一提及張柏芝（Cecilia），除了會令人聯想起謝霆鋒（Nicholas），以及張柏芝可愛的兒子們謝振軒 （Lucas）、謝振南（Quintus） 及 Marcus，2018年張柏芝以「單親母親」的身分誕下的小兒子Marcus，生父身分至今仍撲朔迷離。在眾說紛紜當中，張柏芝懶理閒語，在情人節（2月14）當日更在社交平台中大膽官宣「唯一情人」，就讓我們一同了解張柏芝的傳奇故事。



張柏芝情人節大曬幸福 官宣情人原來指二兒子

情人節的節日氣氛相當濃厚，社交平台亦非常熱鬧，不少情侶、夫妻都會放上與花及禮物的合照，大放閃彈。而張柏芝自從與謝霆鋒於2012年閃電結束6年婚姻後，戀情一直空缺，雖然外界對於張柏芝的戀愛近況充滿猜測，但張柏芝一直懶理閒語，直至情人節（2月14）當日在社交平台中自曝戀情，甜蜜地指：「情人節快樂，唯一的情人」。

正當大家為之瘋狂之際，才驚覺張柏芝的「唯一情人」指影片中的兒子謝振南（Quintus），張柏芝只是剛好於情人節中分享與3個兒子到日本滑雪的喜悅，並非指新戀情！

張柏芝童年歷盡辛酸 種種經歷反令張柏芝更堅強

張柏芝不時在社交平台、綜藝節目中大曬兒子，但原來她的童年充滿飄泊，父母更在9歲時分開。張柏芝曾在內地節目《了不起的姐姐2》中提及過自己的童年充滿不穩定性，但在破碎童年中成長，曾經的經歷令張柏芝明白再多的富足也不及家人相處來得重要，練成了她對於得失不抱怨。

我家裡生活不是不好，但是好的時間太短了。因為我爸喜歡賭，曾經一次我媽裝修房子非常漂亮，但是我們兄弟姐妹只搬進去一天，明天又要搬房子了。因為我媽說，你爸賭博了房子，我們要搬了。 張柏芝

張柏芝事業失意 無阻她挑戰向上

張柏芝的高低起伏並不單單出現在她的童年，她正正應驗了一句：「戲如人生，人生如戲」。張柏芝的事業起源在於《喜劇之王》，當年的一個大膽決定開啟了她的影藝之路，憑著《喜劇之王》中出色的表現，張柏芝混血的外形加上青澀的氣質反差得到不少人的青睞，工作機會隨之而來。

那個時候我在澳洲讀書，但是因為爸爸沒有學費給我，我需要錢就去打工，但是打工後學校就不能再去了，然後澳洲政府就說，你學校去不了，你就要回香港，所以我就去了拍戲。 張柏芝

張柏芝不止得到工作機會，她更迎來了事業高峰，23歲時就以電影《忘不了》摘下第23屆香港金像獎最佳女主角獎。可惜，高峰來得急，年幼的她並不懂得珍惜，因著自滿而工作態度差，工作機會隨之失去。9年後，張柏芝更遇到事業低潮，電影《河東獅吼2》拿下金話梅電影最爛女主角、第三屆金掃帚獎最令人失望女演員。

我的這條路，說白了真的很苦。 《明星到我家》張柏芝

不過幸好張柏芝不怕得失，事業低潮並沒有將她困得太久，電影行業失意後，她選擇遇難愈強、挑戰向上，向著綜藝方面發展。近年張柏芝於北上的發展亦相當不錯，自2014年起先後參加了《媽媽咪呀》、《最強大腦》、《明星到我家》等節目，雖然在《乘風破浪的姐姐 2》超僵硬舞姿引起不少網民的關心，但是仍人氣急升。

每個人對於事業成功都有自己的定義，我覺得一個人全力去做一件事情不要留有遺憾，過程中不要給自己借口就好。我們不可能做好每一件事，只要做好自己能做到的，就算是成功吧！ 張柏芝

張柏芝的轟烈課題 由自滿走到學會謙卑

也許因為張柏芝的年少氣盛，亦有可能因為她的人生如戲，屢受大家關注。年輕時的張柏芝倔強而任性，除了事業高低潮，她亦不善於處理兩性關係，令自己一直處於風尖浪口。

那麼多年，受到很多不一樣的攻擊，不怨天不怨地也不怨你，就是我什麼都不會怨別人 張柏芝

在眾多指罵中，曾經的張柏芝會親自回應，力指對方不是，但後來她想通了。張柏芝曾在內地節目《陽光姐妹淘2》中剖白不少內心的感受，學會不在乎評論，更理解到自己的責任，犯錯不是單單表達後悔，承擔後果才是負責任的行為，也是對兒子們的身教。

第一，我很怕麻煩，第二，我回應了不會怎麼樣。對我而言，我的世界跟那個世界是隔開的，其實我一點都沒有在乎太多外界的，如果我回應，就代表我真的在乎。 張柏芝

張柏芝另類愛情觀 願為家庭放棄一切

張柏芝傳奇的起伏並非只在她的童年及事業上，她的愛情亦好比一套電影。張柏芝曾傳出過多個緋聞，但只認過陳曉東和謝霆鋒。雖然當年與謝霆鋒愛得高調，於 2006 年結婚，誕下 2 子後最終分開收場。

我對每一段感情都太投入，所以戀愛對我來說很沉重。 張柏芝

也許在外界眼中，張柏芝失意連連，但她在每個失意當中學習，努力生活。網絡流傳謝霆鋒每年給予張柏芝高達8千萬撫養費，張柏芝沒有因此而停下腳步享受生活。張柏芝仍然非常努力在幕前幕後努力，除了演藝事業，更創立個人品牌。對此大兒子謝振軒曾接受內地採訪中提到原來張柏芝這麼努力辛苦，全是為了小孩：「爸爸給他一家三口的錢，媽媽都幫存起來，希望能把撫養費留給我們長大之後讓他們自己用」

年輕的我，倔強而任性 。 有了家庭和孩子的我，執著而堅定。 張柏芝

不可否認的是，張柏芝對家人及孩子總是照顧有加，張柏芝曾在內地節目《女人 30+》訪問中透露自己十分喜愛小孩子，更脫口而說3個小孩太少：「覺得小孩是最好的，最單純的，讓我最開心的事情。我每天看見他們，都覺得這個世界是很漂亮的。」可見張柏芝傳奇一生，由風雲一時轉變為家庭為上。看似不平坦的人生，由人生高峰走到谷底，但幸好她做人不單豁達、不強求，珍惜自己手中擁有的。