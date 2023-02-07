「古典味雙兒」周秀蘭昔演出曝光！婚姻坎坷遭前夫背叛成失婚婦？

【新四十二章｜周秀蘭｜鹿鼎記】最近TVB熱播劇集《新四十二章》，劇集以穿越為題材呼應經典劇集《鹿鼎記》故事情節，再融合歷史與功夫元素的現代時裝新劇，不少觀眾都大讚劇情創新，極具新鮮感！今星期將會有兩個新角色登場，先江嘉敏遇上蘇翰的孫女鄺潔楹，誤打誤撞下江嘉敏發現鄺潔楹原來是「雙兒」轉世。畫面一轉即時看到梁朝偉版的「雙兒」，當年「雙兒」一角是由周秀蘭所飾演，令不少觀眾都大呼懷念！



最近TVB熱播劇集《新四十二章》，劇集以穿越為題材呼應經典劇集《鹿鼎記》故事情節。（YOUTUBE@TVB 截圖）

周秀蘭人氣不及陳少霞版的雙兒 曾被稱「古典味雙兒」

相比袁潔瑩及陳少霞版的「雙兒」，或許大家對周秀蘭飾演「雙兒」一角未有太大深刻印象，不過有人稱周秀蘭為「古典味雙兒」。不過周秀蘭是70至80年代的當紅花旦，曾於TVB效力7年，亦出演不少經典的劇集，當中都有不少角色至今仍刻印在觀眾心中，如《雪山飛狐》的袁紫衣、《魔域桃源》的楚煙寒等等。

周秀蘭人氣不及陳少霞版的雙兒，曾被稱「古典味雙兒」（《鹿鼎記》劇照）

不過周秀蘭是70至80年代是當紅的花旦，曾於TVB效力7年，亦出演不少經典的劇集。（YOUTUBE@TVB 截圖）

周秀蘭入行不久 勇獲金像獎最佳新人提名

周秀蘭中學畢業後一度對自己前路感到迷惘，剛巧見到TVB藝員訓練班招生，殊不知成功入選，更很快有演出機會，有幸於經典劇集《上海灘》客串演出並唱歌給周潤發聽。基於周秀蘭當時的演出頗為出色，讓她於監製心中留下好印象，漸漸演出機會愈來愈多。

周秀蘭中學畢業後一度對自己前路感到迷惘，剛巧見到大台藝員訓練班招生，殊不知成功入選。（《檸檬可樂》截圖）

後來亦成為70至80年代是當紅的花旦，同一時間周秀蘭更涉足電影圈，在電影《檸檬可樂》及《鼓手》中跟哥哥張國榮合作，她更憑電影《檸檬可樂》勇獲第二屆香港電影金像獎最佳新人提名。之後，周秀蘭轉投亞視發展10年左右，亦為香港電台拍過不少作品。此後，周秀蘭退出香港娛樂圈並移民至加拿大溫哥華至今。

在電影《檸檬可樂》及《鼓手》中跟哥哥張國榮合作。（《檸檬可樂》截圖）

周秀蘭婚姻坎坷 前夫傳出暗撻郭少芸

至於感情方面，周秀蘭跟劉少君同是訓練班同學，由相識至交往超過15年，直到1991年周秀蘭事業上升期宣佈嫁給劉少君，二人婚後育有一女。其後劉少君接拍《真情》跟對手郭少芸飾演夫婦而傳出戲假情真，當時緋聞鬧得滿城風雨，惟1998年周秀蘭終跟劉少君對外宣稱因宗教信仰等問題而離婚收場。

周秀蘭跟劉少君同時訓練班同學，由相識至交往超過15年。（YOUTUBE@TVB 截圖）

周秀蘭婚姻坎坷，前夫傳出暗撻郭少芸。（《真情》劇照）

多年間，周秀蘭在演藝圈打拼逐漸發現娛樂圈生活非心中所想，她並不愛應酬及深深感受到「名利如浮雲」的道理，最終決定淡出演藝圈，跟隨家人移居加拿大。一向茹素的她決定在當地開設素菜餐館，餐館亦越做越出色，深受當地人歡迎。現年61歲的周秀蘭曾在加拿大擔任「溫哥華影視人協會」組織會長，在當地頻頻安排籌款活動、慈善探訪等工作，多行善積德，心善則人美。

周秀蘭在演藝圈打拼逐漸發現娛圈生活非心中所想。（FB@米雪）

現年61歲的周秀蘭曾在加拿大擔任「溫哥華影視人協會」組織會長。（FB@溫哥華影視人協會）

【周秀蘭 Q&A】