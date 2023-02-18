丈夫被年輕貌美女同事公然勾引！人妻1招反擊對方隔天辭職

另一半太受歡迎，到底是值得驕傲，還是令人卻步呢？近日一位人妻表示丈夫公司的新女同事對其非常感興趣，故意接近。然而這位人妻不但沒有疑神疑鬼，更成功擊退對方，令這位心機婊辭職。



香港一位人妻近日於Dcard發文，分享丈夫被新同事追求的經歷。（《夫妻的世界》劇照）

香港一位人妻近日於Dcard發文，分享丈夫被新同事追求的經歷。她表示與丈夫結婚兩年，丈夫樣貌頗佳、身高一米八、中等身材、手臂亦有些肌肉。早前他公司來了位「青春無敵又識打扮」的23歲女同事，令不少單身男同事「雙眼發光」。然而女同事卻對其丈夫情有獨鍾，人妻表示或許是因為丈夫為人老實和有「暖男feel」。

每當一眾同事外出食飯，該女同事都會馬上坐在人妻丈夫旁邊，又會特地叫相同餐點，甚至會故意分享同一杯飲料。（Dcard）

女同事故意分享同一杯飲料 假日私訊人妻丈夫

由於丈夫上班時都會脫下婚戒，以免工作時弄丟，平時亦不會大肆宣揚自己已婚，這位女同事似乎覺得「有機可乘」，故經常找藉口接近他。每當一眾同事外出食飯，該女同事都會馬上坐在人妻丈夫旁邊，又會特地叫相同餐點，甚至會故意分享同一杯飲料，不過丈夫最後都會拿走自己的飲管，將飲料推給她，自己再另外下單。

這位女同事依然死心不息，在下班後仍私訊人妻丈夫「放假有咩做」，只是丈夫無動於衷，已讀不回，以免引起對方誤會。然而女同事卻經常找理由與他一起離開公司，想一同步行去乘車，但丈夫每次都以不順路為由推搪。丈夫認為自己已經拒女同事於千里之外，不明對方為何仍死纏爛打，人妻則猜測女同事覺得很有挑戰性，或認為丈夫只是害羞才如此冷漠。

人妻得知此事後，本來有點生氣，覺得該女同事過分進取，直言「人不要臉都天下無敵」。（《金魚妻》劇照）

女同事知道其是有婦之夫仍不死心 更無故攻擊人妻年齡

人妻得知此事後，本來有點生氣，覺得該女同事過分進取，直言「人不要臉都天下無敵」。不過念在丈夫主動申報，她亦沒有發怒，反而一同商討解決方法。丈夫本決定直接告訴女同事自己已婚，但人妻又稱對方會惱羞成怒，暗示不應「攤牌」。

為了宣示主權，人妻特地在丈夫頸上留下吻痕，女同事隔日看見後馬上黑面。即使知道對方並非單身，女同事依然不肯放棄，甚至嘗試離間二人。她某日私訊人妻丈夫，指出他平時不常在公司提起「女朋友」，認為二人「感情麻麻」，又無故攻擊人妻年齡，令她最後忍無可忍，決定「身體力行」擊退對方。

人妻翌日特地到丈夫公司樓下接放工，果然看見女同事尾隨他下來，二人終於正面交鋒。（《失戀巧克力職人》劇照）

人妻翌日特地到丈夫公司樓下接放工，果然看見女同事尾隨他下來，二人終於正面交鋒。經過一番對話後，女同事終於知道自己一直追求的男人已婚，最後敗走離場，當晚亦再沒有私訊人妻丈夫。

可是隔幾天吃飯時，女同事佯裝沒事發生地跟人妻丈夫聊天，詢問他「結婚做咩收收埋埋」。其他同事聽罷都一直幫口，表示他「不知幾錫個老婆」，不論做什麼都會自行報備，嘲諷女同事「恨唔到咁多」。然而她依舊不死心，更批評人妻專制。丈夫馬上還擊，表示覺得妻子是「全世界最靚最好嘅女人」，不介意對方年紀比自己大，勸喻她不要再破壞其夫妻感情。

丈夫馬上還擊，表示覺得妻子是「全世界最靚最好嘅女人」，不介意對方年紀比自己大，勸喻她不要再破壞其夫妻感情。（《夫妻的世界》劇照）

人夫公開護妻 女同事惱羞成怒毅然辭職

其他同事聽罷馬上偷笑，女同事亦非常尷尬，表示「有啲唔舒服返office 抖下先」。當日過後，公司一直流傳她「勾引人夫」的行為，每次經過都會「望下笑下」。最後女同事抵受不住工作壓力，毅然決定辭職。

不少網民看罷都表示大快人心，認為「咁厚顏無恥真係抵比人落面」。同時有人稱讚人妻處事冷靜，沒有馬上發對方脾氣，而是選擇相信丈夫。