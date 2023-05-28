置業｜夫妻買樓10大最易反面位　登記誰名下未算難　最現實是這點

你們買樓過程有吵過架嗎？今年在《靠北建商2.0》粉專上就有人以「夫妻買樓最容易在什麼地方意見不合？」為題，引起眾網友熱議，可見夫妻買樓就跟籌備婚事、情侶同居相處一樣，非常容易產生糾紛。



這次《DailyView網路溫度計》就進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，找出網路上夫妻買樓10大最容易吵架的導火線，提供給正在尋房購屋的夫妻，盡量在這些問題點上多溝通、互相尊重才是相處之道喔！

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10. 家電挑選

家電要買哪一個品牌？要以省錢為主還是性能為主？網路流傳「三機救婚姻」的洗碗碟機、掃地機械人、乾衣機要不要買？另外，這些家電花費是要AA制還是某一方全出，都有可能造成夫妻爭吵，也難怪有不少人都說結婚買家電這件事，是檢視夫妻感情的試金石。

網友則建議家電可以事先分配，並指出婚姻三機很重要：「其實這跟遺書一樣，不先寫分配家產以後吵爆」、「就一人各自負責幾樣，這樣花的費用兩人不會差太多」、「付自己想買的家電」、「不得不說，三機救婚姻不是沒道理的」、「我家有三機，真的很有幫助」。

9. 格局、地點選擇

買樓須考量生活機能、學區、交通等問題，因此地點該怎麼挑就顯得很重要，另外格局也是重點之一，要買3房、2房還是套房就夠？夫妻之間在這些地方取得共識並不容易，勢必有一方得妥協。

過來人分享買樓這兩點確實要彈性考量：「地點固然重要，但地點選擇是可以有個範圍值的」、「對沒錢的人來說，地點是一切」、「其實只要夠有錢，住哪裡都很舒服」、「雙方列出各自想買的理由，再分析哪些點對你們影響最大」。

8. 先買大還買小？

是要掐緊預算買大坪數好，還是有多少能力做多少事買小宅佳？網路上針對大小坪數各有擁護者，有些人甚至認為第一間房先買小的，等日後有小孩或者經濟能力更好，再換屋換成大空間，這類議題在網路上的討論度都相當高。

日前「夫妻不生小孩是不是買套房就夠住了」之議題，就有網友表示：沒有自己的空間，會讓人很有壓迫感」、「至少也要兩房吧！夫妻吵架分房還有地方睡」、「一個人住可以，兩個人會忍不住吵架」、「很考驗主人不能亂買東西囤積的好習慣」。

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7. 多出的空間怎麼運用？

以前夫妻買樓傾向「三房兩廳」，但在有限預算下，紛紛改買2房格局，倘若想當丁克族或者還沒生小孩的狀態下，這些多出來的空間該如何運用？是要做成更衣室、書房好，還是改成視聽室、儲藏間佳？這點仍是夫妻買樓容易意見不合的地方。

對此網友表示：「結婚後最好有一間儲藏室，因為東西真的很多」、「多一房可以規劃書房、打遊戲，或WFH都很好用」、「多一個房間可以用來儲物」。

6. 風水喬不攏

許多人認為買樓是人生大事，風水問題不得不重視，但每個人信仰不同，加上對風水在意程度不一，尤其長輩們都特別在意風水，若帶長輩一起看房，夫妻倆在這塊確實容易產生糾紛。

不過不少網友認為沒必要為風水吵架：「Google風水煞，可以找到上百種煞，光看就累」、「住起來舒服就是好風水」、「連帝寶都一堆煞了」、「風水一堆煞，要完全避開不太可能」、「人不順就怪東怪西，別亂牽拖」、「問題是你願意為了風水加多少錢」。

5. 要有孝親房嗎？

買樓當然都希望空間越大越好，不過在房價高漲的環境下，建商起樓有越起越小的趨勢，因此，小空間下夫妻倆生活都不夠了，若還要準備孝親房給長輩居住，很難不爭吵，更別說有些長輩還贊助部分買樓款項，不少夫妻都面臨被長輩情勒狀況，困擾不已。

