女人味是天賜的？命盤有這6粒星舉手投足溫婉迷人　身邊不缺男人

雖然每個女人都有自己獨特的女人味，但男人看女人、與女人看女人，卻可能存在很大的差別。男人眼中的「女人味」，一定是那些能吸引他們的特質。哪種女人在男人眼裡才算有女人味呢？



說明：

1. 本文所參考的紫微命盤的命格主星，可搜尋【紫微排盤】進行查詢。

2. 不想瞭解命盤主星的人，也可直接對應小標籤的特徵，不妨礙閱讀。

命盤有這6大主星的姊妹，天生就有男士們無法抗拒的女人味~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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命宮有天同

善解人意有品味的女人

這種女人不論在什麼場合，都能站在別人的立場思考，還會照顧別人的感受。風格並不張揚，衣著不追求時尚，卻永遠端莊得體。與人相處通達和諧，善解人意。她有一種讓人賞心悅目的女人味，像一杯醇厚的葡萄酒，令人回味無窮。

命宮有天梁

心地善良懂感恩的女人

女人因善良而美麗。天梁女人的美麗，樸實、真切、而健康。她們相信生活是美好的，能把生活點綴得充滿智慧和情趣，與人相處永遠帶著愛心。這種「女人味」有如早晨的朝陽，明亮不刺眼，溫暖不曬人。

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命宮有太陰

溫柔體貼好相處的女人

「最是那一低頭的溫柔，像一朵水蓮花不勝涼風的嬌羞」，徐志摩的詩句便是這種「女人味」最真實的寫照。那種溫柔體貼的懷抱，沒有哪個男人能逃得出；那種沉溺的柔情，以及被體貼的喜悅，總是讓人沉醉。

命宮有天相

寬以待人懂禮節的女人

事事懂寬容，處處懂禮節，這種女人有修養有胸懷，落落大方，從容淡定。她的內心不懷怨恨，不會抓住別人的缺點不放。與她相處，總讓人覺得如沐春風，沒有任何尷尬和窘迫。

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命宮有貪狼

恰到好處會撒嬌的女人

這類女人並非真的「柔弱不能自理」，卻總能讓男人憐香惜玉。那撒嬌的語言、嫣然的表情、楚楚動人的形貌，總是勝過千言萬語。當她躺在男人懷裡，嬌嗔一下，哪個男人招架得住？

命宮有武曲

心裡明白裝糊塗的女人

女人太過聰明，會讓男人想逃。能夠「小事裝糊塗，大事講原則」的女人才是真的聰明，表面裝糊塗，看破不說破，無為而治，表達出的是一種內歛的「女人味」。男人會沾沾自喜於這種女人的「懂事」，實際上自己早就在她的掌控之中。

男人眼裡的「女人味」各有千秋，雖然與漂亮無關，與金錢無關，與身高體重無關……但一定與文化薰陶和修養有關，與人生閱歷有關。誘人的「女人味」就如美酒一般，需要調製與陳釀，才會發出韻味。

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