戀愛心測｜未來還有幾次脫單機會？這種人只剩1次錯過便孤獨一生
不知道有多少小夥伴有想過，其實每個人的戀愛機會，都是有限的。
你想要了解自己還剩下多少戀愛機會嗎？你想要好好利用自己剩下的這些機會嗎？
今天就來測測看，你還剩下多少戀愛機會吧~（點擊放大玩心測）▼▼▼
1. 你的時間觀念很不強？
是的——跳2
不是——跳3
2. 你經常丟三落四？
是的——跳3
不是——跳4
3. 出了門後你會默想一下自己帶齊東西了沒有？
是的——跳4
不是——跳5
4. 想到拍婚紗照，你的第一反應是？
好高興——跳5
好愁啊——跳6
5. 你會因為自己還沒有減肥成功，而拒絕去相親嗎？
會的——跳6
不會——跳7
6. 你覺得自己的思維有時候很奇怪？
是的——跳7
不是——跳8
7. 常常認為自己的未來還是很幸福的嗎？
是的——跳9
不是——跳8
8. 你是家中獨生子女嗎？
是的——跳9
不是——跳10
9. 你小時候不喜歡讀童話書？
是的——跳10
不是——跳11
10. 你遇到過像親哥哥一般的人嗎？
是的——跳11
沒有——跳12
11. 你聽到打雷就很害怕？
是的——跳13
不是——跳12
12. 你很嚮往要麼閒死，要麼忙死的工作？
是的——跳14
不是——跳13
13. 你覺得自己有時候也相當地擰巴彆扭？
是的——跳15
不是——跳14
14. 對不喜歡的人，你會罵對方是神經病？
是的——跳15
不是——跳16
15. 你有自己的一幫姐妹淘？
是的——跳16
不是——跳17
同埸加映：心理測驗｜憑直覺選出3種顏色 測出你實際上和潛意識的戀愛性格（點擊放大玩測）▼▼▼
16. 如果有一天，你嫁了一個你曾經覺得不可能高攀的人，你覺得對方擺在首位的優秀條件是怎麼樣？
有錢的——跳17
很帥的——跳18
能力好強的——跳19
17. 你餓了，桌子上有許多水果，你第一時間會挑下面哪種顏色的水果？
紅色的——跳18
橙色的——跳C
綠色的——跳20
黃色的——跳E
18. 如果自己的男友還會跟前女友聯繫，你覺得這個前女友是下面哪種類型？
做作的——跳A
清新的——跳19
性感的——跳B
温柔的——跳20
19. 如果男友要在你生日時送禮物，你覺得一般會是什麼樣的禮物？
用的——跳B
玩的——跳C
觀賞的——跳D
20、如果你要跟男友提出分手，你會挑一個什麼樣的場景？
在餐廳吃飯的時候突然説出——跳D
晚上在街上散步之後——跳E
在電話裏分手——跳A
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼繼續下拉，查看答案！▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
同場加映：愛情心測｜從拍拖節目揭露他用情是否專一 選這個的人只愛自己？（點擊放大玩心測）▼▼▼
A、還有很多，放心唄
你本身是一個很能夠吸引人的人，你非常有魅力，對你有好感的人應該很多。不過在男生眼裏你雖然形象很不錯，卻有不易親近的感覺，因此很少會有人真的敢來追求你。
就算你已經不是年輕少女，你的戀愛機會還有很多哦，只是你不懂得抓住，白白讓機會流走。不過對你來説，或許這也不算什麼，因為就算是一個很好的戀愛機會，如果你不喜歡那個男生，那麼你會覺得，跟自己不喜歡的人談戀愛，還真的是不如不談呢。
B、四五次機會
你是一個富有藝術靈感的人，有自己的生活理念和戀愛原則。親和力也OK，只是有時候你也會表現出相當矛盾的一面。舉個例子，你平常跟朋友在一起開朗大方，可是遇到感情，談起戀愛的時候就害羞了起來。
未來你還會有幾次戀愛機會，但看準了再下手，成功率更高是。
C、一次機會
你是一個做事專心一致且勇敢的人。開朗堅強是你最大的魅力，別人對你很是佩服。不是你沒有新戀情，只是你不會去發現這些新戀情。因為你是一個比較遲鈍的人。
有時候會陷進某種悲傷中，走不出來。你抱怨自己沒功夫找到合適對象，寧可躲在自己的小世界裏。坦白説，這樣的你，戀愛的機會還是有的，只是你懶得去發現，所以只有一次機會，你會想要這一次就成功，不去浪費感情。
同埸加映：脫單｜拜過月老仍未出pool？細列出10個條件助你成功找到真命天子（點擊放大玩心測）▼▼▼
D、兩三次機會
你是一個比較傳統的人，不想折騰太多次，最好戀愛一次就可以成功。你的思想越來越成熟，覺得要找靠譜的人才好，所以新戀情更可能是通過朋友介紹或是參加活動認識的。
想要增加自己的戀愛機會，那麼務必是要去多參加一些活動，如登山，郊遊，K歌，聚會等的，這樣才有機會認識新對象。否則，你的戀愛機會，會越來越少。
E、寧缺毋濫
雖然你想成為一個萬人迷，但是沒有辦法，你內心比較簡單幼稚，成熟女性的魅力不足，所以做不了萬人迷。
不過，這不代表你沒有戀愛機會。你能給男生可愛又快樂的感覺，讓人想要與你談純粹的戀愛。只是對你這種思想不成熟的人來説，如果貿然去跟人戀愛，反而可能會遇人不淑，傷害到自己。所以，即使機會沒有人家多，也要寧缺毋濫。
【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】