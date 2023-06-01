男友是我的「正緣」嗎？命理師：所謂正緣只是用來控制女人的手段

在開始幫人做命理諮詢後，常常遇到命主問，身邊的另一半是不是我的正緣，或是什麼時候會遇到正緣？



其實所謂的正緣說法，是用來控制女人的一種手段

各位先仔細去想想，用正緣這種說法，去套入到各種感情情境，就很好的打發你，並且控制你內心慾望。像是，你為什麼跟你現在另一半感情極其不順，只要回你說，這段感情不是你的正緣，正緣在未來，是不是就很好打發你，然後內心還會燃起希望說：原來這段不是我的正緣，那我感情這麼不順利，不是我的問題。「正緣」在這一瞬間就很好的成為了戰犯，變成你很好怪罪的原因，一切的一切都不是自己和對方的問題，都是還沒遇到正緣的錯。

同場加映：8特點令男人非你不娶 別做傻白甜 這條件才是他離不開你的原因（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

這邊為什麼會提到對方，因為一段好的感情，絕對不是只有一個人在經營

那為什麼會說，正緣的說法是一個很好用來控制女人的手段，就要從古代說起。當你接收到一種觀念跟你說，你一生只會有一個摯愛的人，而這個摯愛就是你的正緣，你這輩子的姻緣，就是在和他相遇哪一刻來到圓滿，接著就是美好幸福的精采人生。這麼美好又充滿願景的說法，是不是讓你更願意在一段被人說，你這一段感情是正緣欸，在這樣的情況下，會不會讓你更願意去逆來順受，且將就在這樣的情況下，他是我的正緣，未來會變好的，他是可以改變的，且離開他是錯誤的事情，因為他是你的正緣。

改變別人本身就是不切實際的，改變只能從自身做起。

你自己都未必願意改變自己了，更何況去談改變別人。但真實是，這個世界上有這麼多的人可以認識，這麼多的人可以在一起的情況下，不這樣說，要怎麼去控制人，不這麼說，你怎麼會願意在一個屎旁邊待一輩子，雖然在古代人的流動很緩慢，且變動不大，但在現代就變得很快速，你一天就可以認識很多人，在有限的生命中，你所能認識的人可以用無限多來計算。

同場加映：兩性｜找到好伴侶的11個跡象：生長環境不同仍能包容、尊重彼此！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

當你把自己破碎後，再重新組裝起來，你就會意識到，其實自己可以成為任何人。

在交通已經如此發達，網路這麼方便的現代，你要快速地到達另一個人身邊是多麼容易的一件事，文字不能述說的情感，也能透過視訊來傳達，在現代要進入一段戀情，是很容易的，但要維持一段好的感情，就需要雙方良好的經營。

所以談到正緣的時候，假如命主年紀很小，我就會建議，多去談戀愛，好好的談認真的談，當你談了那麼多的戀情，通常情況下，你會漸漸地了解到自己想不想要一段長久的感情，在感情中自己要改善的缺點，自己有那些好的優點，接下來就可以列出自己在感情中，所想要的條件，對方不能有什麼樣的特質，你能包容到什麼程度，你就會很清晰的知道，自己追求的感情藍圖，長什麼樣子。

假如你覺得自己桃花緣不佳，舉凡覺得自己不夠美，不夠帥，不夠有錢，不夠幽默，但實際上這些東西，都是可以改變的，不夠美／帥，可以去整形，不夠有錢就好好的去想怎麼把錢賺到口袋裡，不夠幽默，就去學習高EQ，上面舉例的一切都是可以刻意練習的。

同場加映：脫單｜樣貌、身材普通不一定無行情！3大特質令男生主動「抄牌」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

不足的部分，就要刻意練習，把他練到你的本能之中

前陣子看到一句很有趣的話，舔一個人的時候是舔狗，同時舔一百人就是萬獸王，你想要人家專一去舔你可能還要你去求他，當撒下去的網夠大的時候，總會有撈到魚的那一刻，談不到戀愛，絕對是你不夠努力，不會是你沒有桃花緣抑或是還沒遇到「正緣」

非常契合的伴侶也會有吵架的時候，磨合、包容彼此不足的部分，良好的溝通，清晰的知道自己在感情中的需求，才是找到一段「正緣」的方式。但其實人會變，你也知道的，所以滾動式調整就很智慧了。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：阿沐｜命理相談室，原文：關於"正緣"這件事】