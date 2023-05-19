一舞傾城｜陳法蓉曾悔婚？56歲打扮活力獲讚減齡：心態要年輕

【一舞傾城｜陳法蓉】陳法蓉擔任無綫（TVB）劇集《一舞傾城》的女主角，在劇中飾演「媽媽生」，現年56歲的陳法蓉被不少網民大讚保養得宜，完美凍齡！陳法蓉自參選港姐入行以來，在演藝方面有多部成名作，而且擁有凍齡美貌，令人羨慕。不過，陳法蓉至今依然單身，曾嘆「做愛情的傻瓜，想有個安穩的家」。雖對婚姻抱期望，但她亦曾爆自己其實收過求婚戒，但最後卻因不合而悔婚，可見出其對愛情寧缺莫濫的認真個性。



一舞傾城｜文凱玲努力不被性感定型 私下慳家孝順曾為追夢住劏房

陳法蓉擔任無綫劇集《一舞傾城》的女主角。（《一舞傾城》劇集）

陳法蓉至今依然單身，曾嘆「做愛情的傻瓜，想有個安穩的家」。（《一舞傾城》劇集）

陳法蓉入行前是學霸

陳法蓉是1989年度港姐冠軍，其後在國際華裔小姐競選中，更獲亞軍，故上年的《2022 香港小姐競選》決賽受獲邀擔任評判就再合適不過。陳法蓉的家境較一般富裕，但卻沒因此懶怠，曾兼職模特兒，亦曾於高級時尚品牌Chanel的零售店實習。

一舞傾城｜陳法蓉是1989年度港姐冠軍，其後在國際華裔小姐競選中獲亞軍。(陳法蓉微博)

在入行前，陳法蓉更是位學霸，曾入讀多倫多大學及夏威夷大學，並因成績優異，在夏威夷大學不用交學費之餘，還屢獲獎學金。縱使她於演藝發展不俗，仍無阻其堅持增值自己的決心，曾在訪問中指喜歡考試，故在空閒時都會學新事物，如潛水及瑜伽教練牌，「因想知拉哪條筋可治理哪個位置的痛。」

一舞傾城｜陳法蓉曾演多部知名電視劇及電影。(陳法蓉微博)

陳法蓉為事業曾患胃酸倒流

相信大家以前看電視時，都常見陳法蓉的身影，如《卡拉屋企》、《刑事偵緝檔案III》、《美味天王》及《賭俠》等，演技精湛。不過，她曾在電視訪問中提及，原來在入行初期抗拒拍戲，直至參演張學友的音樂特輯「我在柏斯的日子」後，才改變想法。

陳法蓉其後專注演戲，甚至為這興趣犧牲不少，曾在2009年於內地拍劇期間，因作息不定而患胃酸倒流。陳法蓉曾在訪問中憶述情況，指當時經過嘔吐，以為水土不服回港檢查，至發現病情嚴重，「為了健康停工了幾年，食中藥調理很長時間才回復元氣。」

此外，她亦曾在拍攝電影《駐藏大臣》時，因高山反應嚴重而要回港治療及休息，可見她真的非常敬業。

一舞傾城｜陳法蓉穿圖案針織上衣及紅色百褶裙。(陳法蓉抖音)

陳法蓉︰「年齡不重要，心態一定要年輕。」

綜觀過往大部分的港姐，即便上了年紀，肌膚依然看來保養得宜，幾乎不見任何老態。陳法蓉亦是其一，雖然現年56歲，但外貌卻似年輕10多年。她曾於上年初，穿圖案針織上衣及紅色百褶裙，並戴畫家帽展現活力一面，引起不少網民評論。

雖有少數人批「裝嫩」，但整體都讚多於彈，均讚其凍齡，問她是否只有30歲。對於有部分網民批評，陳法蓉都懶理，並留言稱「年齡不重要，心態一定要年輕。」只要保持開朗和積極的想法，少了壓力，美麗自然由心而發，也許這正是陳法蓉的凍齡首要規則。

一舞傾城｜擁有超優秀條件，但陳法蓉卻遲遲未婚。(《賭城群英會》劇照)

陳法蓉曾因戀情萌生「寫遺書」想法？

擁有超優秀條件，但陳法蓉卻遲遲未婚。她過往曾得多人追求，亦傳出數單緋聞，最為人熟知的為她與倪震的戀情，當時對方讚她漂亮得讓人「流鼻血」，但最終還是回到周慧敏身邊。陳法蓉其後亦在內地拍劇時，與劇中演員楊俊毅發展姊弟戀，惜在4年後分手離場。

陳法蓉在2008年與「油王」朱明拍拖，當時被指介入對方與陸詩韻的戀情，其後朱明更被揭為「空心油王」，不僅欠債累累還失蹤，戀情就此無疾而終。經歷此事後，陳法蓉曾在節目《志雲飯局》提到，當時被雜誌嘲她墮入「桃色陷阱」，讓她一度產生「寫遺書」的想法。

一舞傾城｜擁有超優秀條件，但陳法蓉卻遲遲未婚。(陳法蓉微博)

陳法蓉感情寧缺莫濫

對於感情受挫，陳法蓉曾在受訪時這樣提到︰

每次愛情都是快要修成正果時退回了原點。 陳法蓉

近年，陳法蓉亦在內地真人騷《請吃飯的姐姐》中表示，當年曾收過求婚鑽戒，雖然最初爽快答應，但經深思熟慮，加上不夠自信，對對方信心不足而悔婚。她認為改變主意的原因，是因個性不合，並舉例指他送100樣東西，卻只有一樣是喜歡的，「我不喜歡穿紅色，為甚麼他送紅色的鞋子給我呢？」物件事小，或許陳法蓉需要的是關懷，她後來覺得對方不夠了解自己，喜歡那些東西的人，是他幻想出來的自己，而非真正的自己。

在《一舞傾城》劇中飾演「媽媽生」，現年56歲的陳法蓉被不少網民大讚保養得宜，完美凍齡！（《一舞傾城》劇集）

你嫁給一個其實不了解你的人，在他幻想中你是另一個人，那你也不會快樂的！ 陳法蓉

其實，過去亦有不少網民關注陳法蓉的感情，但她歷多段感情後，卻有另一種看法——雖會期待愛情，但從不強求，寧缺莫濫。她曾言「比孤獨更孤獨的是和錯的人在一起」、「將來事誰也不知道，但怎樣可以快樂就怎樣地過。」也許就其而言，愛情只是附屬，只要自己活得快樂，又有何不可。