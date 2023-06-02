有錢老公婚後變AA狂魔！家用要收據報銷　老婆生仔打無痛都要平分

「我真心奉勸大家，結婚時真的要好好觀察眼前的另外一半」！一名網友在臉書貼文，表示自己與老公結婚後，對方竟化身為「AA狂魔」，不但凡事斤斤計較，還要求妻子必須平分家用，就連女方懷孕沒工作也必須負擔一半，甚至女方生產要打無痛分娩，丈夫也要求妻子要出一半，「要是我收據沒給他，就不用想他會出錢」，讓妻子最終氣到帶孩子回娘家住。



一名女網友在臉書社團「匿名公社」發文，表示自己和丈夫是透過親戚介紹認識，男方家境相當優渥，且起初交往時行為舉止相當紳士，男方家人也很疼她，因此後來對方家人開始催婚，原PO沒有猶豫就答應了，沒想到這卻是惡夢的開始。

結婚後有錢老公突變AA狂魔，奶奶亦變冷酷無情，當媳婦工人使喚。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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「我結婚開始後，整個都變了，以前交往時，那個疼我的婆婆跟老公都變了，他們變得凡事都要斤斤計較。」原PO痛訴，自己婚後第一天到市場買菜，晚上向丈夫請款卻被要求「出示發票或收據」，平時生活要用到的所有東西，也都必須保留發票或收據，才能跟婆婆或丈夫請款一半費用；原PO雖然也和丈夫抱怨過，但對方反駁她也有在工作，負擔家用一半很合理，讓她心灰意冷。

然而婚後第二年，原PO懷孕後辭職在家努力當「家庭煮婦」，除了每天都有做不完的家事，還要每天煮飯、伺候丈夫和婆婆，但對方不但沒有體諒孕婦，還將她當傭人使喚。原PO一日請老公回來時幫忙買想吃的食物，沒想到對方也要跟她AA，甚至嗆聲「全是因為妳肚子裡的小孩是我的，不然我就要跟妳收全額了」。

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怎料還有更誇張的，原PO生產時起初選擇自然產，無奈實在痛到受不了，請醫院打無痛分娩，但丈夫得知後竟當著所有人的面說「這筆錢他也會出一半，另外一半則由我出，要是我收據沒給他，就不用想他會出錢，然後叫我好好把小孩生下來」，氣到原PO當場想跳起來打人，無奈生產實在痛到無法動。

生產完後，原PO跟丈夫要求住月子中心，對方也要求費用一半，連月子餐也要她負擔一半費用，氣到原PO後來只請自己媽媽到月子中心照顧，也不願看到婆婆；後來將孩子接回家，丈夫也要求簽「小孩花費協議書」，要求以後孩子所有花費一人一半，氣到她直接帶著孩子回娘家。

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貼文曝光後點燃網友怒火，紛紛留言「這男的，他x的說屁話」、「趕快離婚吧⋯⋯以後日子還很長，靠自己比較實在」、「不要為了這種男人耽誤你下半輩子」、「好爛的男人，我懷疑他當初相親的目的根本就只是想找個工具人幫他生個後代....」、「難怪老公家有錢了，連自己人都付一半，肯定省了不少錢」、「嫁給這種真的有夠倒霉，絕對是這輩子最雖小的事情」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：富老公婚後變AA狂魔！所有家用要「拿收據請款」 妻「產子打無痛也要平分」…逼簽小孩花費協議書】