萬般皆是命半點不由人！測測看你還要捱多久苦日子，才可享清福？

日子很苦的時候，每個人應對的方式是不同的。有的人知道不能夠繼續這樣下去了，就會立馬做出改變。



而有的人害怕事情變得更糟糕，就會一直原地踏步，不想有任何的改變。做法不同，結局自然不同。

那麼你的苦日子還要熬多久才完結呢？快來測一測吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 你身邊可以毫無保留傾訴的朋友多嗎？

挺多的→2 很少→3

2. 你覺得自己的家庭算是比較幸福的嗎？

是的→4 不是→3

3. 從小到大，你得到的表揚比較多還是批評比較多呢？

表揚多→4 批評多→5

4. 你會時常否定自己，覺得自己很糟糕嗎？

會的→6 不會→5

5. 在感情中，你有勇氣去追求自己喜歡的人嗎？

有的→A 沒有→6

6. 如果不愛了，你有勇氣馬上脫身離開對方嗎？

沒有→D 有的→7

7. 你在做一件事情之前，會提前規劃好一切嗎？

會的→B 不會→C

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A. 你苦日子還要熬一個月

你真的很幸運，因為一路走來，你一直都在遇到貴人。對方的幫助會讓你少走很多的彎路，會讓你輕輕鬆鬆取得自己想要的一切。所以你的苦日子雖然還在經歷，但是不會延續太久的。差不多一個月後，你就會在貴人的幫助下揚眉吐氣，順利的度過每一個難關。

B. 你苦日子還要熬半年

在這半年裏，你將會不被認可，日子會過得一團亂麻。但是你不在乎別人的眼光，你是一個目標很明確的人，你特別清楚的知道自己想要的是什麼。所以熬過了這半年，你會有很大的一個提升。到時候曾經那些對於你來說很難的事情，你都能夠最終輕鬆搞定。

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C. 你苦日子還要熬一兩年

在接下來的一年裏，你還會繼續過苦日子。因為你是那種目標很遠大的人，你不滿足於只是當前的一小點改變，你要變就要生活徹底的變好。所以你在這一年需要付出很大的代價，這樣的苦或許是你之前從未經歷過的。但只要你堅持下去，好日子就會很快到來了。

D. 你苦日子還要熬三年以上

之所以你苦日子不會那麼快結束，就是因為你害怕改變。哪怕你當下的日子已經過得很不如意了，你也總擔心改變後事情會更糟糕。一想到這，你就很容易會焦慮不安。因此有好幾次好的機會擺在你的面前，你都最終錯失掉了，真的很可惜，所以你會繼續當前的糟糕日子。

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