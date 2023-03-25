成為精緻女生的5大秘訣　0元打造高質感生活　你也能活像人氣網美

女孩們都希望自己能夠做個讓人羡慕的寶藏女孩。



其實能夠成為人見人愛、討人歡喜的樣子，並沒有想像中的難！來看看優秀女孩是如何養成的吧！

成為寶藏女孩的5個步驟，讓自己內外兼備，活得優秀又漂亮！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 用心生活

寶藏女孩最讓人羡慕的莫過於懂得生活。只要用心生活，生活就會更充實，更多姿多彩！尋找自己的興趣，熱衷於接觸新事物，尤其是藝術類型的比如繪畫、書法、音樂、舞蹈、插花、縫紉等。氣質變好的同時，你努力自我提升的樣子也是會美麗的。

2. 時間管理

定制短期計劃，可以使用手帳或寫在手機裡來監督自己。每次完成一件事後堅持打勾，打卡好習慣。學習拒絕拖延，並控制好玩手機的娛樂時間。可以的話調整好自己的作息，早睡早起可以讓你更有效率，睡眠品質也可以提升。

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3. 情緒控制

控制好情緒表達，並用正確的方式來溝通。發脾氣並不能解決問題，無論面對家人還是朋友，都要懂得如何把自己的想法說出來表達清楚。遇到困難的時候可以學習換位思考，想法改變就會看到事情的不同角度。如果真的需要發洩，就尋找適合的方式而不是對親近的人釋放負能量。最重要的是，要心懷感恩。感謝所有人和事，對你好的要懂得珍惜，因為其實沒有人有義務對你好。

4. 身材管理

很多女孩介意身形，但又瘦不下來。其實最重要的是要注意飲食和運動。學會養生料理，多吃粗糧，蔬菜水果等，少碰辛辣油炸重鹽食物。學習抗糖化，減少喝奶茶或碳酸飲料。設立一周運動3次以上的時間表，監督自己消耗多餘的熱量。

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5. 學會護膚

基礎護膚莫過於要注意飲食方面。多喝水，可以的話一天喝至少八杯水，可以促進身體排毒。基礎護膚的順序是：洗面奶-爽膚水-精華液-眼霜-乳液-面霜-防曬。要定期清理肌膚，洗臉要洗乾淨去角質。清掉累積在皮膚裡的髒東西，皮膚問題就會減少。同時也有堅持補水，使用補水噴霧或使用面膜都行。最重要的是，不要看到網上介紹的護膚品就亂買，要根據自己的膚質來選擇。有時候不同年齡使用同一款護膚品效果也有所不同。別花了錢還傷了皮膚。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】