劉德華線上個唱破3.5億人觀看　獨寵朱麗倩35年為妻女茹素超寵妻

即將踏入61歲的劉德華於日前在抖音舉行線上演唱會，﻿吸引超過3.5億人收看！劉德華在演唱會中唱出多首經典歌曲，而在獻唱《17歲》時，劉德華更分享指：「如果17歲我沒有做這個選擇，我就不會遇見你們」，更把當中的歌詞「如今我40歲看從前」改詞為「如今我61歲看從前......」，令一眾粉絲相當感動！

回顧劉德華的入行歷程，昔日的窮小子理髮師，在17歲那年「膽粗粗」入讀無綫藝員訓練班入行到今日的天王地位，實在是得來不易！而成功男人的背後總會有個細心的女人，劉德華太太朱麗倩一直在背後默默支持丈夫，即使丈夫要經常到外地工作，朱麗倩也甘願走過寂寞的日子！劉德華深深明白到天王背後的女人並不易當，所以也對妻女寵愛有加，甚至願為她們茹素！



劉德華日前在抖音舉行線上演唱會，﻿吸引超過3.5億人收看！（andylauox＠IG）

劉德華入行40年 由理髮窮小子靠努力攀上天王地位

即將踏入61歲的劉德華入行40年，憑著歌影視三棲發展紅遍兩岸三地，其「天王」地位更是難以被取代！有指劉德華在入行前曾經住在貧民區，出道前更是一位理髮師！在17歲那年，劉德華「膽粗粗」報名入讀無綫藝員訓練班而入行，而今日的天王回想過來也相當感謝自己當年所做的決定，也正如歌曲《17歲》中的歌詞所言：「如果17歲我沒有做這個選擇，我就不會遇見你們」！

在修讀藝員訓練班的時候，曾被安排到曾志偉家中為曾志偉整理頭髮造型，本來完全與自己無關的差事，劉德華也甘願去做，甚至在清晨6時多就到達曾志偉家中。看見劉德華認真敬業的態度，曾志偉就跟他說了一句：「年輕人，你一定會紅」。沒想到，劉德華憑著自己的努力，多年來歌影視三棲發展，憑劇集《神鵰俠侶》「楊過」一角而廣為人知，後來進軍樂壇，更被封為四大天王之一，在影視圈的成就與地位也是大家有目共睹！

劉德華憑劇集《神鵰俠侶》中「楊過」一角而廣為人知（andylauox＠IG）

劉德華熱衷於提攜後輩：學到的要教

劉德華雖然早已達天王地位，但他並沒有大明星的架子，亦熱衷於提攜後輩。有指劉德華在片場總是在認真背劇本及研究走位，絕對不會偷懶！劉德華曾經提攜過姜皓文、林家棟等後輩，令他們在影壇中有所成就，甚至在當年張衛健面臨破產危機時出手相助，借錢給他供樓，更向張衛健留下一句話：「學到的要教，賺到的要給人」，這份恩情及這番話令張衛健畢生難忘！

如果我偷懶，觀眾一定知道！ 劉德華

劉德華熱衷提攜後輩。（andylauox＠IG）

劉德華雖然坐擁天王地位，但他並沒有大明星的架子！（andylauox＠IG）

劉德華唯一認愛只有喻可欣？獨寵朱麗倩35年從不大聲吵架

劉德華入行多年，曾與陳玉蓮、梅艷芳、關之琳等傳過緋聞，但在眾多緋聞女友之中，除了現任太太朱麗倩，劉德華只承認過與喻可欣的這段戀情。兩人相識僅13天就相戀，當時劉德華正歷事業高峰期，但他竟無懼外界質疑聲音仍選擇公開戀情，可見兩人愛得火熱，他們更一度談婚論嫁，可惜最後相愛了3年也是分手收場。

劉德華入行多年，曾與陳玉蓮、梅艷芳、關之琳等傳過緋聞，但在眾多緋聞女友之中，除了現任太太朱麗倩，劉德華只承認過與喻可欣的這段戀情。（andylauox＠IG）

1986年，劉德華與朱麗倩相識及相戀，相愛20多年於2008年在美國秘密註冊結婚，於婚後4年誕下女兒。劉德華一直對妻女保護有加，一家人過著低調但恩愛的生活。但低調並不代表不愛，劉德華深深明白到天王背後的女人並不易當，所以對太太倍加寵愛！劉德華認為夫妻相處之道在於「坦白」，當兩人有甚麼意見不合，就會把心裡的想法寫下來給對方看，所以多年來，與太太幾乎沒試過大聲吵架！

作為藝人，劉德華經常要到外地工作，留下朱麗倩一人過著無數寂寞的日子，劉德華更曾坦言「老婆一定比我更愛我」，但他只要有假期，就會盡量抽時間倍伴家人，到外地工作也會每天至少打2次電話回家報平安。當天王嫂無疑壓力非凡，但朱麗倩處處包容、體諒，亦從沒有壓力大到想分手的念頭。劉德華更為了妻子及女兒茹素，看得出劉德華對妻女萬分疼愛，是百分百顧家暖男！

自從我倆確定要永遠在一起之後，就沒有再分開了。 劉德華

1986年，劉德華與朱麗倩相識及相戀，相愛20多年於2008年在美國秘密註冊結婚，於婚後4年誕下女兒。（VCG）

【劉德華Q&A】