日女列舉港男5大優點：溫柔又尊重女性！網民留言從沒遇過這樣的

提到香港總是會有不同標籤，但在不少外國女生眼中，港男卻是優點多多。早前就有一位居港3年的日本女生Namico，在社交平台上分享她以日本人角度看「日港情侶」，更分享了香港男生與日本女生間的共同點。Namico這次就分別列舉了日女和港男5大優點，引起不少網民討論，有人認為形容很貼切，也有人留言沒有香港男生是集齊5大優點。



日本女生Namico觀察：日女和港男間有很多共通點（IG@aikoooh__）

日本女生Namico觀察：日女和港男間有很多共通點

日本女生Namico根據觀察，有很多「日港情侶」都是日本女生與香港男生，而相反的卻很少。她認為會有這樣情況出現，主要日本女生與香港男生之間有很多共通點，使他們會互相欣賞，從而成功發展下去。

Namico歸納分享日本女生5大優點（IG@namico_gotohk）

Namico歸納分享日本女生5大優點

Namico先歸納出港男對日本女生的印象，他們大多認為日女都會做家務和煮飯、說話溫柔、很有禮貌、對男性很尊重以及對外表很重視，她認為以上的5大優點，都讓香港男生覺得日女與港女很不一樣。

Namico歸納分享香港男生5大優點（IG@namico_gotohk）

Namico歸納分享香港男生5大優點

Namico亦歸納出日女最欣賞港男的5個優點，在她們眼中港男會主動做家務和煮飯、舉止溫柔、重視家庭、認為港男相較尊重女性，以及港男語言能力較好。除了廣東話外，還會英語、普通話甚至日語，有些還會更多語言，令日本女生驚訝和讚賞，這給Namico感覺香港男生與日本男生很不一樣。

港男與日女之間有很多共通點（IG@namico_gotohk）

港男與日女之間有很多共通點

Namico認為港男與日女之間有很多共通點，像是都是做家務和煮飯、說話舉止都很溫柔、會互相尊重等，讓他們更易走在一起。反之，香港女生與日本男生卻是很少，但很多時候都要看個人，以上只是Namico總結她平日所見。

另外她認為無論是香港男生或是日本女生擁有這些優點，但是在自己國家時總是以為是理所當然的事，認為香港男生或是日本女生本來就是這樣子，但是在對方國家來說，擁有這些優點卻是相當難能可貴。

要多花時間相處才能真正認識一個人（《無法成為野獸的我們》劇照）

要多花時間相處才能真正認識一個人

帖文一出就引起不少香港和日本網民留言討論，其中有網民認為在日本男尊女卑很嚴重，但其實日本女生很優秀、知性、漂亮和溫柔，而且日本男生太自我中心。而香港男生或許也有這個問題，但受西方文化影響還是比較溫柔，相較之下港男是大加分。但當然也網民認為要集齊5個優點的港男根本不存在，並認為香港男性之間的差別很大，所以其實還是要看個人，以及多花時間相處才能真正認識一個人！