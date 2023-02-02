曖昧｜9大徵兆看清自己是拖友還是砲友！愛查勤不代表視你為正宮

都說曖昧讓人受盡委屈，在這個上床比交往容易的時代，在對方心目中，你到底是女友／男友，還是砲友呢？



外媒《THOUGHT CATALOG》列出以下9徵兆，快一起來看看，若是你的對象一條比一條更符合，那真心奉勸速速放生，別耽誤真愛的出現呀～

9徵兆看清自己是戀愛對象還是砲友，是時候認清現實了～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 總說你愛耍脾氣

當你們還只是在曖昧階段，對於你所表達的情緒，對方若毫無想要解決的意思，反而批評你鬧脾氣、公主病，那麼，只能說對方或許並沒有想要走入感情，也沒有想要為了感情而溝通。

2. 就是沒牽手過

從來沒有牽手，卻總是直接進入擁抱、親吻甚至愛愛階段，那比起進入感情，更多的是解決生理需求的對象。

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3. 只會嘴巴哄，卻不曾真正付出

若是對象總是舌燦蓮花，甜言蜜語搞得你心花怒放，仔細想想，卻鮮少有實際的作為，那代表他可能沒有打算認真經營你們之間的感情。細想，當你不開心的時候，他有想解決嗎？若答案是否定的，那麼一切呼之欲出。

4. 超愛查勤

愛查勤難道不是在乎嗎？大錯特錯，當對象在狀態不明時，過度詢問你的行程，然後以此開始批判你的日常生活，那麼，他或許只是在找碴罷了，抓著把柄才能說是問題而無法在一起。

5. 忘不了前任

一個想認真走入一段感情的人，不會在心儀的對象面前，老把前任掛嘴邊。當對方一職戀戀不忘前任，同時卻又與你保持曖昧，那可能代表他只想找個人陪，而非長久經營一段感情。

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6. 只要分開就很冷淡

床上很熱情，走出房門後，卻絲毫不想多花時間相處，甚至連傳訊息都會搞消失，這些都是當砲友最好的證明。

7. 話題只有性

或許你們時常聊天，但他的話題永遠圍繞著性愛，或者是毫無質量可言的閒話，而非真正想了解你，那也得小心別暈船！

8. 只記得床事

當問起關於你曾經說過的一切，對方時常一問三不知，只對床上的事有印象的話，妳百分之百就只是床伴，因為真正愛妳的人會記得所有的一切。

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9. 不願觸碰責任兩個字

問起彼此之間的感情狀態，他總是避而不答，又或者當你想帶他去見親友時，他總能有無限多的要緊事推脫，那麼，是時候認清現實了～眼前這個人，對你並沒有愛。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】