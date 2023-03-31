隱形戰隊｜黃子恆人格分裂演技獲讚！昔歷桃色風波悟出人生新態度
【隱形戰隊｜黃子恆】最近TVB熱播劇《隱形戰隊》，劇集由一眾人氣的小生花旦馬國明、唐詩詠、陳山聰及劉穎鏇領銜主演。日前本劇第二大反派沈教授（黃子恆飾）
正式登場，劇中黃子恆飾演一名人格分裂的炸彈狂魔，播出後有不少觀眾都大讚他演技大躍進，令不少人都眼前一亮！
隱形戰隊｜黃子恆完美切換兩種不同人格獲大讚
《隱形戰隊》昨晚（30日）播出一集，講述「炸彈狂魔」沈教授（黃子恆飾）的身份曝光，原來沈教授患有「人格分裂」，過往遭黑幫頭目威脅運毒，反抗期間被脅持的母親在他面前遭槍殺，使他大受打擊繼以發狂將向其母狠施毒手的黑幫頭目殺死，刑滿後再鎖定其手下進行報復！
其實黃子恆一人飾演兩個人格，完美把「軟弱」與「暴戾」兩種不同人格飾演出來；尤其劇集尾段，他先是蠻有感情的望向顧晨麗，繼以再慢慢走到其身邊一字一句地冷冷吐出：「使乜咁驚啫，好快可以重生」；失焦的病態眼神加上似笑非笑，極度陰森嚇人。播出後，不少網民對黃子恆的演技眼前一亮，甚至直言「睇到心跳加速兼有震撼力」。
隱形戰隊｜黃子恆星途黯然 大多數演「二打六」
現年40歲的黃子恆，畢業後投考TVB藝員訓練班入行，當年同班同學有馬國明及吳卓羲等，不過入行多年星途一直平平，雖則有不少演出機會，唯大多數都是飾演閒角。直到2013年劇集《仁心解碼II》跟陳茵媺有對手戲，之後參演《仁心解碼II》飾演「司徒風（宙斯）」一角而開始為人認識。
隱形戰隊｜黃子恆入行多年桃花多多 位位女神級
不過黃子恆入行多年先後跟多位女藝人傳過緋聞，曾被拍到他跟女神李佳芯（Ali）蜜遊西貢，二人更「撐枱腳」共進燭光晚餐，事後兩人都紛紛否認；之後黃子恆又被指跟吳若希（Jinny）曾在赤柱夜會，當時二人亦否認戀情。
隱形戰隊｜黃子恆被爆偷食粉絲 形象一夜插水
直到2016年黃子恆被指介入裕美婚姻，當年有傳媒爆出裕美背夫跟黃子恆發展婚外情，並流出二人的情慾短訊，最後裕美宣佈申請離婚，事後跟黃子恆未有繼續發展。詎料，兩年後再爆出負面新聞，黃子恆被指「偷食女粉絲」，更導致女方懷孕，事件曝光後一度震驚娛樂圈。
當年黃子恆接受傳媒訪問時，承認的確曾與女粉絲發生性行為，但只僅一次且做足安全措施，他更坦言不介意去驗DNA以示清白。同時間歌手迪子亦爆出曾被黃子恆「約炮」，一連串的事件而被封「世紀賤男」，形象即時插水。
隱形戰隊｜黃子恆歷桃色風波 悟出人生新態度
「偷食女粉絲」事件後，黃子恆曾接受訪問毫不諱言大談自己的困擾，承認此事令他感極具壓力，結果被診斷患上驚恐症。但是正因此事從中汲取到教訓，使他之後做每個決定及行動都加以小心。
經歷過桃色風波後，除了做事變得謹慎外，黃子恆連愛情觀亦改變了，他坦白如今不再將愛情放於首位，更對異性有恐懼，寧願將重心集中於事業上，不過最慶幸的是TVB沒有因事件而放棄他，他希望未來日子能讓大眾看到他的改變。
【隱形戰隊｜黃子恆 Q&A】
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