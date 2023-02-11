IG新功能竟成偷食工具？！台女捉姦：男友用這功能與閨蜜隔空傳情

在網絡發達的時代，想要認識新對象不是一件難事，同樣的想要出軌也不會是一件難事。如果真的有心要出軌，宅家打個遊戲也能在遊戲裏找到出軌對象。



一名女生分享，她的男友就是使用了IG近期發布的新功能出軌別的女生。這名女生指出，她們兩人有一位大學時期結識的共同好友，雖然一直認為男友和該名女生的關係很好，也懷疑二人似乎超越了友誼，但僅是懷疑沒有刻意翻手機確認覺得只要沒看到蛛絲馬跡就好。

IG狀態便利貼竟成「偷食」神器？網友揭男友以此出軌極囂張！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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近期IG推出了新的狀態便利貼（Leave a note）功能，用戶可以在自己的頭像上更換文字，寫上今日的心情之類的。她發現男友經常會發一些無聊的文字，像是「好冷好想喝一杯」，女生都會以表情符號回覆他，這名女生僅認為男友只是無聊想刷存在感。

同場加映：懷疑男友出軌check電話無發現？3招FBI級偵查法 訊息清空也現形（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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她和男友都有在IG上Follow上述提及的女生，然後這名女生也會定時更新狀態便利貼。一次男友寫上：「晚上吃什麼」，兩人的這名共同好友便更新狀態便利貼：「偶想吃串燒火鍋牛排」。又一次男友發：「晚上誰沒局」，對方就發：「選我選我晚上7.XXX集合」。最讓這名正宮女友印象深刻的一次便是那位女生寫上：「今晚的星空很漂亮。」，男友也發：「再漂亮都差你一點。」這名女生回想起來真的十分受傷，沒想到兩人可以在她眼皮子底下搞曖昧，還玩得那麼囂張。

女生們，知道這項功能的話，趕快叫你閨蜜姐妹一起檢查起來喲！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】