情侶相差多少年最適合結婚？這3對組合天作之合　容易白頭到老！

世界上有各式各樣的情侶、夫妻，但哪一種組合才是最幸福的呢？網路曾經流傳過一句話：「沒有人可以永遠年輕，但蕭亞軒的男友可以。」，但是隨著蕭亞軒的年紀越來越大，小鮮肉真的會是最好戀愛對象嗎？



小編幫大家盤點3對「最適合結婚的年齡差」，以後挑老公就往這方向選準沒錯！

年齡相差在3歲以下

兩個人的年齡如果相差在3歲以下，通常不會產生太大的問題，能夠擁有類似的生活經驗，也比較能夠理解並包容對方的行為和想法，就連語言能力和溝通風格也都比較相像，而且兩個人通常已經形成了相對穩定的價值觀和人生觀，能夠減少了因價值觀不同而引起的矛盾和爭執。

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年齡相差4-6歲

在4-6歲的年齡差距中，兩個人的生活經驗相對相似，他們可能在大部分人生階段經歷了相似的事情，同時意味著一方比另一方更為成熟，這種關係有可能比較穩定，因為其中一方通常會有更好的情感管理能力，而且其中一方通常已經確立了自己的社會角色，例如工作、家庭等，因此這可以幫助兩個人更好地共同發展他們的未來。

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男方不小超過女方6歲

社會上對於年齡差距較大的戀愛關係，有時會受到非議和壓力，一般而言，年齡較大的人在生活經驗和成熟度上會比年齡較小的人更具優勢，而戀愛關係需要雙方有相對平等的生活經驗和成熟度，然而年齡差距較大的戀愛關係，可能會對未來的規劃和生活節奏造成困難，例如是否要結婚、是否要生小孩等等。

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