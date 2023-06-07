盤點愛搞曖昧的4大星座　這1渣男以玩弄感情為樂　見你沉船即扮傻

42歲的台灣知名綜藝男星阿翔（陳秉立）2019年曾被狗仔抓包，和女星謝忻在街邊擁吻而引起不倫戀風波，他的妻子Grace當時選擇原諒他，並經常在社群媒體上展示幸福的一面，然而最近阿翔又被直擊，與一名五官深邃、長相甜美的混血妹坐在路邊談心，照片中可以看到，女方甚至還拉著阿翔的後背包，顯示他們之間的關係似乎很親密。



然而現代也出現越來越多人喜歡沉浸在曖昧中，特別享受朦朧的甜蜜，膩了還可以隨時抽身離開，那12星座當中有哪4位也是這類型的人呢？

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1. 雙子座

雙子座的人天生善於溝通和表達，他們很善於運用自己的幽默和機智，在團體當中總是那個可以炒熱氣氛的C位人物，所以在跟雙子座聊天時，總是能感受到滿滿的能量和聊不盡的話題，加上雙子座的思維又非常靈活，很會運用模稜兩可的話語來聊天，營造出滿滿的曖昧氛圍，讓人猜不透他們的真實意圖。

2. 天秤座

在人群當中，永遠最溫柔、優雅的人絕對都是天秤座，他們很清楚自身的魅力在哪裡，所以他們很善於使用優雅的言辭和魅力的舉止，使人難以捉摸他們的情感和意圖，加上他們很喜歡在人際關係中創造一種曖昧的氛圍，為了保持雙方之間的平衡，不喜歡歡太早就和對象確定關係，會在曖昧的過程中繼續尋找不同的選擇和可能性。

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3. 天蠍座

天蠍座的人充滿神秘感，他們善於掌握人際關係中的權力動態，並懂得運用性感和暗示來營造搞曖昧的氛圍，而且天蠍座不太喜歡爆露自己真實的情感，然而大部分的人正是被這種神祕感吸引住，想要一探究盡的時候，就已經掉入天蠍座撒的漁網內！但他們常常在不明確的界線上遊走，所以很難確定他們的真實意圖到底是什麼！

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4. 雙魚座

雙魚座的人情感豐富，常常展現出迷人的浪漫氛圍，很多人普遍難以阻擋這種魅力，加上雙魚座又是一個非有同理心的人，不論今天在生活上遇到了什麼樣的困難，雙魚座都會很認真地去傾聽並和你共情，這時候大部分的人就已經陷入雙魚座溫柔的懷抱中，但當你想要確定關係後，雙魚就會用非常模糊的方式帶過，讓人誤以為自己還有機會，但其實你已經變成雙魚的工具人之一！

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