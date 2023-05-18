一舞傾城｜41歲李嘉演盡惡人現實暖男　自爆做保鑣「好搵過藝員」

【一舞傾城｜李嘉】最近TVB熱播劇《一舞傾城》，劇集以夜總會為故事背景，由久違露面的陳法蓉、姚子羚、唐文龍、楊明及蔡潔領銜主演，在預告片看到會有強姦、SM、處女等畫面，未播出已引來不少熱議。



一舞傾城｜文凱玲努力不被性感定型 私下慳家孝順曾為追夢住劏房

一舞傾城｜李嘉大膽挑戰電視尺度引網熱議

首集已播出有「李佳芯2.0」的蔡潔飾演夜總會王牌舞小姐Monica，慘遭李嘉飾演的「雞毛司令古惑仔」麻鷹強暴一幕，雖則最終獲救，但當中有不少大膽的強吻、扯爛絲襪、摸大髀鏡頭，播出後掀起不少網民的熱烈討論。

一舞傾城｜李嘉大膽挑戰電視尺度引網熱議（TVB《一舞傾城》劇照）

一舞傾城｜李嘉飾演的「雞毛司令古惑仔」麻鷹強暴一幕（TVB《一舞傾城》劇照）

一舞傾城｜李嘉6歲開始習武 獲封為「功夫狂人」

李嘉自6歲開始習武，在1999年加入TVB動作特技演員訓練班，畢業後擔任龍虎武師，曾接拍不少劇集如《城寨英雄》、《大帥哥》、《飛虎》、《包青天再起風雲》、《失億廿四小時》等，被網民封為「功夫狂人」。

一舞傾城｜李嘉6歲開始習武 獲封為「功夫狂人」（WEIBO@武者李嘉）

一舞傾城｜李嘉效力24年總演閒角 憑演日本軍人終為人認識

自加入TVB後不知不覺效力了24年，多年來李嘉一直都是飾演一些不起眼的閒角，如賓客、侍應、黑社會大佬、大隻男等角色。直到2010年，李嘉終於在劇集《巾幗梟雄之義海豪情》飾演日本人「黑木少佐」，首次獲得屬於自己的角色名。劇中他飾演一個日本軍人，有日文對白，當時被不少網民大讚口音標準，惟角色太早死，未有太大發揮空間。

一舞傾城｜李嘉效力24年總演閒角 憑演日本軍人終為人認識（TVB《巾幗梟雄之義海豪情》劇照）

講到近年李嘉亮眼的演出，必定是在劇集《城寨英雄》飾演一位城寨惡霸「馮夏滿」，其演技成功令觀眾眼前一亮。皆因劇中李嘉侵犯林穎彤飾演的「鑫鑫」，其猥瑣賤格演繹得淋漓盡致，更因角色逐漸為人認識。

一舞傾城｜李嘉在劇集《城寨英雄》飾演一位城寨惡霸馮夏滿，其猥瑣賤格演繹得淋漓盡致。（TVB《城寨英雄》劇照）

一舞傾城｜李嘉曾做韓星保鑣 直言「好搵過做藝員」

不過眾所周知TVB薪水低，不少藝人為了維持生計都會兼職及「秘撈」增加收入，李嘉都不例外。李嘉除了藝人工作外，他曾做過保鑣及輔警，亦曾為荷里活巨星做保鑣，不過他本人表示：「盡可能不使用武力去解決問題，懂得臨場應對較為重要。」

一舞傾城｜李嘉被發現於機場為韓國男團Super Junior成員崔始源護駕開路（視覺中國）

李嘉早年被發現於機場為韓國男團Super Junior成員崔始源護駕開路，當時崔始源來港，大會安排保鑣開路，李嘉被發現是保鑣之一。當時崔始源在機場現身前後不足15分鐘，對此有人十分好奇保鑣薪酬，惟李嘉拒絕透露，只是表示「好搵過做藝員」。據知，當明星保鑣的酬勞以時薪計算，最少有$1,000，而每次出動的最低要求為4小時，以這樣計算的話當天李嘉為崔始源做保鑣已賺取至少$4,000。

一舞傾城｜李嘉直言「好搵過做藝員」（視覺中國）

一舞傾城｜李嘉現實中鐵漢柔情 曾為患癌前女友幫補醫藥費

現年41歲的李嘉在戲中演活惡人，現實中卻是鐵漢柔情。在2018年他在內地火車上邂逅俄羅斯前女友Yana Kobza，二人火速發展異地戀，其後女友發現腦部有腫瘤需要動手術，情深的李嘉承諾手術成功便跟對方結婚。

一舞傾城｜李嘉現實中鐵漢柔情 曾為患癌前女友幫補醫藥費（WEIBO@武者李嘉）

一舞傾城｜在2018年李嘉在內地火車上邂逅俄羅斯前女友Yana Kobza，二人火速發展異地戀。（WEIBO@武者李嘉）

可惜二人因長期分隔兩地終分手收場，其後李嘉亦親證分訊。幾年後，李嘉突然在個人社交平台宣佈婚訊，跟太太正式在內地領證結婚。李嘉亦不時在社交平台分享跟太太的甜蜜時刻，未有透露太太背景，但看來跟太太相當甜蜜。

一舞傾城｜幾年後，李嘉突然在個人社交平台宣佈婚訊。（WEIBO@武者李嘉）