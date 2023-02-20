日本胖女生戀班主任激減40kg！美到認不出　表白竟得「這回應」？

撰文：鄭嘉晴
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愛情的力量可以非常澎拜，日本一位女生為了能夠獲得心上人的歡心，在兩年之內激減40kg！減肥的過程雖然艱辛，但是為了喜歡的人，這位小女生卻決心堅持下去！

日本一位女生為了能夠獲得心上人的歡心，在兩年之內激減40kg！（《ザ！世界仰天ニュース》截圖）

日本電視節目《ザ！世界仰天ニュース》近日邀請了日本女生古畑優莉花，分享自己減肥的經歷。原來優莉花在高中時期暗戀上自己的班主任，因此下定決心展開長達兩年的減肥生涯。現年21歲的古畑優莉花，在升上高中的時候個子矮小，身高只有152 cm，體重卻高達82 kg！求學時期還經常被旁人拿身形開玩笑，但其班主任卻偶然說了一句稱讚她的話，讓她第一次感受到被欣賞和關懷。

求學時期還經常被旁人拿身形開玩笑，但其班主任卻偶然說了一句稱讚她的話，讓她第一次感受到被欣賞和關懷。（《學校2015》劇照）

為了能夠拉近與班主任之間的距離，優莉花嘗試加入班主任作為指導老師的學會，可惜當時老師的人氣高企，身邊總圍繞着身材苗條而且外型可愛的女生，於是優莉花決心要減走身上的肥肉，換來班主任注視她一眼。

為此，優莉花慢慢改變一直以來的飲食習慣。除了將主食轉為菇類以及蔬菜之外，更會以蒟蒻代替肉類，並且進食時慢嚥細嚼，為求達到更佳的減重效果。運動方面，優莉花亦會每天背着重達7公斤的樂器，配合踏自行車一小時上學作為鍛練。

慢慢地，優莉花越來越熱衷於減肥之上，全盛時期的她更會在食飯的時候使用父親的段練肌肉電流裝置，務求達到一邊訓練自己的同時，一邊減慢自己進食的速度。

經歷了兩年的減肥生涯，優莉花終於由原本的82 kg減至現時的42 kg，足足減去了一半體重！（《ザ！世界仰天ニュース》截圖）

經歷了兩年的減肥生涯，優莉花終於由原本的82 kg減至現時的42 kg，足足減去了一半體重！畢業之後，優莉花鼓起勇氣向班主任告白，可惜被對方拒絕，當時對她而言可是頗大的打擊。不過表白結果雖然未如理想，但能夠練成現時苗條的身形，也是讓人鼓舞的。

表白結果雖然未如理想，但能夠練成現時苗條的身形，也是讓人鼓舞的。（《ザ！世界仰天ニュース》截圖）
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