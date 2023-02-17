伴娘穿戰鬥服被罵搶盡新娘風頭！網民：「是故意的吧？」

結婚是人生大事，當然希望能留下美好的回憶，但是生日當天被「搶風頭」，鐵定會破壞整場婚事！作為新娘的好姐妹，既要穿得得體，又不能喧賓奪主。近日一名台女在Dcard表示，自己出席完相識十年的閨密婚禮後，隔天收到閨蜜短訊大罵她穿著「讓她很尷尬」，更質問她是否要搶自己風頭，令台女感到十分莫名其妙，其後更貼出自己婚禮當天的穿搭，讓網友評理。



一名台女在Dcard表示，自己出席完相識十年的閨密婚禮後，隔天收到閨蜜短訊大罵她穿著「讓她很尷尬」。（《你的婚禮》劇照）

這位台女以「穿這樣參加閨密婚禮被說心機婊」為題發文，指事情發生於10年閨密的結婚日子，表示自己很開心能見證好姊妹出嫁。她又指婚禮原本都開開心心，但閨密卻在敬酒時迴避跟她說話，甚至連最後送客時的合照也都沒拍。

婚禮後隔天，閨密連發了幾條訊息給台女，大罵她婚禮當天穿著不合適。（Dcard）

婚禮後隔天，閨密連發了幾條訊息給台女，大罵她婚禮當天穿著不合適：「你知道你今天的穿著讓我很尷尬嗎」、「你是故意穿這樣想跟我搶焦點嗎？」，又續指自己不想失去台女這個朋友，表示：「但我希望你可以給我一個合理的解釋」。台女直言看到訊息當下「真的很不知所措」，後來她去徵詢另一位朋友的意見，朋友表示覺得台女「穿得很好看啊，沒什麼問題」。她又詢問男友，男友亦給出同樣意見，認為是閨密小題大作。

台女更貼出自己婚禮當天的穿搭，詢問網友「這樣穿真的很婊嗎」，沒想到網民一面倒狠批台女的穿著不恰當。（Dcard）

台女更貼出自己婚禮當天的穿搭，詢問網友「這樣穿真的很婊嗎」，沒想到網民一面倒狠批台女的穿著不恰當，不但是白色還蕾絲，而且過份暴露，難怪新娘會生氣：「要是我是你朋友也會不爽」、「你朋友已經算好的了，沒把你直接趕出去，甚至還想跟你好好聊聊」、「看起來很像戰鬥服」、「情趣睡衣？」、「是故意的吧？」、「我以為婚禮女賓客不穿白色是常識」「大多數男友都會順著女朋友話贊同，免得吵架，誰知道會被發上來」。