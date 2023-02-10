「初代鰲拜」關海山靠演技難擋反派魅力！情路曲折死後掀爭產案

【新四十二章｜關海山｜鹿鼎記｜鰲拜】近日TVB熱播劇集《新四十二章》，劇集以穿越為題材呼應經典劇集《鹿鼎記》故事情節，再融合歷史與功夫元素的現代時裝新劇，但是觀眾對於劇情有彈有讚。劇集一播出最令人注目必定是美人生鬚的龔嘉欣，她飾演「鰲拜」轉世同樣擁有神力武功高強，而當年的關海山所飾演的「鰲拜」至今為人津津樂道。



【新四十二章｜關海山｜鹿鼎記｜鰲拜】近日TVB熱播劇集《新四十二章》，劇集以穿越為題材呼應經典劇集《鹿鼎記》故事情節。（《新四十二章》劇照）

【新四十二章｜關海山｜鹿鼎記｜鰲拜】當年的關海山所飾演的「鰲拜」至今為人津津樂道（YOUTUBE@TVB 截圖）

關海山跟原著形象略有出入 憑演技表現出「關海山版鰲拜」

人稱「蝦叔」的關海山，他在1984年《鹿鼎記》中飾演鰲拜一角，劍眉提高了「蝦叔」的英氣，且為角色增添了兇狠感，有些人可能覺得他身材不夠魁梧，跟「滿洲第一勇士」的封號有些出入，但「蝦叔」的精湛演技充分表現出鰲拜的武勇形象。

【新四十二章｜關海山｜鹿鼎記｜鰲拜】人稱「蝦叔」的關海山，他在1984年《鹿鼎記》中飾演鰲拜一角（《鹿鼎記》劇照）

縱橫影壇50年被封「黃金配角」 勇奪金像獎最佳男配角

關海山於1937年抗戰後從內地來到香港發展，早於1950年已經開始參演電影，雖則多年來一直飾演配角，但關海山的精湛演技一直都令人難忘。幾年後，他加入TVB展開了電視圈事業，出演逾百套經典劇集《親情》、《誓不低頭》為其代表作。直到1980年重返電影界，代表作多到數之不盡，如《A計劃》、《辣手神探》、《男與女》、《家有囍事》、《五億探長雷洛傳》、《天若有情II之天長地久》等等。

【新四十二章｜關海山｜鹿鼎記｜鰲拜】縱橫影壇50年被封「黃金配角」，勇奪金像獎最佳男配角（youtube@tvb 截圖）

關海山由於年齡的限制，他所演出的角色不是父親、董事長，就是醫生、律師等，不過他在鏡頭前的表演能按著劇情的改變、風格或角色性格，戲路縱橫，亦正亦邪都難不到他，因而被封為「黃金配角」。儘管從影開始一直以配角身份參與，但他敬業樂業的精神，又樂於提攜後輩見稱，因而受到圈中不少藝人，如吳孟達、劉德華、梁朝偉、萬梓良、鄭裕玲、吳君如等人尊敬，可見他在演藝界地位甚高。

【新四十二章｜關海山｜鹿鼎記｜鰲拜】關海山由於年齡的限制，他所演出的角色不是父親、董事長就是醫生、律師等。（《家有囍事》劇照）

在1992年他憑著電影《五億探長雷洛傳》勇奪香港電影金像獎最佳男配角，同年台灣電影金馬獎也獲得同一榮譽。多年間關海山對香港演藝圈發展有卓越貢獻，2001年更獲得萬千光輝演藝大獎，肯定他在香港演藝圈的無私奉獻。不過2001年他拍攝連續劇《公私戀事多》後，就不幸中風自此息影。

【新四十二章｜關海山｜鹿鼎記｜鰲拜】在1992年他憑著電影《五億探長雷洛傳》勇奪香港電影金像獎最佳男配角（youtube@tvb 截圖）

一生歷四段婚姻 屍骨未寒掀財產爭奪戰

關海山在演藝事業表現亮眼，感情生活就頗為曲折。他的一生為人熟知的有四段戀情，第一任女友於內地認識，後來於越南認識第二任女友黃麗，他跟第二任女友育有兩子一女，不久後在馬來西亞再結識了第三任女友葉瑞娥再育有一女，但跟這三位女友從未正式註冊。最後一任妻子曾娣蓉於新加坡邂逅兼育有一子，跟太太風雨同路三十載，直到離世前太太一直陪伴他渡過最後時光。

【新四十二章｜關海山｜鹿鼎記｜鰲拜】關海山在演藝事業表現亮眼，感情生活就頗為曲折。他的一生經歷過四段婚姻。（《家有囍事》劇照）

2006年關海山逝世後屍骨未寒，四位妻子就上演了如《溏心風暴》的情節，前三任認為自己亦有取得遺產的權力，而最後一任妻子曾娣蓉則表示財產已經於關海山患病間全花光，但其餘三任卻不相信，最終更鬧上了法庭，使後事處理演變成一場家醜，相當令人不勝唏噓。

【關海山 Q&A】