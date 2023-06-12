戀愛金錢觀｜約會應該AA還是由男方全包？陸男：請客就是物化女性

結識對象實在太費錢了。某婚戀平台在2019年做過一項調查，其中50%的人每月戀愛花銷為3000元（人民幣，下同）。超過4成的男性，願意每月花5000塊追求心儀者，甚至有12%的人願意每月花1萬，沒有人想給約會對象留下摳門的印象。



而現在，就業難，裁員，存款利率下降……當大環境的信號不那麼樂觀時，年輕人們也很難「大方」起來，當「喪心病狂攢錢」、「摳門省錢」逐漸成為顯學時，越來越多的人，開始有意識控制約會上的支出。

性別主義，也在影響男女在戀愛關係中的金錢角色，男孩會反問，「為什麼覺得男性承擔約會開銷是理所當然的」，更多的女孩開始在約會中主動分攤支出。戀愛關係裏，金錢上「拎得清」，情感上也「拎得清」——「現在談戀愛，大家都不會主動去讓步，都是為自己考慮得更多。不像以前的人，更願意為對方付出。」他們依然嚮往真誠的、豐沛的愛情，即便不太相信自己還有機會得到它。

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男人承擔所有約會開支，是理所當然嗎？

●胡明，工作5年●

我自己的經歷來説，和女孩一塊出去，如果對方不買單，我肯定就買單，如果她搶着買，我肯定會讓她買。但是説實話，除了跟女性長輩、同事出門，我沒見過任何一個女孩，表現出非常強烈的意願，我一定要買這個單。不過，現在很多女孩也比較獨立，事後會説下次請你，或者直接把錢AA過來。現在這段戀愛，我們談了四五個月，女友是我學妹，她今年剛來深圳，找工作各方面我都照顧了一些，一來二往我們就在一起了。現任沒有主動分攤約會開銷的意識。有一次比較離譜，她想吃哪個東西，把鏈接發過來，讓我給她點外賣，我當時心裏挺奇怪的，你自己下單不就好了嗎？但是這個事情，嘴上也不太好説。將來呢，我還是會想辦法，慢慢跟她説一下，她能意識到這個問題，我就很開心了。現在我們每個月的約會開支，看看信用卡賬單就基本清楚了，還款額比以前多出2000多塊，那大概就是約會的花銷額度。除了日常約會，生日、情人節、聖誕節、春節……情侶一年要過的大節日起碼有五六個吧，這個時候，你能不買禮物？不發個幾百、一千的紅包？就像情人節出門，滿大街情侶手裏都捧着花，你啥都不送，本來倆人沒啥事，一對比都有事了吧。説實話，大家在深圳上班都很辛苦，我一個月房租2000多塊，加上各項生活支出也是一筆不小的花銷，平常約會的開支還好，要是疊加上這些節日的支出，你肯定會感到壓力。

跟現任在一起之前，我也有過一些約會，如果是跟網上認識的女生第一次見面，我一般不買禮物，吃飯也是商場裏那些餐館，100多塊差不多了。你肯定會考慮，第一次見面不要花那麼多錢。這其中差不多一半的女孩，會轉賬給你AA餐費，但是我也不會收的。你點開很尷尬，本來沒多少錢，發多了你還得退，發少了你覺得沒意思。況且找對象階段，也不是每週都有約會，這個費用不多，在我的承受能力之內。我覺得女孩有AA這個意識，已經很好了。最讓人不理解的是，很多人覺得男性承擔這部分開銷是理所當然的。甚至某天你就這個問題提出意見，或者倆人爭論到這個，她反而覺得你很在意這個，你小心眼，小氣。很多男性應該跟我一樣，沒法理解這點。我前女友工作的部門，男性同事多一點，她可能更瞭解男孩子的一些想法。戀愛時，分攤開銷的意識比較強。我倆出去玩，我規劃好酒店，高鐵票什麼的，她會轉一半錢給我。不過我沒有收過，一開始看見她的微信轉賬，會糾結一點，後來就懶得糾結，就這樣吧。你問我這是什麼心態，我自己不好分析，哈哈哈，不好分析。我倆沒去過遠途的旅遊，也不是特別頻繁地出去玩，整個消費我覺得在負擔能力之內。像春節她要給家裏買一些東西，比較貴的那種，我幫她買了，這個錢我肯定會收的。

