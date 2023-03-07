懶人編髮5款必學！日本髮型師示範30秒完成　公主辮見家長超加分

雖然剪了新髮型，仍舊免不了時時有想換造型的衝動，不過缺少了髮型師的巧手，自己在家又該如何變化出新穎、簡單的頭髮造型呢？



日本髮型師長谷川（脇田）明日香，便親自傳授懶人必學30秒編髮造型攻略！不只簡易好上手，且長髮、短髮都很適用～若妳也在傷腦筋，髮型該怎麼創造新鮮感，以下五招快快學起來！

5個30秒編髮約會、見家長造型，超易上手、手殘黨快來看！！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

1. 梨花髮髻

若妳也與髮型師一樣頭髮長度介於耳下至肩膀的中短髮，那麼綁髮造型上則可以試試低髮髻！這款梨花髮髻看似層次多變，實際上只是運用髮絲拉鬆、線條感去創造髮髻的有趣性～將低馬尾反摺塞進髮絲中，並將頭髮紮成包頭，最後最重要的就是加上造型髮飾，拉出花蕊般的線條層次，就能讓簡單的髮型玩出新花樣。

2. 日系葡萄辮

從日本髮型圈紅進亞洲的葡萄辮，也是懶人造型的好選擇！無須技巧，且長髮、中短髮都能變出獨特風格！不過綁髮過程也有幾個重點要留意～紮好二至四節的葡萄辮後，一定要將每節髮絲拉松、抓出圓潤線條感，才不會讓髮型過於呆板、生硬喔！

同場加映：短髮女生10個編髮造型教學 半丸子、公主頭極減齡 上班上學必看（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

3. 隱藏式低馬尾

若妳的頭髮長度偏短，難以做出太大的改變，那麼低馬尾則是很好的提案！不過別於一般的低馬尾，髮型師教大家，可以借助馬尾旁的髮絲，紮出隱藏式馬尾！除了馬尾位置要剛好抓在頸部上３－５公分處，側邊挑起的髮絲也盡量兩隻手指頭厚度的量即可，如此一紮出的馬尾才會自然、不易亂，甚至還有顯小臉的視覺感呢！

4. 甜美公主辮

如果需要見家長、來場約會，公主頭是許多女孩的懶人造型技巧～只是想要讓公主半頭不那麼乏味，則可以試試這招！首先紮出一個低馬尾，接著保留瀏海、耳際兩側的髮絲，接著將兩側髮絲扭轉成麻花辮，最後用造型夾固定於馬尾上方，簡單、快速，手拙女孩也不容易失誤！

同埸加映：髮型｜後腦扁塌氣質大扣分！韓髮型師5步扁頭吹髮神技10秒變女神（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

5. 多層次丸子頭

最後介紹的這款丸子頭，看似複雜、花俏，事實上毫無技巧性！首先紮出低馬尾後，在馬尾中段處繫上橡皮筋，接著將馬尾翻轉、紮出花瓣型丸子，最後再將剩餘髮絲盤繞固定，藉由頭髮抓出來的層次感，搭配髮色的漸層，就能創造宛如新娘頭般的精緻造型！

延伸閱讀：

《黑暗榮耀》毒蟲千金「金赫拉」堪比Y2K髮型教科書！5款個性造型示範，厭世美臉靠這款加分

《黑暗榮耀》林智妍完勝「天生長髮臉」！PTT網友票選5位長髮更加分女星，韓韶禧、孫藝珍堪稱背殺女神

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】