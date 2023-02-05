30歲女生就注定單身？網列5原因：不願屈就條件差男生 瞬間惹熱議

許多女生在臨踏入30歲時，都會被家人、朋友催婚，認為30歲還是單身之後就很難嫁出，與年輕女生相比其競爭力簡直是直線下降！近日更有人在連登討論區中以「點解個個都話女人一到左30歲就好難搵過個男人」為題，瞬間掀起熱議，其中有5點原因更是引起熱烈討論！



原因1：30歲後的女生一戀愛就要結婚

30歲後的女生一戀愛就要結婚（《三十而已》劇照）

在帖文中有網民認為，很多年過30歲女生，只要一戀愛就想結婚生子，跟她們交往會壓力很大。而且這位網民更同時指男生不會想你過了30歲再生子，就是高齡產婦，而且會想花時間相處看看性格等各方面合不合，再決定結婚。

原因2：30歲後的女生性格都不太好

30歲後的女生性格都不太好（《三十而已》劇照）

有網民提到過了30歲後還在單身，認為是「剩下的都是性格不好」、「性格一定有問題」，隨即有不少網民認同，並有不少回應自己的經歷，大多認為同齡男性有更多選擇﹐一定會選擇較年輕的。而他們也提到另一考量地方，是當男生們想結婚生子，一定是找30歲以下，身體條件相較更好。但當然也引起不少網民反駁，認為30歲後的女生還是很多人追求，而且以性格和生理狀況來作抨擊點，也未免太以偏概全。

原因3：30歲後的女生自身價值下降

30歲後的女生自身價值下降（《三十而已》劇照）

另一引起討論的是有網民提出女生過了30歲，自身價值每年驟降，認為30歲後女生事業、外貌等各方面開始走下坡，但同齡的男生事業卻是上升，所以一旦過了30歲已沒價值了，甚至直言：「價值歸零」。就提出與其這樣，倒不如直接找年輕女生。

但筆者卻認為這種說法眼界有點局限，現在不少女生的事業發展很好，30歲反而是她們的黃金期，比起同齡男性發展得更好，大有人在！至於關於外貌，現在不少30歲後的女生依然保養得宜，看不出真實年齡的就更多了！

原因4：30歲後的女生不願屈就條件差的男生

30歲後的女生自身價值下降（《30禁》劇照）

另外有網民指30歲的女生已有一定的薪金，不願屈就比她薪金低的男生，認為30歲後的女生只要不管對方的條件就一定能找到另一半，但不願接受才導致單身。但這種說法太奇怪了，20歲有權追求自己喜歡的，那麼30歲、40歲、50歲都同樣可以追求自己喜歡的，戀愛不應該被年齡局限。

原因5：30歲後的女生戀愛經歷多

30歲後的女生戀愛經歷多（《三十而已》劇照）

在帖文還有很多惡毒的留言，認為30歲的女生一定已經戀愛次數很多，如果與她們交往甚至結婚，等於接手別人不要的女生，直指才不會想與年過30歲的女生一起。先不說為什麼過30歲的女生就一定戀愛次數很多，單是同樣情況發生在男性身上，卻會認為是年過30歲的男生是閱歷多，完全沒問題，對女性的要求很高，簡直是雙重標準！

雖然網民羅列了很多女生過了30歲很難找到男朋友的原因，但也有不少網民認為女生30歲單身或不結婚也沒有問題，留言：「30歲才是最好，有經驗還有骨膠原、有歷練」、「2023年女人不結婚有甚麼問題？」，更有網民認為某些原因根本是不合理：「逼些剩女接受劣質男人，本身不結婚不生子是沒有問題」，很多時候是將一些傳統想法，加壓在現在女性身上。