情侶10大最愛用疊字排行榜　「BB好叻叻」僅入門　睇完包你打冷震

不少情侶對話時喜歡搭配疊字和娃娃音，男生一句「豬豬」，女生一句「曳曳」，就能讓旁人猛起雞皮疙瘩、手腳捲曲，心想：「不能好好說話嗎？」



但其實這些看似噁心的「兒語（baby talk）」不只對戀愛中的情侶而言是情感的基礎，科學家甚至指出，用詞越愚蠢、越幼稚，代表著兩人的感情越穩定。

雖然說適當的放閃是合理的，不過做得太過火還是會讓人白眼不斷，究竟在情侶愛用的疊字中，有哪幾個是大家最討厭的呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，整理出十大最欠揍情侶最愛用疊字，快來看看有哪些吧！

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No.10 癢癢

聽到「癢癢」很多人都會直覺的認為是身體癢的意思，不只帶有撒嬌意味，還有點可愛氣息，但其實「癢癢」這個詞有時候在情侶之間是增加情趣的暗號之一，不少情侶會將「癢癢」當作是性行為的暗示。網友也分享自己在跟另一半撒嬌的時候會說「癢癢，幫寶寶抓抓」、「癢癢」等詞來撒嬌。此外，八三夭也有一首名為「癢癢」的歌，講述現代人壓抑、心癢難耐的心情。

No.9 車車

「車車」算是大家常見的疊字之一，在跟小孩講話時用「車車」還有點可愛，但用在情侶身上時，實在會讓人怒火全上，尤其是聽到情侶搭配撒嬌的語氣，和親親我我的動作時，更是讓人忍無可忍。就有網友分享外出買東西時，身旁有一對情侶的對話：「以後要買車車載寶寶」、「哇好帥帥，寶寶真好」，讓網友大嘆：「是我老了覺得噁心，還是真的太肉麻？」、「我真的忍不了了」。

No.8 錢錢

情侶間相處總喜歡帶有一點撒嬌氛圍，不只會讓對方覺得可愛，也會讓人覺得像在撒嬌，但有時候在十分正經的談論金錢問題時，若一直說「錢錢」，話又講得不清不楚的話，實在會讓外人感到火冒三丈。除了情侶會使用「錢錢」之外，也有網友曾在爆料公社上分享一張照片，討債集團潑紅漆寫上了「欠錢錢不還」，讓網友大笑表示：「霸氣全無」、「就是不還還」、「煞氣a小可愛」、「不還錢錢，斷手手斷腳腳喔」。

No.7 肉肉

「肉肉、飯飯、菜菜」都是情侶在吃飯的時候常常會喜歡講的疊字，在情侶彼此眼裡會覺得很可愛在撒嬌，但是如果在用餐的時候，鄰桌的情侶這樣講話的話，相信大家都會覺得飯快吃不下。網友就分享曾經在用餐時，隔壁桌一直不斷出現：「老公我要吃肉肉」、「這個肉肉燙燙幫我呼呼」，讓網友直呼：「乾！講話不能好好講是不是！」之後便跟服務生說：「先生，這個盤盤幫我收一下喔！還有那個杯杯還有我的牛奶喔！不可以給人家收走喔！」，結果情侶檔馬上就安靜了，事後服務生也來道謝表示：「我也快受不了了。」

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No.6 哭哭（喊喊）

情侶之間使用「哭哭」時，普通都想要尋求另一半的安慰，但如果在外面一天到晚一直和另一半講哭哭的話，絕對會讓周遭的人覺得超煩，甚至認為你有公主病或是王子病。有網友就在網路論壇上分享，自己有一對情侶朋友很愛放閃，就連朋友一起出遊時也都要整天膩在一起，而且對話常常會出現「寶寶累累，想哭哭」、「哭哭，要抱抱」之類的對話，讓朋友們都傻眼，覺得「到底有什麼好哭哭？」結果出遊回來沒多久後，就發現女方劈腿，讓網友直呼：「曬恩愛，死的快」、「要在所有人面前用疊字，臉皮還真的要夠厚」。

No.5 棒棒（叻叻）

情侶之間適當的稱讚會讓彼此的關係更加緊密，但一旦這些稱讚搭配上了疊字變成：「我的老公好棒棒」、「寶寶棒棒」，就會讓人感到拳頭緊握。網友也在網上分享自己的朋友非常喜歡稱讚自己的另一半，但私下稱讚就算了，總是喜歡在朋友聚餐上大聲嚷嚷，像是另一半幫忙撥蝦的時候，她就會大聲說：「老公公好棒棒，喜歡寶寶。」，大聲到隔壁客人都聽得到，讓網友直呼：「真的好羞恥」。

No.4 色色（曳曳）

雖然說到「色色」大家會聯想到情色話題，但除此之外，也有不少人會在情侶分享或討論一些話題時，開玩笑使用「不可以色色」的梗圖，來底下留言，情侶之間有時候也會用不可以色色來增加情趣。有網友就分享，在外面的時候，男朋友會被女生所吸引，這時候她都會說「不可以色色」像是在警告男友，但又有點撒嬌意味，不那麼凶狠，男友反而會會心一笑。

No.3 親親（錫錫）

情侶間偶爾的放閃會讓大家覺得甜蜜，但過度的放閃可是會讓身邊的朋友白眼相待，對許多情侶來說「抱抱、親親」這些是日常，就算在朋友面前也依然是如此，但這些行為其實都讓周遭的人超想翻白眼。網友們也分享自己在公共場合聽過：「寶寶我要親親」、「親一個啾啾」、「想要親親寶寶的嘴嘴跟臉臉」，讓她們直呼：「等熱戀期過後聽到這個只會想打人吧？」、「我要吐了」。

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No.2 壞壞

不少情侶在談戀愛的時候，會不知不覺的變幼稚，想要撒嬌時候會說「你壞壞」，撞到椅子甚至還會說出「椅子壞壞」來安撫對方，雖然在情侶之間是個甜蜜的行為，但在外人眼裡真的是肉麻到了極點。有網友也分享自身經驗表示：「男朋友在外面很成熟、很霸道，但一回家都會跟我撒嬌說誰壞壞，可愛死」、「男友撒嬌說壞壞的時候真的可愛」，但也有網友認為：「自己回家講就算了，在外面聽到真的會想揍人」、「上次吃飯聽到情侶說椅子壞壞，飯差點噴出來」、「椅子到底壞壞在哪，它不會動欸」。

No.1 寶寶（BB）

情侶之間總是會有對彼此的愛稱，「寶寶」（BB）也成為了情侶們最愛用的暱稱之一，不少情侶會以「寶寶」來稱呼對方，不只聽起來甜蜜，也有一股撒嬌的語氣，但聽的人卻時常覺得手腳捲曲，雞皮疙瘩到不行。有網友就在Dcard上分享，自己去手搖飲料店買飲料，聽見一對情侶說「幫我點一杯珠珠奶茶，不要冰冰，跟本寶寶的笑容一樣甜」，店員重複後，男生居然爆氣表示：「她是我寶寶不是你寶寶」，讓在場的人笑到不行。此文一發出也引起網友熱議：「每次聽到都很想說寶哩去死」、「做好的時候，店員有喊像寶寶一樣甜的嗎」。

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年10月12日至2022年10月11日，共1年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『十大最欠揍情侶愛用疊字』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】