我之前在東莞工作過一段時間，跟前女友就是在那邊認識的，後來我又回到深圳。前女友不願意換工作，也不想來深圳。兩人見一次面，要坐高鐵再轉的士，挺麻煩的，再加上觀念上本來就有一些分歧，我們去年分了手。跟前女友分手，傷心肯定是傷心的，但是也沒有那麼嚴重。學生時期，大家對待對象或者喜歡的女孩，跟工作後還是不一樣的。你在學校談異地戀，一年只見幾次面都可以，工作後可能分開一兩個月都不太接受了。現在的戀愛，大家都不會主動去讓步。生存壓力那麼大，年輕人的生活目標，都是怎麼過好生活。所以現在大家為自己考慮的會更多，比較自私，不像以前，大家更願意為感情付出。我來了深圳，換了工作，也沒有説想留在東莞陪她，她也沒有任何想法來深圳。我也能理解前任，她畢業後就去了那家外企，一直在那兒上班，她的同學、朋友也都在東莞，換個工作換個環境，她要捨棄更多的東西。大城市也不像小城市，要是你在老家，爸媽都見過你對象，你們有共同朋友，倆人分手了，他們肯定會問東問西，分手的輿論成本還是挺高的。在深圳這種地方，即便戀愛雙方有一些共同朋友，大家搬個家、換個工作，可能以後再也見不到面了，這就導致，你分手的阻力很小。

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相比為戀愛花錢 男友更願意給他自己花錢

●朱微，工作1年 ●

我們倆戀愛四個多月，確定關係前，他約會買單比較主動，大部分花銷都是他承擔的。戀愛後，我會有意識承擔一部分，買單什麼的都主動來，他也就就坡下驢了。我倆約會的項目，還處於馬斯洛需求的底層，錢主要花在吃飯上。像在深圳，去個遊樂園，開個卡丁車，幾百塊就沒了，我覺得挺不划算的，我們一般會選經濟一點的約會，比如一起逛逛街之類。但是我感覺，在付賬、送禮物這些事情上，我和他的出發點不太一樣，我是「擔心你花錢太多，負擔太多，想對你好」。他的態度看起來被動很多，「你又結賬了，你又給我買了禮物，我不太好意思，那我得趕緊回饋一下」。

我倆都是深二代，同歲，工作的時間、收入也差不多。他爸爸是開公司的，家庭條件應該不錯，起碼比我家要好一些。他給自己花錢時，看起來比較灑脱一點，跟我倆戀愛約會時，對待金錢的態度不太一樣。好多時候，我看到一些東西，想買給他就直接買了。像回老家，我想讓他嚐嚐老家的特產，我會專門挑了一些好吃的，大老遠送到他家樓下。他通常是嘴巴上説要給我買這買那，實際上沒有任何行動。交往前，我跟他説過我喜歡花，但是在一起四個月了，我沒收到過他的花。我專門跟他念叨過「到現在都沒收到你的花」，他隨口説」我給你買「，後來就沒有下文了，可能也只是想應付一下。今年情人節，我們剛好戀愛一個月。我提前給他買了禮物，是一款蠻貴的音響。有次逛街時，他隨口跟我提起過想要這個東西。那天下班後，我抱着接近10公斤的音響去找他，中間轉了3次地鐵，大概坐了18個站。結果他見到我的第一句話是，「這麼大，怎麼拿啊」，現在回想起來，我都覺得委屈死了。那天晚上，他又一次問起了我的鞋碼。我知道，他臨時打算給我買鞋子。我覺得挺沒意思的，沒有準備禮物，就現場下單嗎，而且連之前問過我的鞋碼都不記得。我們還在熱戀期，我難道就這麼不值得被更好的對待嗎？我當時就跟他講了，我需要的不是物質上的什麼東西，我想要的是被在乎，被關心，被愛着。即便説，類似的表達，我説過不止一次，每次講完之後，他似乎能理解一點，會像哄我一樣給些安慰，但在下一個事情上，還是照舊。我問過他跟前女友的交往方式，他的説法讓我有點費解，他説倆人異地，見面不多，每次見面都是女生付所有的錢，女生想要付，他就讓她付。

