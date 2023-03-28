內地女6招「釣金龜」大法！成功釣身家過億港男　過上流社會生活

「嫁個有錢人」是不少女生從小到大的夢想，但究竟怎樣才能接觸到上流社會的那群人，結識個有錢男友，隨後體驗各種上流生活呢？有位內地「港漂」女生，早前就在社交平台上分享了自己成功在香港結識到身家過億港男的故事，更分享了6招「釣金龜」秘訣！



有位內地「港漂」女生，早前就在社交平台上分享了自己成功在香港結識到身家過億港男的故事，更分享了6招「釣金龜」秘訣！（《過街英雄》劇照）

一位來自內地三線城市32歲女生，在10年前來港讀書，畢業後留在香港從事銀行工作一直至今。她最近以「我，32歲普通女孩找了個身家上億男朋友」為題發帖文，坦言過往並不太相信交友，亦不習慣那種陌生社交場合，所以到現年32歲都仍然單身。

一直這樣下去也不是辦法，這位內地女就毅然決定要找香港正規的婚姻中介公司幫忙，突破心理關口參與相親，嘗試結識異性。在相親過程中，她認識到一位擁有過億身家、在香港出生及長大的港男，他經營家族生意，在法國有酒莊，家族業務更遍佈全球。

跟這位港男交往之後，從此就過著上流社會的生活，男友會經常帶她去打哥爾夫球、去品酒、去游艇俱樂部，甚至到訪不同的米芝蓮餐廳，一步一步融入上流社會。男友更帶她到法國見家長，寵她寵得如珠如寶！

跟這位港男交往之後，從此就過著上流社會的生活！（红綫牽戀REDLINE＠RED）

男友更帶她到法國見家長，寵她寵得如珠如寶！（红綫牽戀REDLINE＠RED）

內地女教6招「釣金龜」大法

因為這個經歷，令這位內地女頓時領悟到，作為女生一定要擴闊社交圈子，她更整合出6大「釣金龜」結識有錢人秘訣！

「釣金龜」秘訣1：擴闊社交圈子

正所謂：「識人好過識字」，無論是平日工作，甚至對於感情，往往都是識多些人比較好，所以內地女就建議大家都是擴闊社交圈子比較好，「這個世上不是沒有好男人，只是你的社交圈子太小，接觸不到那些優秀男人而已」！

「釣金龜」秘訣1：擴闊社交圈子（《金秘書為何那樣》劇照）

「釣金龜」秘訣2：不要覺得自己配不上

腦子裡萌生起想結識上流社會人士的想法時，很多時候都會被「配不上」這些字眼而擊退決心，內地女就認為：「遇到優秀的人，不要動不動就覺得自己配不上，往往事業成功型的男人更看重跟你相處時的愉悦感，以及你情緒的穩定性」。

「釣金龜」秘訣2：不要覺得自己配不上（《家族榮耀》劇照）

「釣金龜」秘訣3：跨階層社交

擴闊社交圈子固然重要，但實際上應如何實行呢？內地女就指出參加不同社交活動，以及經朋友介紹就可以，但這些往往都只侷限於同階層的社交，如果想參與跨階層的社交活動，可去婚姻中介公司也是個不錯的選擇，至少他們擁有著不錯的資源。

「釣金龜」秘訣3：跨階層社交（《她的私生活》劇照）

「釣金龜」秘訣4：婚姻中介公司是不錯的橋樑

內地女就指出如果想結識上流社會的異性，透過婚姻中介公司安排相親其實也是個不錯的橋樑，因為很多會去婚姻中介公司的人，大部分都是對感情認真及追求長遠發展的，加上婚姻中介公司效率高，亦會做資料審查，減少被騙機會。

「釣金龜」秘訣4：婚姻中介公司是不錯的橋樑（《家族榮耀》劇照）

「釣金龜」秘訣5：放開心態

很多女生都會覺得跨階層找對象，就等同於「拜金」，但如果大家願意把心態放開一點，在感情上或許會潛在更多的可能性。

「釣金龜」秘訣5：放開心態（《過街英雄》劇照）

「釣金龜」秘訣6：維繫必需互相欣賞和尊重

最後，這位內地女就認為一段好的關係，雙方必需要互相欣賞和尊重，如果遇到那種有錢但不可一世的男生，就建議盡快撤退了！

「釣金龜」秘訣6：維繫必需互相欣賞和尊重（《家族榮耀》劇照）

資料來源：红綫牽戀REDLINE