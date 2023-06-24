談戀愛｜識男朋友會先看學歷嗎？高材生台女與平凡男友的愛情故事

男女交往有些人會考慮對方的家境、學歷、薪資收入，有些人會認為情投意合才是最重要的部份。日前有一名女網友分享她與男友的「學歷差」戀愛，引發網友熱議。



有一名台灣女網友在論壇Dcard上以「我與男友的『學歷差』戀愛」為題發文，她表示自己是大學是前四大PR 90+的理工科系，而男友則是私校PR 60+的理工科（編按：PR值代表考生在國中基本學力測驗的成績，在100人裡可以贏過的人數。），她想跟大家分享學歷差異的戀愛是什麼感覺，順便也提出「女人不慕強」的觀點，讓大家可以參考看看。

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原PO覺得如果是找人生伴侶，用學歷看人，真的只能當作參考，最重要的還是相處起來的感覺，畢竟他們都不知道自己是否正是那個「例外」。原PO透露在跟男友相遇以前，其實是有著學歷迷思，覺得如果是找伴侶，應該是找學經歷相近的好，大學時認識非常多的高材生，也有和部分的人約會過，但一直都話不投機半句，直到改變想法，去結識現在的男友後，發現與男友價值觀非常相近，便一拍即合發展迅速起來。

原PO表示如果真的要說學歷差距有什麼缺點，那就是男友的反應會比自己慢一點，像看電影或影片，自己都能馬上反應出對方想表達的意思，但男友可能要經過解釋，才能理解。在理財方面男友也是一竅不通，還有可能是家庭教育的不同，自己習慣講話委婉，絕對不帶髒字，但男友說話會比較粗野直白。

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在薪資收入方面，賺的錢也比男友多，一開始自己被社會價值觀影響，曾在獲知男友薪資時有點受打擊，覺得是不是要賺大錢才代表一個人「可靠」，還好後來想通了，發現自己就是那個可靠的人，倆人平常花的不多，賺的錢其實完全夠用，那為何需要執著誰多誰少呢？男友雖然不是那種蓬勃發展的產業，但工作很穩定、壓力小、而且幾乎都準時下班，每天晚上都能一起吃飯，有著完美的工作與生活平衡，能夠彼此陪伴，這不才是最棒的事情嗎？

還有在個性上，倆人完全的互補，原PO表示自己個性比較急，而男友則很慢條斯理，所以在男友身邊很放鬆也很自在，交往三年，同居兩年多，沒怎麼吵過架，時間證明真的是非常適合彼此，原PO覺得緣分很難完全用條件看待，跟男友相遇相愛，才知道並不是「挑選了」什麼條件跟理由，現實的麵包夠用就好，心靈伴侶才更是一位難尋。

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貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我認為價值觀跟思考方式真的很重要」、「你男友心態真好，希望你們的例子能變得更普遍」、「出了社會後（正常人）就不會再拿學歷在說嘴了」、「出社會誰還在乎學歷，月收、資產、品味、社交生活圈，都比學歷重要多了」、「學歷不好不一定素養、談吐較差喔，自己睜大眼睛觀察」。

有一位同樣經驗的網友看了深表同感，「我跟男友的學歷差和原po的情況類似，不得不說有時候別人的話語真的很傷人，但轉個念想又不是跟他們交往生活沒必要如此在意，男友是一個誠實又溫暖的人，總是把我放在他的第一位，這樣的好男人我不要才是頭殼壞去。對了，現在應該要叫老公了」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】