我聽完第一反應是，哇，你不會是撈男吧，這話我直接説出口了。他一開始不明白撈男的意思，後面知道了，看起來不大開心，這個話題我沒再繼續下去。感覺男性和女性還是不一樣，男性會更關注性，女生的話更注重愛。可能他的愛意比較淺表。他生病了，我也覺得很難受，我會很擔心，會讓他量體温，告訴我度數，再給他買藥送到他家裏。同等情況下，他可能就是微信上關心幾句，然後就沒有了。我倆聊天時，我會關心他今天遇到什麼事情，他心情怎麼樣，他的話題永遠圍繞他自己，」我今天好累，好忙「之類。他對我生活的關心程度，是遠遠低於他自己的。

電影《花束般的戀愛》裏，男女主一開始靈魂碰撞的感覺，讓我覺得特別妙。但是你説，在現實裏遇到這樣的愛情，可能少女時期我還會幻想一下，現在我覺得不太可能。如果説戀愛的理想狀態應該是100分的話，我覺得現在只有70分。從理性角度説，我很清楚，這段關係不夠健康不夠理想，我也想過，如果我們未來有更深的交集，比如同居或者結婚，可能會有更大的隔閡。但是我沒有辦法很果斷地放下這段關係。我們相處了這麼久，有這麼多的共同回憶，現在離開他，我做不到。我聽過一個説法，説選擇比改變一個人更重要，你要選擇跟你合適的人，而不是改變一個不合適的人。但一段感情，兩人的磨合也挺重要的，雙方的習性、觀念、思維的碰撞，情感的交流，一定要經歷過這些，你們才會走到情感的下一個階段。不是有個寓言，一隻猴子看見西瓜，丟了桃子，看見兔子，丟了西瓜……最後什麼也沒得到。我還是希望，不管將來怎麼樣，我會對這段感情盡最大努力，即便將來不歡而散，我也不會後悔。

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所謂男A女免 不就是在物化女性

●伍遠，工作4年 ●

跟前女友談戀愛的時候，我們會偏向一人請一頓這個樣子。她比我大幾歲，在這方面還是比較注意的。我倆一週出去吃一兩次飯，一個月的花銷1000塊出頭。節日、紀念日也會互相送禮物，她送過我一雙比較貴的鞋子，我送過她一個比較貴的吹風機。去年我計劃攢錢買個房子，那會兒跟前女友還在一起，我們在約會上削減了一些支出，比如以前經常在外面吃飯，後面改成自己做飯，晚上吃完飯，倆人再去附近江邊散散步，跟日常過日子沒啥兩樣了。前段時間，我倆因為一些原因分手了。分手後，我有過一次約會，跟對方見過面後就沒有下文了。我工作挺忙的，戀愛是個挺費時費力的事，還容易情緒波動，所以當下我沒有什麼談戀愛的想法，。我在杭州生活5年了，一直在租房，現在住的這個地方，又小又破，月租1500元。我攢錢不是為了買婚房，只是不想再替房東打工了，有個小房子，夠自己住就好。在婚育問題上，我初步的想法是不結婚，也不要小孩。當然，這也要看女生的想法，要是遇到一個很喜歡的女孩子，女孩覺得我們適合結婚，那我們就往下走。

我雖然攢錢，但找對象的話，也不會去省約會方面的費用。當然，我也不會找跟自己消費觀差別太大的人談戀愛。有些人覺得，約會中男生應該cover所有的支出，這個我覺得是願打願挨，只要當事人雙方覺得沒問題，那就沒問題。不過，承擔經濟大頭的這一方，起碼得量力而行。我發小還在讀書，他跟我説他最近在追一個女孩，不到一個月花了3000多塊，現在窮得天天吃泡麪。我就覺得很離譜，要是你在上班，一個月花三四千追女孩沒什麼問題，你現在就這麼點生活費，全花在約會上，這就屬於不理智了。你沒有那個經濟能力，還要製造出一個闊氣的假象，即便追到了女孩，後面交往中的經濟壓力會更大，這段關係依舊走不下去。其實很多女生不那麼看重經濟條件，她更看重你日常對她的關注和心意。如果有的女生，老在社交平台上講一些「家人們誰懂啊，今天又碰到一個摳搜男」之類，我只能説不理解，你想找一個出手闊綽的約會對象，那就不要找收入一般的男孩嘛。

