新四十二章｜馬海倫入行半世紀成御用惡母　身家逾半億低調不炫富

【馬海倫｜新四十二章】TVB劇集《新四十二章》現正熱播，早前有報道指此劇「綠葉」兵團陣容鼎盛，除了一眾主角之外，這群配角演員的演出都值得欣賞。其中在劇中飾演周嘉洛媽媽「柯太」的馬海倫，不時在TVB劇集說話尖酸刻薄的惡母親、野蠻奶奶等角色，因此被冠以「御用惡母」的稱號！

私下的馬海倫曾坦言年輕時的她確實個性火爆，但卻因為一次被誤診患上乳癌改變了人生觀。現年72歲的馬海倫入行逾半個世紀，即使做的只是配角閒角，但馬海倫依然樂在其中，看得出她對演戲充滿熱誠。



【馬海倫｜新四十二章】私下的馬海倫曾坦言年輕時的她確實個性火爆，但卻因為一次被誤診患上乳癌改變了人生觀。（ma_helen_ma＠IG）

【馬海倫｜新四十二章】在《新四十二章》中飾演周嘉洛媽媽「柯太」的馬海倫，不時在TVB劇集說話尖酸刻薄的惡母親、野蠻奶奶等角色，因此被冠以「御用惡母」的稱號！（ma_helen_ma＠IG）

新四十二章｜馬海倫入行半世紀成御用惡母 演技備受肯定

現年72歲的馬海倫，於1966年參加由邵氏影友俱樂部舉辦的「香港玉女」選舉並贏得冠軍而入行，繼而加盟邵氏開始接拍電影，她更曾笑指自己是「元祖第一代玉女」。馬海倫在1974年結婚後，一度隱退幕前，幫助丈夫打理體育用品代理生意，到80年代再度復出並加盟無綫，在經典劇集《真情》中飾演「Helen」、《皆大歡喜》中飾演「陳嬌」、《誰家灶頭無煙火》中飾演「竇桂森」而令人印象深刻。

馬海倫入行至今超過50個年頭，參與過的劇集多不勝數，因為她經常飾演的都是說話尖酸刻薄的惡母親、野蠻奶奶的角色，所以被冠以「御用惡母」的稱號，雖然演的都是配角、閒角，但她仍然用心地演，而她的努力及演技觀眾也有目共睹，她在2013年榮獲《萬千星輝頒獎典禮》的「傑出演員大獎」，總算對她多年來在演藝界的付出給予肯定。

【馬海倫｜新四十二章】馬海倫入行至今超過50個年頭，參與過的劇集多不勝數，因為她經常飾演的都是說話尖酸刻薄的惡母親、野蠻奶奶的角色，所以被冠以「御用惡母」的稱號。（《迷網》劇照）

除了演技之外，馬海倫的敬業及專業態度也很值得欣賞，她經常獲派飾演反派、醜角，但她從沒有介意過，亦會盡心盡力地演好每個角色，而且多年來，她都堅持熟讀對白，把對白全都背熟才走入錄影廠，從不帶劇本入廠，非常專業。

已踏入72歲之齡的馬海倫，至今依然在拍劇全因為她對演戲的熱誠。馬海倫曾在接受香港演藝人協會訪問時坦言自己熱愛當演員，「做演員是很大挑戰，每個角色都可以嘗試」，又指如果沒有當演員的話，她或許只是一個家庭主婦，「婚後只是在照顧孩子，有很多事情都無法體驗，但透過拍攝，甚麼角色都以嘗試」，而且這些角色在日常生活中是無法體驗的，意義甚大！

如果我不是演員，只是一個家庭主婦。 馬海倫

【馬海倫｜新四十二章】已踏入72歲之齡的馬海倫，至今依然在拍劇全因為她對演戲的熱誠。（ma_helen_ma＠IG）

新四十二章｜馬海倫因誤診患癌收斂脾氣

雖然在鏡頭前的馬海倫總是以潑辣一面示人，但她私下的個性其實並不是這樣的。馬海倫曾直言自己年青時的確個性火爆，直至2002年，在一次例行檢查中被誤診患上了乳癌，當時馬海倫猶如頓時跌進了人生低谷，再經檢查後證實並沒有患癌，令她猶如經歷了死而復生。在這事件後，改變了馬海倫的人生態度，她覺悟到：「人生在世，應該好好活下去」，其後更改善了脾氣，學識婉轉做人，不要太急進。

人生在世，應該好好活下去。 馬海倫

【馬海倫｜新四十二章】雖然在鏡頭前的馬海倫總是以潑辣一面示人，但她私下的個性其實並不是這樣的。（ma_helen_ma＠IG）

新四十二章｜馬海倫是圈中隱形富婆 身家逾半億低調不炫富

馬海倫原來是身家逾半億的隱形富婆，她曾經分享過自己自小就被「最重要有瓦遮頭」這句說話所影響，亦深明「買磚頭保值」的道理，有指她在20多歲時就成功上車，擁有第一層樓，早年又替子女付首期，幫助他們置業。

馬海倫投資有道，曾有報道透露靠買賣物業賺了上千萬，保守估計她擁有逾半億身家。雖然如此，她為人低調不炫富，私下衣著打扮亦親民貼地，以往的她更是慳得到就慳，因為她認為：「始終人不是一世都會好運、順境，所以需要積穀防饑」。

【馬海倫｜新四十二章】馬海倫原來是身家逾半億的隱形富婆。（ma_helen_ma＠IG）

新四十二章｜馬海倫多才多藝 曾為香港保齡球代表隊

除了演技備受肯定，馬海倫也可說是多才多藝，擅長游泳、騎馬、保齡球、滑雪、高爾夫球，她在年青時曾經入選香港保齡球代表隊，在1970年更代表香港到新加坡出戰亞洲保齡球錦標賽，並奪得女子組亞軍。馬海倫的人生過得相當豐盛，建立了自己想建立的事業之餘，亦培養了不少興趣，真真正正的做到不枉此生。