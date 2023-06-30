4大生肖愛情難修成正果的致命原因　屬虎愛話事、屬羊過分理想化

張愛玲曾說過：「除了青春和愛，我們一無所有。」



然而，在愛情的美麗與哀愁天平上，有些人就是特別難以找到平衡，總是讓期待中的幸福從指間溜走，無法開花結果，令人感慨。這究竟是遇人不淑？還是自己有著容易看走眼的判斷力呢？就讓科技紫微網從生肖的角度來為你分析。

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生肖虎

自信十足的生肖虎，對自己、對別人在各方面的要求都很高。他們在愛情中常扮演主導者，看似在雙方關係佔據了制高點，可以予取予求，滿足自己情感的喜好。但是蜜月期一過，對方會開始累積被霸凌的感受，接下來關係的存續就不是屬虎者的意志所能主導，而必須仰賴對方的好脾氣了。

不要忘了給予另一半尊重，遇事記得多商量，淡化自己強勢的一面。生氣衝突時是殺傷力最強大的時刻，切莫使用尖酸刻薄的言語，因為這種無形暴力最讓對方終身難忘。懂得溫柔以對，感情路自然走得長。

生肖狗

屬狗的人一旦開始戀愛，會不自覺的過分寵溺對方，細心呵護，猶如照顧嬰兒。這種表現看似可圈可點，但卻很容易讓對方變得驕縱，覺得你好欺負，不斷測試你的忍耐底線。萬一你為大局著想，一次次選擇讓步妥協，最終很可能人財兩失。

感情世界不是不能犧牲奉獻，但一定要注意是否雙向互動，而非單方面壓抑配合。剛認識時尤其是黃金時刻，若有不滿，就該適時表態，建立正向的溝通模式。若是怕傷感情而默默承受，時間一久就成了難以打破的慣性，千萬要注意。

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生肖龍

屬龍的朋友對感情有著自己的定義，當對方是心頭肉時，不惜給他一切最好的；當感情逐步進入平淡期時，就會開始暗自懷疑，是不是一時看走眼？怎麼花前月下的日子這麼快就告一段落了？甚至還會把心思轉到其他人身上，衡量身邊其他對象的可能性。雖然這些都只是自導自演的內心戲，但是心有所思，也必反映到現實中，將會點滴啃噬你們的情感基礎。

想要避免信任危機提早報到，在挑選對象時就該特別冷靜理性，一旦覺得略嫌勉強的，就不要濫竽充數，以免以後變成自找麻煩的藉口。

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生肖羊

屬羊的朋友特別會編織浪漫的愛情夢想，看到言情小說或是愛情電影裡的情境，就覺得自己也應該享有相同待遇。這種愛比較的心態會不斷加大你的慾望，讓你忘了現實生活中，很少人能有條件或是餘力能用全部的生命去談一場戀愛，因此夢碎也是遲早的事。

武俠世界裡，大俠從來不需要工作賺錢；愛情小說裡，男女主角也都不必上廁所。然而現實裡，維持感情還需要其他環節的支撐。多觀摩身邊朋友的感情經驗，尤其是失敗案例，可以讓你加速成熟。同時也要保持一點距離，讓雙方有各自空間，將對你拿捏感情更有幫助。

如果以上分析說到了你心坎裡，或許除了拭淚點讚，也別忘了思考，接下來你的感情模式是否應該有所調整？人生很長，有人嘗試了好幾段感情，終於找到對的人；也有人因為不甘心認賠，把自己綁在毫無希望的對象上繼續賭下去。要記得，願意隨時檢視自己過得好不好，才是幸福的試金石。

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