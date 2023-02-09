戀愛心測｜未來還有幾次脫單機會？這種人只剩1次錯過便孤獨一生

不知道有多少小夥伴有想過，其實每個人的戀愛機會，都是有限的。



你想要了解自己還剩下多少戀愛機會嗎？你想要好好利用自己剩下的這些機會嗎？

今天就來測測看，你還剩下多少戀愛機會吧~（點擊放大玩心測）▼▼▼

+ 31

1. 你的時間觀念很不強？

是的——跳2

不是——跳3

2. 你經常丟三落四？

是的——跳3

不是——跳4

3. 出了門後你會默想一下自己帶齊東西了沒有？

是的——跳4

不是——跳5

4. 想到拍婚紗照，你的第一反應是？

好高興——跳5

好愁啊——跳6

5. 你會因為自己還沒有減肥成功，而拒絕去相親嗎？

會的——跳6

不會——跳7

6. 你覺得自己的思維有時候很奇怪？

是的——跳7

不是——跳8

7. 常常認為自己的未來還是很幸福的嗎？

是的——跳9

不是——跳8

8. 你是家中獨生子女嗎？

是的——跳9

不是——跳10

9. 你小時候不喜歡讀童話書？

是的——跳10

不是——跳11

10. 你遇到過像親哥哥一般的人嗎？

是的——跳11

沒有——跳12

11. 你聽到打雷就很害怕？

是的——跳13

不是——跳12

12. 你很嚮往要麼閒死，要麼忙死的工作？

是的——跳14

不是——跳13

13. 你覺得自己有時候也相當地擰巴彆扭？

是的——跳15

不是——跳14

14. 對不喜歡的人，你會罵對方是神經病？

是的——跳15

不是——跳16

15. 你有自己的一幫姐妹淘？

是的——跳16

不是——跳17

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+ 19

16. 如果有一天，你嫁了一個你曾經覺得不可能高攀的人，你覺得對方擺在首位的優秀條件是怎麼樣？

有錢的——跳17

很帥的——跳18

能力好強的——跳19

17. 你餓了，桌子上有許多水果，你第一時間會挑下面哪種顏色的水果？

紅色的——跳18

橙色的——跳C

綠色的——跳20

黃色的——跳E

18. 如果自己的男友還會跟前女友聯繫，你覺得這個前女友是下面哪種類型？

做作的——跳A

清新的——跳19

性感的——跳B

温柔的——跳20

19. 如果男友要在你生日時送禮物，你覺得一般會是什麼樣的禮物？

用的——跳B

玩的——跳C

觀賞的——跳D

20、如果你要跟男友提出分手，你會挑一個什麼樣的場景？

在餐廳吃飯的時候突然説出——跳D

晚上在街上散步之後——跳E

在電話裏分手——跳A

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼繼續下拉，查看答案！▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

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+ 6

A、還有很多，放心唄

你本身是一個很能夠吸引人的人，你非常有魅力，對你有好感的人應該很多。不過在男生眼裏你雖然形象很不錯，卻有不易親近的感覺，因此很少會有人真的敢來追求你。

就算你已經不是年輕少女，你的戀愛機會還有很多哦，只是你不懂得抓住，白白讓機會流走。不過對你來説，或許這也不算什麼，因為就算是一個很好的戀愛機會，如果你不喜歡那個男生，那麼你會覺得，跟自己不喜歡的人談戀愛，還真的是不如不談呢。

B、四五次機會

你是一個富有藝術靈感的人，有自己的生活理念和戀愛原則。親和力也OK，只是有時候你也會表現出相當矛盾的一面。舉個例子，你平常跟朋友在一起開朗大方，可是遇到感情，談起戀愛的時候就害羞了起來。

未來你還會有幾次戀愛機會，但看準了再下手，成功率更高是。

C、一次機會

你是一個做事專心一致且勇敢的人。開朗堅強是你最大的魅力，別人對你很是佩服。不是你沒有新戀情，只是你不會去發現這些新戀情。因為你是一個比較遲鈍的人。

有時候會陷進某種悲傷中，走不出來。你抱怨自己沒功夫找到合適對象，寧可躲在自己的小世界裏。坦白説，這樣的你，戀愛的機會還是有的，只是你懶得去發現，所以只有一次機會，你會想要這一次就成功，不去浪費感情。

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+ 23

D、兩三次機會

你是一個比較傳統的人，不想折騰太多次，最好戀愛一次就可以成功。你的思想越來越成熟，覺得要找靠譜的人才好，所以新戀情更可能是通過朋友介紹或是參加活動認識的。

想要增加自己的戀愛機會，那麼務必是要去多參加一些活動，如登山，郊遊，K歌，聚會等的，這樣才有機會認識新對象。否則，你的戀愛機會，會越來越少。

E、寧缺毋濫

雖然你想成為一個萬人迷，但是沒有辦法，你內心比較簡單幼稚，成熟女性的魅力不足，所以做不了萬人迷。

不過，這不代表你沒有戀愛機會。你能給男生可愛又快樂的感覺，讓人想要與你談純粹的戀愛。只是對你這種思想不成熟的人來説，如果貿然去跟人戀愛，反而可能會遇人不淑，傷害到自己。所以，即使機會沒有人家多，也要寧缺毋濫。

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