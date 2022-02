中島美嘉曾失聰憂鬱：我也想過一了百了　望以歌慰藉處於低谷的你

時常關注日本流行音樂的人,對於歌姬中島美嘉一定不陌生,她所演唱的〈雪花(雪の華)〉 曾被世界多國翻唱、可謂著名經典歌曲。唱而優則演的她,還以女主角之姿擔綱演出知名少女漫畫改編的愛情電影《NANA》,該片甚至拿下當年日本國片年度票房冠軍,讓她在音樂及影視領域都佔有一席之地。



可惜天妒英才,中島美嘉在十年前被診斷出「耳咽管開放症」,患者會因耳咽管處於關不上的狀態,導致耳朵不斷地嗡嗡作響,無法聽清自己的聲音,讓她知僅能依靠跺腳踩節拍的方式來掌握演唱節奏,不僅影響音準,更傳出她一度幾近失聰狀態、陷入了黑暗低潮。

中島美嘉因患有耳咽管開放症,僅能依靠跺腳踩節拍的方式來掌握演唱節奏。(Youtube@THE FIRST TAKE)

然而,中島美嘉並沒有因此放棄對歌唱的熱忱,在休養一段時間後,她於 2013 年帶著與日本知名樂團 amazarashi 合作的〈曾經我也想過一了百了(僕が死のうと思ったのは)〉重返樂壇,歌曲以「為了描寫濃烈的希望,必須先描寫深層的黑暗」作為創作主題,講述主角在經歷黑暗的深淵、走過無奈與憂愁後,終將迎來光明與期待。

過去中島美嘉在演唱會上也經常演唱這首歌曲,希望每個人都能感受到這份溫暖的曙光,鼓勵大家勇敢地面對自己的黑暗面,「在座的各位,一定也有低迷苦悶的時候,『為什麼世事總是不如意?』、『為什麼沒有人來幫幫我?』各位一定也想過這些,所以,請各位放心,今天我將用我的歌聲,唱出大家的心聲。」

歷經事業與婚姻低谷,中島美嘉在迎來出道二十周年之際傳來了好消息,她的病狀正在逐漸好轉,不僅發行了新單曲〈SYMPHONIA / 知りたいこと、知りたくないこと〉,更與日本 YouTube 音樂頻道 THE FIRST TAKE 合作,以一鏡到底的方式演繹〈雪花〉與〈曾經我也想過一了百了〉,堅定的歌聲穿透人心,影片上線不到一個月,觀看人數已突破百萬。

腦海中滿溢著死亡的念頭,一定是因為對活著太過認真了。 中島美嘉

我們或多或少都曾面臨低潮,希望透過中島美嘉的歌聲能夠陪伴你度過憂鬱、迷惘的時刻,讓你對於世界稍微抱有一點期待,興起希望與深愛之人一起活著走下去的念頭。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】