這9種面相的女人天生好命、非富即貴　其中3個特徵貴人運爆晒棚！

女性擁有什麼樣的面相最好命？



一直以來都很讓人津津樂道，而從古至今流傳一個頗具面相學派認同的「女子九善」，相傳「女人有此九善，為邑封之貴也」，意思就是非富即貴。而我們透過這篇來一一條列，「女子九善」分別有哪些特徵，看看自己上榜了幾樣吧～

來看看自古流傳至今的「女子九善」面相，你有這些特徵嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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一善：頭圓額平

以面相的角度，女性的頭型最好以圓潤為佳，不要有稜有角，額頭的部分則也是要圓潤平滑有光澤，避免黯淡無光或有明顯的內凹或者疤痕。若符合這項者，在事業與財運會較順遂～

二善：骨細肉滑

骨細指的是骨骼較纖細、身材勻稱，肉滑則是皮膚光滑有彈性，以白話來說其實就是身材姣好、細皮嫩肉，符合這點的人就是天生運氣好，做什麼都很順利。

三善：髮黑唇紅

頭髮烏黑亮麗，而不是乾枯雜亂，配上紅潤雙唇，而不是唇乾黯淡，有這樣特徵的女性，在青年到中年時期運氣佳，而且貴人運也很旺。

四善：眼大眉秀

眼大指的並不是大眼睛，而是眼睛炯炯有神，眼球黑白分明；眉秀則是指天生的眉毛長得平順清晰，不會太粗太細或者雜亂無章。有這樣特徵的人財運方面很不錯，行事也較少有阻礙。

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五善：指纖掌軟、紋亂如絲

手掌柔軟紅潤有肉，手指纖細白長，加上手紋清晰，擁有這樣特徵的女性，人緣、財運都很好，適合從事業務，人際關係融洽。

六善：語聲小圓、清如流泉

聲音的表現，也是面相的一部分！講話語氣溫柔平穩，語速適中，聲音不會過粗或過細，女性若有這樣的聲線，人際關係也會相當得好，進而招來不少的貴人協助。

七善：笑不見睛、口不見齒

笑容的姿態，本身也會大大影響自身的運勢！當女生在笑的時候，眼睛不會全閉，而是兩眼如彎月般看起來充滿親和力，容易受到他人的賞識，貴人運很不錯。而嘴巴的部分，不要有暴牙、嘴閉不起來的狀況，否則容易招來口舌是非，連財運也會有所損耗。

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八善：行步詳緩、坐臥端雅

平時舉手投足得體有禮，不會冒冒失失，坐姿也端正而不會喜愛翹腳或隨處亂靠，有這樣儀態的女性家教好，自然也能提升自己的身分與財富。

九善：神氣清媚、皮膚香潔

皮膚淨白有光澤，平時還會散發出淡淡的體香，這樣的女性不僅讓人看了神清氣爽，在人生的道路上也能順遂發展，鮮少阻礙。

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