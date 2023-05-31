「時不是就巧遇，這樣是暗戀我嗎？」「我的每條限動他都秒瀏覽，這樣是對我有好感吧？」「每次眼神對上時，他就會趕快轉開，該不會是暗戀我吧？」讓你忍不住想要知道對方是不是暗戀你？



要怎樣的舉動才能確定對方喜歡你？雖然我想跟你說：「要確定對方是否喜歡你，開口問他最快！」但是，你也可以以下整理的6項小舉動判斷他是不是真的暗戀你，如果你也喜歡他，請直接開始曖昧吧！

6項小舉動判斷他是否暗戀你，別再傻傻以為自己是母胎單身了！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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暗戀你有的表現① ： 不漏掉限動，並從中互動

如果對方暗戀你，他絕對不會錯過你在社群平台的任何一則貼文，當然連限時動態都不會放過！另外，他也許不會每則貼文都點讚，但如果他針對你的限動給出互動，回訊息或按愛心，他絕對是你想跟你有更多的接觸、互動機會！你如果也喜歡他，讓我拜託你請跟他開始話題！就算他沒有暗戀你喜歡你，也絕對是你對這個人感興趣的。

暗戀你有的表現 ② ： 一定會回訊息

對方暗戀你絕對會回你訊息，至於回的頻率和時間長短，這我敢跟你保證，雖然一般來說「回覆的越積極、越會製造話題」，跟對你的好感度可以成正比。但是容許我提醒你，首先回訊息的頻率和長度會隨每個人使用訊息的習慣而有不同，再來，如果對方不確定你喜不喜歡他或者是個害羞的人，很可能會不確定自己該怎麼回、需要思考怎麼回而延遲，但相信我一天內絕對是會回你訊息！

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暗戀你有的表現 ③ ： 想盡辦法接近你

從訊息往來到現實生活中的相處，相信我，如果他暗戀你絕對會想盡辦法接近你的！「欸~感覺我跟他有心電感應！」當你需要什麼東西的時候，或者當你想做什麼時候，他都會剛好出現、剛好有空、剛好可以多出來一份給你？世界上哪有這麼剛好，一兩次免強還說得過去，如果頻率很高，那請相信我，絕對就是這純粹就是他真的很在意你，抓好每一個時機就是想跟你更靠近，這不是暗戀是什麼？

暗戀你有的表現 ④ ： 互動頻率增加

你們很聊得來！不管你開什麼話題、想做什麼事情，他都可以接下去，他都能空出時間和你相處在一起，不小心你就發現隨著你們互動的頻率，好像走得越來越靠近。甚至，偶爾不小心肢體還會觸碰在一起，這...應該不只是暗戀，應該是正在曖昧或者曖昧的前奏了。

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暗戀你有的表現 ⑤ ： 關心你、和你聊私人話題

總是會跟你打招呼，會關心你的近況，這樣就是暗戀嗎？這樣就是對你有意思嗎？不不不，這還不能完全推敲是不是暗戀你，因為如果他暗戀你，絕對會跟你聊私人話題，絕對會透漏一些自己的大小事，從他和誰一起住、下班都做什麼、有沒有交往對象...沒有大剌剌的講出口，也會稍微帶到自己的私事，暗戀你的話絕對會想順著自己的話題，打聽你是不是也對他有意思。

暗戀你有的表現 ⑥ ： 問你周末有沒有安排

「你週末通常都做什麼？」「你這周末有安排嗎？」當對方好奇你的周末，沒有暗戀你也絕對對你感興趣，如果你也有好感，拜託請告訴他：「沒有ㄝ！你呢？」或者「有點想去看電影，但還沒有安排！」如果他暗戀你，這時候絕對就會馬上、立刻邀約你的囉！

正在讀這篇的你，腦中有沒有浮現一個人？

如果有，不管他是不是真的暗戀你！

你完全可以製造機會讓你們更靠近~

從讓你們的愛情從微小的好感，慢慢萌芽、慢慢開始吧！

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：尼克小姐，原文：如何知道對方暗戀你?從這6個表現，就可以推敲對方是否暗戀你!】