部分網友認為不是不願留孝親房，是真的沒預算買大房，建議有這困擾的夫妻可直接帶長輩看房了解行情：「結婚新房哪有人在考慮孝親房，那是好幾年之後」、「建議親自帶著長輩去看房，讓他們知道現在外面的房市情況」、「長輩照顧好自己就好，想什麼孝親房」、「媽媽以為買樓很簡單嗎，又不是買模型，如果有能力怎麼不會買大一點」。

4. 裝潢風格／細節

終於買樓成功後，接下來就面臨「裝潢」這件大事，夫妻很容易為了居家風格發生爭執！畢竟每個人喜好都不同，究竟是要走北歐簡約風還是日系侘寂風？要更動房子格局嗎？天地壁要做好做滿？如何在最終結果中完美符合雙方的期待與想像，確實是夫妻倆要磨合的地方。

對此，過來人夫妻則分享不吵架方式：「沒吵架，裝潢很少，吵不起」、「沒吵架，裝潢依我意見為主」、「沒吵架，因為先生出錢我出力」、「看誰哪個項目在意的多就依他」、「切割好部位，各部位，誰出錢誰決定」。

3. 該買電梯大樓、唐樓or單棟屋、預售屋？

買樓究竟要買二手樓還是預售屋？屋種該挑電梯大樓、唐樓、還是單棟屋？有些人認為單棟屋具有隱私性，相對不怕鄰居吵鬧，有些人則認為電梯大樓有管理員、公設且不用爬樓梯，住起來很方便，不過最終決定仍會被受預算限制，因此夫妻倆必須在預算內討論出符合彼此需求的房屋，避免發生爭吵。

其中網友都指出會吵架的最大原因在於預算不足：「被我老婆騙去買預售屋住，還不是花一堆裝潢」、「從來都不是好不好問題，是預算問題」、「決定買什麼的不是你，是你的錢」、「價格很現實啊」、「出錢的決定最公平」、「如果雙方真的僵持不下的話，頭期款誰出得多誰決定吧」。

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2. 登記誰名下

婚後買樓，房子該登記誰名下？這是萬年不變的爭吵問題，像Youtuber「台南Josh」被前妻家暴吵架消息，就有網友推測是因「要求新房登記在自己名下被拒絕」。另外有不少傳統觀念認為女方結婚，就屬於弱勢一方，會要求男方買樓同時，將房屋登記在女方名下，才有保障，但也引發不少糾紛。

據專家表示，婚前買的房子都是個人財產，至於婚後才買的房子，即使只登記在某一方名下，房屋仍屬共有財產，另一半是有權利要求均分，不過身為房屋登記人，可不用經另一半同意，就能賣掉或抵押借款，所以都會建議夫妻採「聯名登記」，相對有保障。

因登記問題舉棋不定，上網求助大眾作法大有人在，對此，過來人則分享：「沒良心的就房貸、頭期款都男人出，然後房子登記她的名字」、「還蠻多是要求男生全付，然後放女生名下」、「主流是男方全出登記女方吧，我身邊全部都是這樣」、「防來防去幹嘛還結婚」、「登記誰的有差嗎？離婚還是一半」、「誰需要安全感就登記誰」。

1. 頭期款、房貸借款人分配

由於多數銀行都不接受房子「共同貸款制」，因此，夫妻勢必要推派一人出來擔任房貸借款人，那考量到未來還款及感情生變等現實問題，讓夫妻對房貸確實會有疑慮。專家就建議房貸借款人可由經濟較好的一方出面，可享較好的貸款條件，另一方則當連帶保證人，如此以來，倘若未來借款人無力償還，連帶保證人就有優先購買該房屋的權利，相對有保障。

至於頭期款（自備款）是要男方負責？平分？還是父母贊助？這些也都是夫妻買樓會首先碰到的問題，尤其爭吵點在於誰付得多，就擁有較多話語權這件事，總會讓另一方感到矮人一截，萬一是父母贊助，還可能會遇到父母干涉房屋設計、裝潢等，在婚姻版上常有網友以此話題求助。

多數鄉民則回應：「出幾毛錢就想全拿是怎樣」、「講錢會傷感情」、「建議房子還要買的話都不要跟長輩拿錢了」、「要計較這種事搞到不開心甚至上網討拍，乾脆離一離」、「談到錢，都是很現實的啊！」。

夫妻買房10大易鬧不和事件（source：dailyview）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年11月18日至2022年11月17日，共1年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『夫妻買房容易吵架之事件』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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