我還有個朋友，最近請女生吃飯，結果那女生把全宿舍的人都帶來了，吃完了讓我朋友買單。後面他還聽説，女孩舍友回去後一直在吐槽，吐槽他這麼摳，吐槽飯店一般，菜品一般，價格也一般。聽到這個，我是非常無語的。現在很多女生雖然講男女平等，其實並不理解什麼是平權。大家都是人，為什麼吃飯怎麼就一定要男的來付錢呢。我之前聽到一種聚會説法，叫男A女免，我不知道這是男生還是女生提的，無論誰提的，本質上都是在物化女性。如果我是一個女生，一個聚會跟我説男A女免，我心裏會很不舒服。聚會一個人可能就幾十塊錢，誰也不差那點錢，但是你付賬，我在餐桌上提供了一種可視化的資源，或者氣氛的調劑品，我覺得這對女生很不尊重。

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不用跟他結婚生子 他買不買單我無所謂

●路漁，工作5年 ●

不知道是不是年紀會影響心態。我剛讀大學時，第一次跟人正式談戀愛，挺戀愛腦，當時就是奔着跟他結婚的。有的女生會説，我將來要跟他結婚生子，作為女性我付出了更多，他為我買單，送我禮物也是應該的，我第一次戀愛也是這麼想的。現在呢，我跟現任男友已經打定主意不婚不育了。我不跟他結婚，經濟上就無所謂了，他願意買單就買單，不願意也沒所謂，你不買我買。這種關係，會讓我更輕鬆一點。説白了，不結婚，不買房，沒有什麼共同的經濟目標，真的就是很單純的關係。

我大學時有個朋友，男友請她吃飯、喝咖啡，她都會很認真地表達感謝。以前我覺得這麼做，顯得很生疏。現在我覺得是必要的，在大家經濟能力差不多的情況下，你不應該覺得，男生付款是理所應當的。我現在覺得理所應當的情形，就是這男的確實很有錢，年齡偏大，生活閲歷比女孩豐富，請客吃飯這些消費對他來説，壓根兒不算什麼。跟初戀分手後，我跟一個學弟短暫約會過，當時他還在讀書，我剛實習有些收入。兩人見面的開銷也不大，基本上都是我付。我那會兒臨近畢業，跟他談將來不太現實，所以不願意跟他確定戀愛關係。我的態度，讓學弟覺得，我沒有太把他放心上。有一天，他給我發了很長一段話，然後拉黑了我。這段話裏，他講了在這段感情裏的委屈和憤懣，控訴我對這段感情不夠認真。看了那段話我才知道，他原來投入了那麼深的感情，我很感動。回過頭看，這段感情在我心中的地位其實挺高的，這種真誠、豐沛的愛，太珍貴了。學弟在拉黑我之前，或許是出於自尊心，提出要把之前的開銷AA給我。現在想起來，感覺自己當時做得也欠妥當，約會時我就應該考慮到他的自尊心，主動提要不要AA。跟學弟約會那會兒，他一直想送禮物給我，我對禮物這事兒，一直沒有什麼感覺。在我印象中，學弟給我最好的禮物，他自己可能都沒當成禮物——他在我倆關係最好時寫的一首歌，歌詞講的我和他之間的經歷。那首歌，我覺得是這段關係裏最好的饋贈。

剛工作時，我跟一個約會軟件上認識的男生交往過一段時間。我們在一塊的時間很短，本來是純粹的性關係，後來約出了真感情，就在一起了。在確定戀愛關係之前，他花錢挺主動的，看起來還算大方，可能他覺得出來約，怎麼算都比那啥划算一點。這種心態，真的很微妙。我們真的談戀愛之後，他反而顯得小氣，有一次我倆上酒店，他問我房費公司能不能報銷。好吧，你都這麼問了，那就我出嘍。現任男友也是很堅定的不婚不育者，我不會跟一個在婚姻問題上搖擺不定的人談戀愛。我很煩一些男的，年輕時標榜自己不婚主義，等他人到中年或者老年，又找了個年輕女友生孩子。我跟現任在一起三年了，我們從來沒送過對方禮物。第一年的時候他還在讀研究生，沒有正式工作，當時他應該是不怎麼主動付錢的，我想付就去付，不想付就讓他去付。到後面他開始有主動付錢的意識。我倆出去玩，我發現有個規律，誰提議的誰付大頭，慢慢地倆人都不怎麼主動提議出去玩了。即便説他提議的出行計劃，他付大頭，實際過程中我也會付一部分的，大家不會那麼較真，畢竟都是小開銷。不考慮結婚這個事情，我就不用考慮他能不能養活我，只要他不拖累我就行。一起出去玩，共同的支出上，我出的多一些也無所謂，反正我也不會跟他結婚生孩子。（備註：文中人物採用化名）

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