台女生理期仍要求與男友鴛鴦共浴被拒　網：身為女生也覺得噁心

女生生理期的不適總會令心情特別煩躁，固然希望另一半能多體諒。而Dcard一位台灣女生在經期時想如常找男友一起共浴，卻被狠狠拒絕了，男友還做出嫌惡的表情，讓她相當氣憤，不過網民聽完台女的遭遇竟一面倒支持男友！



Dcard一位台灣女生在經期時想如常找男友一起共浴，卻被狠狠拒絕了。（《摩天大樓》劇照）

樓主在討論區以「男友說他討厭經血」為題發文，指有一天晚上到男友家，如常提出一起洗澡時，男友竟表示：「我們要分開洗嗎？還是妳背對我洗？」，台女續詢問男友原因，男友則回覆：「我真的沒辦法接受經血，真的不行，我覺得很噁心」，還擺出一副嫌惡的臉。

台女聽完男友的解釋覺得非常生氣：「都幾歲的人了，怎麼還會不能理解經血？覺得噁心？」（《摩天大樓》劇照）

台女聽完男友的解釋覺得非常生氣：「都幾歲的人了，怎麼還會不能理解經血？覺得噁心？」於是在討論區發文，詢問究竟是她脾氣太差還是男友真的很白目。她直言「我可以尊重他不喜歡月經，我從來沒有故意給他看，或衛生棉亂丟讓他感到不舒服，直到月經可能會來，要去找他我還會特地把防水毯都帶著，就怕沾到他的床」，因此認為自己都如此小心翼翼，男友卻還對她直呼噁心，是不尊重她的行為。

帖文惹網民熱議，卻幾乎一面倒支持男方，表示：「身為女生我也覺得很噁心」。（Dcard）

帖文惹網民熱議，卻幾乎一面倒支持男方，表示：「身為女生我也覺得很噁心」、「妳可以尊重他的不喜歡嗎？」不過也有人網民認為其男友錯在講話太直接，讓女方感覺不舒服。