耍「小心機」做額外保養功夫，讓他和你無意中近距離接觸時，都忍不住臉紅、心跳加速，對你好感度大增！即睇5個約會前必做的急救保養小心機，從細節位著手，成為零死角女神！

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情人節2024【2】：情人節禮物提案！送禮自用都需要的保養

天氣寒冷的日子下，最重要便是要保濕！無論情人節禮物或送禮，護膚套裝都是份很好的選擇，不但實用，而且看來也較豐富。若然心裡有預算的話，以下更集結了不同的護膚套裝優惠，優惠低至288港元起，千萬不容錯過！

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情人節2024【3】：約會前急救 全方位速效保養

情人節將至，女生們都希望以最佳狀態和另一半或心儀對象約會。不過平時工作繁忙，加上經常捱夜，導致皮膚粗糙、暗沉、水腫等問題一一浮現。《01女生》為大家介紹急救肌膚面膜好物推介，在約會前全方位速效保養，回復水嫩白滑美肌之餘，亦可讓妝容更持久貼服！

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情人節2024【4】：護膚急救 迅速回復最佳狀態

踏入2月，代表著距離情人節已是倒數階段，除了要準備好情人節禮物外，將肌膚回復至緊緻嫩滑都很重要！這次《01女生》為大家準備了幾個護膚小貼士以及護膚好物，讓大家在節日前迅速回復至最佳狀態，與男朋友共度最甜蜜浪漫的約會！

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情人節約會前3步急救護膚：解決黑眼圈浮腫、肌膚回復水嫩雞蛋肌

情人節2024【5】：情人節妝容必勝貼士 提升迷人魅力

臨近農曆新年和情人節，很多女生都想化個「桃花妝容」，增添自己的氣質魅力。而若要提升長輩緣，自然甜美妝容亦是個不錯之選，予人親切清純的感覺，分享4大新春妝容重點，即時提升吸引力，同場加映7大美妝優惠推薦，以較親民的價錢，在新一年提升迷人魅力。

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情人節2024【6】：約會補妝急救 避免溶妝浮粉！

情人節要與另一半近距離接觸，一個完美的妝容就顯得至關重要，若然在如此親密的關頭，才出現溶妝、浮粉的話，真的無地自容！想避免這種情況，除了使用持妝高效的化妝品，隨身攜帶補妝產品亦不少得，不妨入手定以下的妝容急救單品！

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情人節穿搭2024【7】：約會必備秘訣 以香氣取勝！

不少女生都愛噴灑香水，既可以點綴造型又可以突顯個性，特別在早春時份，潮濕容易產生「噏」味、汗臭味，就更需要香味去幫忙遮掩尷尬。如果想香味更加持久，為自己增加魅力，就需要用些小方法令香水留香，到底是什麼的留香小方法？

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