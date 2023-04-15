花光首期計劃｜90後情侶不甘做樓奴　裸辭帶100萬積蓄到荷蘭旅居

如果你在社交平台發文問要不要裸辭，那麼大概率會被勸退。如果你不僅要裸辭，還計劃花掉自己辛苦賺的100萬，那麼你或許會得到網友們的讚美和羨慕，但是大概率會被父母和親戚們的口水淹沒。



貓貓和豆豆，一對深圳90後情侶，名校碩士畢業，有自己熱愛的工作，並憑藉這份工作，三年成功攢到了人生中的第一個100萬（人民幣）。今年三月，他們毅然放棄體面的工作和穩定的收入，擱置原有的買房計劃，拿着為期一年的荷蘭search year找工作簽證飛到人生地不熟的阿姆斯特丹，開始了旅居生活。他們計劃在當地一邊旅行一邊找工作，如果找不到，就給自己一年半或者兩年的時間，環球旅居。他們把這一場旅行稱為，「花光首期計劃」。

01 沒有存錢計劃 兩人，三年，攢下100萬

名校畢業、大廠工作，貓貓和豆豆毫無疑問是那種很努力的人。可觀的收入自然是存下鉅款的前提，但在他們看來，這筆錢更多可以算是「攢」下來的。雖然沒有刻意去省，但他們也不會大手大腳地花，房租是他們最大的花銷。貓貓是文字工作者，很多時候可以在家辦公，豆豆的公司在科技園，為了節省通勤時間，他們就在附近租了個小房子，月租5000多（人民幣）。偶爾會和朋友外出聚會和短途旅行，這也是他們除房租之外，為數不多花錢的地方。

除此之外，在生活的其他方面，他們都是消費慾望比較低的人。很少點外賣，兩個人都會做飯，平時大都是自己在家做，平均每個月在餐食上的花銷僅2000左右（人民幣）。也「不愛捯飭自己」，在深圳大多時候都穿短袖，去荷蘭也只帶了兩套衣服，「夠換就行」。他們都不太在意這些，豆豆穿去荷蘭的鞋子還是他5年前去歐洲學校交流時的那雙，前幾天發現破了一個洞，但是沒什麼，「補補還能穿。」

雖然他們各自都有記賬的習慣，但是也沒有系統存錢的計劃，攢到100萬之後，也曾有過買房計劃，但是他們有一種「對確定生活的恐懼感」，覺得按照既定軌跡走下去，看似有可以預見的美好未來，但恰恰是這種可以預見，讓人感到恐懼。在他們身上奇異地有着一點鬆弛感以及某種「反卷」氣質，在面對更好和更喜歡的選擇的時候，堅定倒向自己喜歡的那一邊。

豆豆的大學專業是電子工程，研究生做的課程方向是非常有前景的人工智能，但是因為愛玩遊戲，機緣巧合接觸這個行業後，發現相比人工智能，他還是對遊戲更感興趣。「雖然專業相關的工作要做也能做，但是我清楚，遊戲才是自己最願意付出心血的行業。」實習的時候導師勸他，還是人工智能更好一點。他當時也沒反駁，只是說，「這樣，我再看看吧。」但是畢業之後，他還是「不顧水深火熱地」選擇做了遊戲策劃。

一直學新聞的貓貓，面對日漸沒落的行業境況，在同學們大都選擇研究生轉專業或者畢業轉崗的情況下，她還是選擇了工資偏低但強度並不低的傳統媒體財經記者。做出這個選擇也不是基於她的新聞理想，而是看中記者這個崗位的開放性，見不同的人，去不一樣的地方，寫不同的選題。做這樣工作的時候，她才能感覺到，人是「開放的，而不是固定的」。

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02 裸辭旅居 一個毫不猶豫又深思熟慮的決定

我曾讓他們試着用簡單的幾句話評價一下自己，理科生豆豆說，他是一個有點貪玩，經常有一些跟別人不同想法的人。而文科生貓貓說，她是那種興趣愛好廣泛但都不專精的人，什麼都想要嘗試體驗一下。總結起來就是：他們都是樂於嘗試的「體驗派」。

其實環球旅行的想法他們一直都有，還在上大學的時候，他們看到一對夫妻，在公眾號上更新自己長達兩年的環球旅行經歷，看過之後，他們產生了同樣的想法。不過當時都還是學生，這種想法更像是一個對美好生活的願景，類似於「等我……了就怎麼樣」。很多人在年輕的時候都會埋下這樣一顆種子，然後花很長的時間等待它發芽。

去年八月份，在一個聚會上，一個朋友談起他的這顆「種子」，讓他們知道了荷蘭search year找工作簽證的存在，回去了解之後，他們幾乎沒有猶豫，就開始着手申簽。申請簽證要求必須畢業三年之內，豆豆的時間緊迫，去年是最後的機會，如果錯過，明年就不再符合申請標準。所以在提交完申請之後，他們才有時間坐下來，思考和權衡，放棄目前在深圳擁有的這一切去追夢，行不行？

