出軌｜交往3年從未去過男友家　甫入婆家外甥誤曝：舅媽才剛搬走

一名人妻平時和老公住在一起，但是老公卻離奇不讓她回婆家，直至婚後才終於進婆家。結果竟然發現婆家裡面住著離婚的前妻，而且老公曾多次和前妻同睡，時間長達6年，讓她感到相當崩潰。



一名網友在「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，老公名下有2間房子，一間給公婆住，另一間則是他們夫妻倆的同居地。由於她和老公交往3年，但是對方不讓她進去婆家，只有老公自己回去，直至婚後才終於踏進婆家。

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網友表示，她一走進要整理的房間內，發現床上竟有經血痕跡及泛黃尿漬，地上也有紅橘色的長髮，床底下甚至有穿過的內褲和用過的衛生棉。她好奇詢問，但老公僅說她的小姑偶爾會住這，雖然滿腹疑惑，後面她也不便追問了。

日前家族聚會，她又有機會進到房間，但因為不會用語音開燈，詢問小姑兒子，沒想到對方竟說「以前住在這裡的舅媽都會用！妳怎麼不會用？」，表示「這位舅媽」才剛搬走。她聽完氣炸，跑去問老公，「這間房間床上以前住著你前妻？她住在這裡，你跟我在外面同居？常常跟我吵架就是要回來雨露均霑，睡在同一張床上嗎 ？」

老公只好承認，並表示花了一筆錢她才願意搬走。網友聽了傻眼，原來髒亂的房間是前妻刻意為之，「這行為真的很挑釁」。未料老公事後還理直氣壯和她吵架，說「那妳到底要怎樣？」婆婆也責怪她不識大體，全家沒有人和她道歉，還不斷找她麻煩。

而且該網友曾不幸流掉3個孩子，卻遇老公還動不動嗆離婚，讓她不禁感嘆「奉勸所有的女性朋友談戀愛的時候，絕對不要戀愛腦上頭，絕對不要相信男人在愛你時許下的任何承諾」。

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文章曝光後，所有網友對她感到同情，「放手吧！何必痛苦……要對自己好點多愛自己！寧願一個人生活也不要被糟蹋」、「走吧！別賠上自己的下半輩子，不值得」、「大可怕了吧！不要折磨自己」。

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