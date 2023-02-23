法令紋改善7招！日本「7分鐘臉部瑜伽操」淡紋　附抗皺產品推介

如何改善法令紋？這些抗皺紋產品推介也許幫到你！女人最怕法令紋深很顯老，除了依靠抗皺淡紋護膚品之外，原來做「臉部表情操」也可以拉提臉部肌肉及促進臉部血液循環，有助淡化法令紋，瞬間視覺年輕10歲！日本YouTuber Masumi就在 YouTube 頻道上教授一套「7分鐘臉部瑜伽操」，經過實試後發現法令紋的確有明顯改善，大家也趕快跟著做吧！



改善法令紋｜「臉部表情操」可以拉提臉部肌肉及促進臉部血液循環，有助淡化法令紋，瞬間視覺年輕10歲！（kellychenwailam@IG）

改善法令紋｜動作1：舌頭運動

先用舌頭在口腔內頂著其中一邊嘴巴，上下交替地拉伸嘴巴線條，重覆做大約30秒，然後轉另一邊，左右各做1次即可。

改善法令紋｜動作1：舌頭運動（Masumi Channel＠YouTube 影片截圖）

改善法令紋｜先用舌頭在口腔內頂著其中一邊嘴巴，上下交替地拉伸嘴巴線條。（Masumi Channel＠YouTube 影片截圖）

改善法令紋｜動作2：半圓練習

運用舌頭在口腔內畫半圓來接伸嘴巴周圍的線條，由上方移動到下巴位置，左右交替，每邊重覆約30秒。

改善法令紋｜動作2：半圓練習（Masumi Channel＠YouTube 影片截圖）

改善法令紋｜動作3：顴骨按摩

利用手指的關節位由下而上拉提按摩顴骨位置的臉部肌肉，左右每邊各自按摩約30秒。

改善法令紋｜動作3：顴骨按摩（Masumi Channel＠YouTube 影片截圖）

改善法令紋｜動作4：臉頰拉提按摩

運用雙手以拉提動作，按摩臉頰位置的臉部肌肉，同樣是重覆30秒，左右兩邊各做1次。

改善法令紋｜動作4：臉頰拉提按摩（Masumi Channel＠YouTube 影片截圖）

改善法令紋｜運用雙手以拉提動作，按摩臉頰位置的臉部肌肉。（Masumi Channel＠YouTube 影片截圖）

改善法令紋｜動作5：臉頰按摩

將嘴巴移向右邊，拉伸嘴巴周圍的線條，然後用指尖由下而上地拉提按摩臉頰，左右兩邊各重覆按摩30秒，有助減淡木偶紋及嘴巴周圍的皺紋。

改善法令紋｜動作5：臉頰按摩（Masumi Channel＠YouTube 影片截圖）

改善法令紋｜將嘴巴移向右邊，拉伸嘴巴周圍的線條，然後用指尖由下而上地拉提按摩臉頰。（Masumi Channel＠YouTube 影片截圖）

改善法令紋｜動作6：拉提頭部肌肉

同樣地把嘴巴移向右邊，然後用手拉提頭部的肌肉，維持這個拉伸30秒，放鬆頸部及肩膊，另外一邊重覆相同動作。

改善法令紋｜動作6：拉提頭部肌肉（Masumi Channel＠YouTube 影片截圖）

改善法令紋｜把嘴巴移向右邊，然後用手拉提頭部的肌肉，維持這個拉伸30秒，放鬆頸部及肩膊。（Masumi Channel＠YouTube 影片截圖）

改善法令紋｜動作7：按摩頭部肌肉

繼續把嘴巴移向右邊，拉伸嘴巴周圍的線條，以提拉方式打圈按摩頭部肌肉，左右兩邊各自做30秒。頭部肌肉對於拉提臉部是相當重要啊！

改善法令紋｜動作7：按摩頭部肌肉（Masumi Channel＠YouTube 影片截圖）

在「臉部瑜伽操」開始之前，可先在臉頰及下巴位置搽上精華油或乳霜，完成後法令紋即刻有明顯改善，大家也趕快持續做，一起擊退法令紋，視覺年輕10歲吧！除了「臉部瑜伽操」」外，再配合使用抗皺淡紋精華產品，相信效果會更加理想，《01女生》為大家盤點7大抗皺淡紋精華產品推介！

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