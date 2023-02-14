嫲孫戀｜61歲嫲嫲與小37歲男生完婚 望與他養育小孩 無懼世俗目光

嫲孫戀｜戀愛從來都與年齡無關，即使是姐弟戀或是年齡相差較大的母子戀都能被祝福，但近期美國有一對相差37歲的嫲孫戀，在網上拍片高調放閃引起一陣嘩然。這位嫲嫲已屆61歲高齡，她的男友僅24歲，年齡相差甚大，而這位嫲嫲育7名子女，對於這段戀情有這樣的想法！



相差37年嫲孫戀 拍片分享戀愛經過

相差37年嫲孫戀，拍片分享戀愛經過（IG@therealoliver6060）

現年61歲的Cheryl McGregor與年僅24歲Quran McCain相戀，而這段相差37年的嫲孫戀一公開，隨即引起一陣熱議。二人在TikTok上開設帳號，不時分享生活中甜蜜片段，其中一段是他們分享戀愛經過。原來早在男生15歲時，二人就曾遇見過，但當時他年紀還小，只覺得這位嫲嫲與眾不同，目光已被吸引。

男生15歲時已被嫲嫲吸引 無懼旁人目光完婚

男生15歲時已被嫲嫲吸引，無懼旁人目光完婚（IG@therealoliver6060）

六年後，Quran McCain 21歲時兩人再次重遇，當時已成年的他終於懂得戀愛的感覺，明白到自己已完全被她成熟的女性特質所吸引。開始對Cheryl McGregor進行追求，而她也被該男生深深吸引，也瞭解到他的真誠，很快二人就開始交往，至今二人隱定交往3年，依然甜蜜如初。

37年的年齡差，也無礙二人的甜蜜，不管旁人的異樣目光和不理解。Cheryl McGregor與Quran McCain二人更決定要結婚，就於2021年9月舉辦了婚禮，全程直播讓所有人都能觀看和祝福他們，觀看人數高達2萬，看來這段嫲孫戀一直都備受關注。

二人表示想養育小孩 61歲嫲嫲的子女們表示支持

二人表示想養育小孩，61歲嫲嫲的子女們表示支持（IG@therealoliver6060）

61歲的Cheryl McGregor是一位育7名子女的媽媽，表示Quran McCain與他們都相處得很好，大讚他的包容，認為他是一位很好的對象。更表示希望能與他有下一代，不過關於這一點就沒有細說是收養還是請代母，但她續分享自己的子女對於這事都表示支持，和將來願意幫忙照顧繼弟弟或繼妹妹。這段嫲孫戀擁有家人們的認同和祝福，絕對是讓他們有力量繼續走下去的原因之一。