他們都有體面光鮮且熱愛的工作，事業正處於上升期，落戶馬上就要滿三年，存款也有一定基數，有能力把在深圳買房提上議程，放棄這一切就意味着放棄可以預見的光明美好的未來。但實際情況卻是，社保沒到時間，簽證等不了，財務也只支持二選一。還有旅行結束之後的事也不能不考慮，如果在歐洲找工作不順利，帶着兩年的空窗期回到原地，年紀上去了，錢也花掉了，怎麼辦？

在無數個夜晚反覆推拉交流之後，他們的答案還是，行。「我覺得還是要看看你對自己的生活預期是什麼樣，如果你的預期是在深圳買房生孩子，這是遠遠不夠的，這只是一個開始，這肯定是遠遠不夠的，可能甚至是1/10或者更少。」他們的預期中，可以接受跟之前完全不一樣的生活，也可以接受很多的變化。這就夠了。

03 溝通而不是勸服 父母永遠是最堅實的後盾

說服了自己，還需要說服領導和父母。前者比較容易，除了在聽到那一瞬間有點不可置信，知道他們的計劃之後還是送上了祝福，豆豆的領導說，「如果你是打算換一個工作室或者換一個項目組去做的話，我可能會給你說道說道，我會給你講講我們這個項目現在挺好的，但如果你是要做這樣的事情的話，我覺得我只能支持你。」

父母的擔憂更多。停滯的職業生涯、長期在國外生活的安全問題、社會對這種行為的看法……「為什麼要把辛辛苦苦掙的錢花掉」「年紀輕輕就不務正業」「大家都在掙錢就你們在花錢」，他們的想法也都很好理解，指責也不是毫無道理。為了打消他們的顧慮，豆豆花了很長的時間和父母溝通，甚至曾經一度想買張機票飛回去，跟他們面對面解釋。最後被貓貓阻止了，「我就覺得不需要這麼興師動眾，你要是真的專門為了這件事買一張機票站在他們面前解釋，反倒讓他們覺得很緊張很有壓力。」貓貓覺得，這甚至不是需要勸服的事，而是做好溝通的事。這件事，努力就能做到。

從申請簽證開始，豆豆就通過一個個電話，仔細耐心地給父母解釋，這個計劃的風險和可能性，他們通過調研得到的訊息，對未來的影響，優勢和劣勢，一一列出來，並且接受父母根據他們的生活經驗做出的補充。過程中當然也會有分歧和爭吵，幸運的是雙方都不把「我一定要（你）怎麼樣，我就是要（你）怎麼樣」當做立場，溝通就可以一直進行下去。豆豆還花了很多精力，給父母解釋他的工作。在很多個晚上，他們通過電話，講現在中國的遊戲工業，講全世界的遊戲產業，講如果他走出去會有怎樣的職業前景，留在原地是不是就是最完美的選擇，他將這些問題一一拆解，儘可能簡單地講給對此並不太了解的父母聽。

溝通到最後，他們說，「有的事情我們也不太懂，還是你們年輕人比較清楚，但是我們也判斷出來你想得確實已經很細緻了，所以我們相信你。」出於對子女最純真的愛，豆豆的媽媽，一個十八線小城市普通工薪階層的中年婦女，對他說，「最後實在不行就回家吧，反正我每天看着你也挺開心的。哪怕吃饅頭喝小米粥也餓不死你。」

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04 「遊戲人生」 就是對自己的人生負責

到荷蘭十多天，他們一邊找工作一邊到處玩，逛本地市集、打卡微生物博物館、在梵高博物館門前讀一首海子，脱離原來繁忙的工作節奏，他們進入了另一種繁忙的狀態，只不過，是忙着探索新的生活。至於工作，也如預期一般不太順利，收到的大多都是拒信，但是「我們的預期就是不順利。」所以他們開玩笑說， 是順利地找不到工作。他們不太着急，阿姆斯特丹是一個不算太大的城市，可以騎着單車慢慢轉悠。如果找不到工作，他們唯一要煩惱的就是住宿問題，不過這也不是什麼大問題，他們聯繫好了兩家可以打工換宿的地方，到時候需要操心的問題就是衣服要怎麼洗。

就像這樣，他們給旅程規劃了幾條不同的可行性路線，主線和分支並行，如果一條走不通，那就隨機應變選擇另一條。James P. Carse在《有限與無限的遊戲》（Finite and Infinite Games）中提出，世界上有兩種類型的遊戲，有限遊戲和無限遊戲，前者以贏為目的，後者卻旨在讓遊戲延續下去。考試、競聘、升職、買房……這些世俗意義上的人生大事，都是有限遊戲，他們之前也一直是這些遊戲中的「贏家」，現在，他們加入了無限遊戲的陣營。

他們主動擁抱了人生中的不確定性，選擇了無限遊戲，在這場遊戲中沒有贏家，哪怕某一天他們旅程結束，遊戲也還在繼續進行。遊戲過程中，他們唯一需要做的，就是盡情參與，至於其他的，更遠的以後，都可以暫時不用考慮。至於折騰之後，還能不能回到原來的軌道上去，在他們看來，這本身就是一個偽命題。「為什麼一定要回到原來的軌道上去呢？」即便兩年之後找不到像之前那麼好的工作，在深圳也買不起房，無法回到社會評判標準下的那種起點，他們覺得也OK，可以接受，哪怕最後是「回老家開個麻雀館，每天帶大家一起打桌遊也很開心」。

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