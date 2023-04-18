4大命盤愛情事業雙豐收　命宮有天府自帶金桃花、夫妻恩愛又招財

聽到「命帶桃花」這句話，大家的印象多半是這個人的感情生活一定應接不暇。其實，桃花與人緣、事業、甚至財富，都有著密不可分的關聯，有好桃花的命格還能帶來福祿好運喔！



今天要為大家介紹四種命格，不只感情運順遂，還能靠桃花招財！一起來看看誰上榜了？

注意：

1. 本文參考本命命盤的命宮主星，可在【紫微排盤】輸入時辰查詢。

2. 命宮空宮者，請參考對宮遷移宮主星。

3. 命宮雙主星，請同時參考兩顆主星的內容。

自帶桃花又招財的4大命宮，愛對人還能旺財？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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命宮有貪狼

命帶桃花，驚喜連連

貪狼是第一大桃花星，命裡不缺桃花。這個命格易有豐富的感情經歷，而在閱人無數後多能練出火眼金睛，不但能乾脆的拒絕爛桃花上門，還能在滿園的桃花叢中挑到金桃花。所挑中的伴侶多能在事業方面帶來實質助益，在生活中也常常能帶來驚喜，屬於寶藏型伴侶。舉例來說，伴侶可能會約束當事人少出外應酬，無形中也減少了破財機會。若覓得此金桃花，定要好好珍惜，同心同德，未來可期。

命宮有天府

尋得良配，福祿自來

注重享受、以理性務實態度面對愛情的天府，屬於命裡自帶桃花的命格。正因他們身上散發著灑脫的氣質，不但愛玩又有才華，自然吸引不少好桃花靠近。然而，即便桃花紛飛，他們仍然淡定自若，看人精準，終能得到良偶佳配。如此挑中的金桃花具有旺夫/旺妻之運，雖然兩人在一起的開銷變大，但因能互相砥礪，收入可能突破原本的格局，是一加一大於二的伴侶組合。

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命宮有太陽

溫暖熱情，豪門最愛

熱情友善的太陽，是人群中的活躍份子，常有優質桃花圍繞在身邊。命裡不缺桃花，其中還不乏金桃花，當上豪門女婿或豪門媳婦的機率非常高。所獲得的伴侶能為當事人拓展視野，進而茁壯事業、身價大漲。就算沒攀上豪門，以太陽重視家庭的心態來看，為家人打拼賺大錢，也是他們不斷進步、努力求財的一大主因。

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命宮有天同

知足珍惜，福緣不淺

「福星」天同的感情豐富而細膩，待人和氣，知福惜福，因此命中桃花不少。由於慧根高，不強求，面對感情總能隨順自然，正應了一句話「不爭是爭」。經營感情的穩定度也非常高，喜歡可依靠的年長型伴侶，在生活上能受對方照顧，事業上也能得到對方的指點，可說是物質、精神兩方面都獲得滿足。

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