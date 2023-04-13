AA制｜老公連$15都問我攞翻！丫頭呻：$1600交通費都無要求佢攤分
撰文：女人我最大
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台灣女星ㄚ頭（詹子晴）和台灣警政署前署長王卓鈞之子王惟立（William）結婚3年之久，日前丫頭卻驚爆，老公將AA制執行得太過徹底，令其相當傻眼！
ㄚ頭怨老公：AA制太徹底
ㄚ頭與王惟立婚前已交往9年，理應相當了解彼此，不過，ㄚ頭近日分享出遊敗興而歸的點滴，自曝連2塊美金（約港幣15元）老公都要計較！
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交往9年AA制，ㄚ頭夫妻因60元吵架
ㄚ頭表示，和老公交往時期就一直是AA制的習慣，不過，有時ㄚ頭多付錢也不會特別提起，沒想到～某次和老公赴美旅遊，去日本城吃拉麵時，ㄚ頭因身上零錢不夠，讓老公先代墊了2塊美金：「我也沒想到我剛剛欠他兩塊這件事情，因為我就不會記在心上。」
不過，回到飯店時，老公竟要求ㄚ頭返還少付的2塊美金，令ㄚ頭直接理智線爆炸！ㄚ頭更表示，第一天從拉斯維加斯坐到LA的車資200美金（約港幣1600元）都是由她支付，也並未向老公要求均分，如今，老公卻連2塊美金都要計較！
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ㄚ頭夫妻可愛互動逗樂全場
當眾人驚呼連連之餘，ㄚ頭更分享，某次於機場想買一瓶乳酪，由於手上拿滿東西沒辦法掏錢，請老公先付，結果！老公竟回：「蛤？我要付錢喔？」讓ㄚ頭再度火大！
不過，ㄚ頭老公解釋，其實也是因為覺得掏錢麻煩才會有如此反應，並非在意錢直呼：「這個有點冤枉！」ㄚ頭夫妻倆逗趣的互動也逗樂全場～
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