在學女友摺520幸運星做禮物　男友超嫌棄：不如你賺錢買衫送俾我

送男女朋友禮物這件事，是一個難題，送女生的禮物還有很多選擇，但送男友的的確少選擇又難挑，尤其是沒有經濟能力的學生黨。因考量到經濟能力有限，學生黨要選有意義、有用處對方又會習慣的禮物真的非常需要小心思。



一名女生分享了自己在男朋友生日時準備的禮物，她與一名大四歲的男生談戀愛，兩人算是異地戀，同省不同城。每個月男生休息，都會來看她。女生還在唸書，男方已經出社會工作，恰巧男生生日那一個月女生還沒開學，因此父母沒有給女生零用錢，因此在準備禮物時女生遇到了金錢上的限制。而且平常父母給女生的零用錢也不多，大約一星期400人民幣。

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面對有限的金錢，女生決定挑意義路線的禮物，她花了錢買了折星星的紙張，在每一張紙張寫一句想對男生說的話。由於女生的父母不讓她談戀愛，因此她僅能在父母不在家時偷偷準備這些，花費一個月時間才完成。最後這一瓶星星終於來到了男友的手上，沒想到對方居然說：「搞得神神秘秘還以為什麼」並且還要女生下次別送了。女生向男友解釋可以擺在辦公桌旁，但男友拒絕表示自己的辦公桌本來就下，擺上去亂死了。女生見男友的態度，也心酸稱找個角落丟著就可以了。

其男友認為折星星作為禮物真的很幼稚，沒有意義就只能放著積灰塵。女生表示自己花了一個月時間才準備好這份禮物，男生則無情打擊表示，不如去打兼職給他買衣服鞋子更實際一些。最後男友還指她是喜歡在沒作用地方上矯情的女生。

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這一段經歷被分享後，得知女事主只有18歲，男生則是22歲打工人，不少網友勸退指不要被出社會的男生騙，必須好好讀書，別把該讀書的時間浪費在這種爛男生的身上。也有人告訴女生，與其把心意浪費在這種男的身上，不如把寫心底話的時間給媽媽寫幾句，她一定很開心。也有人認為，這男的，之所以會找女學生談戀愛，只不過喜歡她們易哄易騙，同時從男生的對話中可以看得出，他不喜歡的是女生而不是禮物。

不知大家對這段感情和兩人的對話截圖有什麼看法呢？

【本文獲「Goody25」授權轉載。】