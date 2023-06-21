曖昧對象已讀不回？情場小白必看4大聊天地雷　噓寒問暖超趕客！

YouTube頻道「葳老闆的辣雞湯」擁有45萬訂閱，YouTuber「葳老闆」擅長分享戀愛心理、兩性、職場等價值觀，影片中她像一位閱歷豐富的姐姐，坐在沙發前與你聊天、侃侃而談，輸出一些比較犀利的觀點因此稱作「辣雞湯」。事實上，41歲的葳老闆本名周品均， 是唯品風尚集團CEO，22歲就創業成立品牌「東京著衣」，後經離婚再次自立門戶創立女裝品牌「Wstyle」，營收破億被譽為電商女王。



「葳老闆的辣雞湯」位居《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行榜第21名，其中頻道最熱門的單元之一「戀愛經」，教大家鑑別渣男、女生怎麼用10招追喜歡的男生等影片，觀看次數破百萬，經常引起網路討論。最新影片「曖昧聊天勿踩地雷！踩了就直接冷掉，人人都會犯的錯」上傳不到一週就超過20萬觀看次數，不少網友表示葳老闆分享的4個聊天技巧很實用，紛喊拯救了自己。

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曖昧聊天地雷1｜不要自己句點自己

葳老闆表示經常收到粉絲傳對話紀錄給她，不外乎都是對方怎麼不回了？為什麼跟曖昧對象聊不出火花等問題，希望得到一些建議。葳老闆說最多人踩的聊天地雷之一就是「自己句點自己」，例如很多女生會告訴對方「那我先不打擾你囉」，葳老闆指出這句可是大地雷，會讓對方很難接話，只能回你「嗯嗯，不會啦」，因此在曖昧聊天時絕對不可以講這句話！

葳老闆教授訣竅，曖昧是要做球給對方，使對方有所回應，千萬不要殺球，「因為你是想要打很久的球」，想要讓對方可以接下去，永遠不要做結論，盡量用問句代替肯定句，讓對方有接不完的話。

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曖昧聊天地雷2｜不要像長輩一樣

不管男女，在面對好感對象時會不自覺像爸媽一樣一直碎碎念，葳老闆舉例，男生如果說：「那你不要太忙喔，三餐要正常，不要工作忘記吃飯。」聽在對方耳裡可能會覺得很煩，有種被長輩碎念的感覺，葳老闆也直言雖然知道是好意關心，但就「不是談戀愛的情緒，沒有人想跟爸爸媽媽談戀愛OK？」

不少人戀情無疾而終，煩惱怎麼都聊不出火花，葳老闆指出很可能是你在聊天過程中，不自覺變成「噓寒問暖」及「被句點」的模式，也許根本不是聊到冷掉，而是「你一直潑自己冷水，哪來的火花！」

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曖昧聊天地雷3｜不要自己把話講完

葳老闆提點聊天應該是「你一句我一句」，千萬不要創作一大段作文，請對方批閱，這樣你們就會互相句點對方。想分享生活瑣事，不要像寫心得一樣把你的行程全部一次打完，等待對方回應完一個問題，再繼續聊下一句，一來一回後再趁勝追擊，不經意講出「下次你也可以去～還是我們一起去！」就可以順理成章把對方約出來，瞬間加溫曖昧氣氛！

曖昧聊天地雷4｜不要有很正式的起頭或結尾

葳老闆指出，戀愛小白會認為聊天需要一個正式的開頭和結束，卻不知不覺誤踩聊天地雷，例如說「那我們今天先這樣，下次再聊。」這個「下次」會讓人誤解是很久以後，「可是你如果沒有做這個ending就會覺得隨時可以開聊，因為我們並沒有結束」。

千萬不要有「你現在有空嗎」、「你現在方便聊天」類似的開場白，把對方當作很熟的朋友，直接切入重點說自己想說的話，不用刻意開場和結束話題，因為「刻意的結束只會拉開距離」。

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